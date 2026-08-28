毫不夸张地说，没人愿意被骗。互联网为社会带来诸多好处，但也让骗子有了无数新手段，可通过电子邮件、网站、消息、广告、支持请求及其他数字渠道，针对毫无防备的人下手。
因此，许多厂商都会提供“反诈骗保护”，通常作为更广泛防病毒解决方案的一部分。不过，这是一个宽泛的术语，而不是标准化技术，因此反诈骗保护具体提供哪些功能可能会有所不同。具体取决于解决方案，它可以帮助识别可疑链接、恶意下载、虚假网站或其他诈骗警示信号，并提醒用户提高警惕。
考虑到这一点，我们来看看反诈骗防护是如何工作的、它可以帮助检测哪些类型的诈骗，以及杀毒软件如何帮助用户防范利用恶意软件和其他恶意技术实施的诈骗。
什么是反诈骗防护？
反诈骗防护是技术与安全实践的结合，可帮助用户识别或拦截通常与诈骗相关的数字活动。这种防护可以有多种形式，包括网络钓鱼检测、恶意网站拦截、恶意软件检测、下载扫描、可疑链接分析、用户警告等。
由于反诈骗保护的差异很大，任何反诈骗工具的具体功能都取决于其所针对的产品、平台和通信渠道。专为检测网络钓鱼和冒充企图而设计的反诈骗工具，可能不包含恶意软件检测或下载扫描功能，反之亦然。
诈骗、网络钓鱼、垃圾信息和恶意软件之间有什么�区别？
鉴于用户面临的网络威胁类型多种多样，了解它们之间的区别非常重要。了解存在哪些威胁，以及反诈骗保护如何防范这些威胁，有助于确保获得所需的保护。
网络诈骗
在线诈骗是人们在浏览互联网时面临的最常见威胁之一。这些行为试图诱骗他人汇款、授予访问权限、分享信息，或采取其他有害操作。常见的在线诈骗包括“尼日利亚王子”邮件、虚假工作机会、虚假购物网站等。
网络钓鱼
网络钓鱼诈骗是更具针对性的诈骗类型，它们利用欺骗性消息或网站来窃取登录凭证、支付详情或其他个人信息。这类诈骗通常表现为冒充公司或服务发送的电子邮件或网站，诱导用户输入登录凭证、支付详情或其他敏感信息。
垃圾信息
垃圾信息是常见的网络骚扰，指任何不想要或未经请求发送的消息。如果曾收到过网站发来的垃圾邮件，无论是推送并不关心的促销信息，还是请求捐款的邮件，那对垃圾信息一定不陌生。
请注意，虽然垃圾信息中往往可能包含诈骗内容，但并非每条不需要的信息都是欺诈。请求为某个政治事业捐款的垃圾信息，与兜售“壮阳药”的垃圾信息，是有区别的。
恶意软件
恶意软件是指被设计用来破坏、监控、控制、干扰设备或其数据，或未经授权访问设备或数据的恶意程序。病毒是恶意软件的一种，其他威胁还包括勒索软件、间谍软件、木马以及其他恶意程序。
请注意，虽然有些诈骗会使用或包含恶意软件，但另一些则完全依靠社会工程学来诱骗用户提供金钱或个人信息。
反诈骗技术可以帮助识别哪些类型的诈骗？
�面对困扰我们的各类诈骗，反诈骗技术能提供怎样的帮助？反诈骗技术可根据诈骗所处的渠道及其监测到的信号来检测并帮助识别诈骗，例如：
1. 网络钓鱼网站和虚假登录页面
诈骗防护可帮助检测网络钓鱼企图，例如伪造的登录页面和旨在窃取个人信息的网站。它会利用域名信誉、页面分析和已知威胁数据来识别欺骗性网站，并在用户上当受骗前发出警报。
2. 恶意链接和下载
当下载文件或点击未知链接时，需要确保它们不会用恶意软件感染计算机。链接检查、文件扫描和信誉分析可帮助在有害下载或可疑 URL 感染设备之前识别它们。
3. 虚假软件更新和安装程序
诈骗者常常试图冒充合法厂商或应用程序，诱骗用户安装恶意软件。安全工具可能有助于在恶意软件在设备上运行之前，检测出虚假更新诈骗中使用的恶意文件、下载内容或网站。
4. 技术支持诈骗
如果曾接到过来自“Windows tech support”的可疑来电，对方声称检测到了病毒，或者在网上发现过假的技术支持电话号码，那可能已经对技术支持诈骗有所了解。这类诈骗会冒充虚假代表，施压让用户安装软件、分享会话码或提供支付信息。安全工具或许可以帮助检测技术支持诈骗中使用的恶意链接、下载内容或恶意软件，但它们未必能自行识别欺诈来电或支持对话。
5. 账户和支付诈骗
诈骗信息通常会冒充银行、零售商、快递公司、雇主或订阅服务，以诱骗用户提供付款信息。如果曾收到过一封虚假电子邮件，声称需要更新信用卡信息，那可能就遇到过这种诈骗。当这类诈骗使用网络钓鱼链接、恶意网站或有害下载时，安全软件可能会有所帮助，但对于那��些看起来正规、只是要求用户汇款或提供付款信息的消息，它可能无法检测出来。
6. 冒充诈骗
有些诈骗手法更具针对性，会伪装成目标对象的朋友或家人。由于具有个性化特征，这类诈骗往往最恶劣，也最难识别，但有些反诈骗工具可以通过分析语言、发件人信息或已知的冒充模式来识别它们。请注意，不同工具提供的覆盖范围可能差异很大，因此并非所有反诈骗供应商都会提供这种保护。
反诈骗保护是如何工作的？
那么，反诈骗保护究竟是如何保障用户及其计算机安全的？如前所述，市面上有许多反诈骗软件工具，而且它们的工作方式各不相同。不过，它们通常会结合几种检测方法：
1. 链接和域名信誉
具备链接和域名信誉检测功能的反诈骗工具，可以将网站和链接与已知恶意或可疑目标的数据库进行比对。根据具体产品的不同，它可能会向用户发出警告、将目标标记为可疑，或阻止访问该网站。
2. 消息和内容分析
一些反诈骗工具可以检查消息中的常见欺诈模式，包括冒充迹象、紧迫感，甚至措辞本身。请注意，这是产品特定功能，通常仅限于某些应用或平台。
3. 恶意软件和文件扫描
恶意软件和文件扫描是一项实用的防病毒工具，可检查下载的文件、附件、安装程序和程序中是否包含恶意代码。这样可以在恶意软件发起攻击前将其检测出来，从而进行隔离和清除。
4. 基于行为的检测
一些杀毒工具会使用基于行为的检测，在应用程序开始运行后监控其行为。如果某个程序试图禁用安全工具、访问敏感系统区域、启动可疑进程，或执行��任何其他可疑操作，杀毒软件就可以将其标记出来。
5. 机器学习辅助分析
机器学习可以评估多个信号，帮助识别可疑文件、链接或行为，即使它们与已知威胁特征并不完全匹配。
6. 实时警告与拦截
根据具体产品，反诈骗工具可能会向用户发出警告、屏蔽网站、隔离文件，或实时标记可疑内容。这些警告可以帮助用户在继续操作之前识别出潜在的有害活动。
杀毒软件可以帮助拦截哪些诈骗手段？
考虑到如今各种诈骗和网络威胁层出不穷，了解杀毒软件能够拦截哪些威胁会很有帮助。当诈骗包含技术性威胁（例如恶意代码或可疑下载）时，杀毒软件的效果最为显著，不过它仍然可以防范多种威胁。
防病毒软件可以帮助检测：
一旦打开便可能感染计算机的恶意电子邮件附件。
来自可疑或已被入侵网站的受感染下载。
试图安装恶意软件的虚假软件安装程序。
通过诈骗网站传播的恶意软件 。
指向已知恶意页面的网络钓鱼链接。
以操作系统或软件漏洞为目标的利用尝试。
可疑的应用程序行为，例如试图禁用安全防护或加密文件。
通过可移动介质传播的恶意文件，例如受感染的 USB 驱动器。
请注意，这会因软件而异，因此每种工具能检测到什么取决于其功能和具体的攻击方式。
哪些骗局通常是 antivirus 单靠自身无法识别的？
不过，有些诈骗更难��识别。这类诈骗依赖说服和社会工程学，而不是恶意代码，因此难以检测。虽然有些工具可以利用机器学习识别潜在的诈骗信号，但诈骗者仍然可以规避检测并欺骗疏于防范的用户。
这些诈骗可能包括：
欺诈性电话交谈，例如把“打错电话”发展成长时间聊天。
要求转账或发送礼品卡，通常是为了支付虚假费用或进行电汇。
恋爱诈骗，即骗子使用虚假身份骗取受害者信任，随后索要钱财。
投资诈骗，包括虚假的商业投资和加密货币骗局。
交易平台诈骗，即骗子冒充买家或卖家，诱使受害者进行虚假交易。
求职诈骗，例如虚假面试或收取申请费用。
来自已被入侵的合法账户的虚假消息。
骗子诱导用户批准访问文件或进行远程控制。
原本看似合法的平台上的欺诈性付款指示。
用户自身应识别哪些警示信号？
由于许多工具很难检测到诈骗企图，因此用户必须保持谨慎，并留意潜在诈骗。因此，了解需要注意哪些迹象会很有帮助。这些警示信号中有很多都表明有人试图通过虚假链接、社会工程和假冒账户欺骗用户，但只要具备一点知识并保持警觉，就能识别出来。
潜在的警示信号包括：
意外的紧迫感，例如“我护照丢了，需要你给我电汇一笔钱”或“你的电脑感染了危险病毒”。这会制造出一种紧迫反应，让受害者来不及思考、仓促行动，从而落入原本本可识破的骗局。
以关闭账户或采�取法律行动相威胁，例如“您必须在 24 小时内回复，否则您的账户将被删除”或“您正受到刑事调查。”这不仅会制造一种虚假的紧迫感，还会利用受害者的恐惧心理，导致其忽略危险信号。
索要礼品卡、加密货币或电汇，因为一旦资金汇出，这些方式往往更难追踪和拦截。
施压绕过正常验证，通常是利用虚假的恐惧感或紧迫感，让受害者相信没有必要进行验证。务必核实。
安装软件的请求，因为诈骗者可能会诱导用户安装恶意软件，或利用合法程序远程访问受害者的设备。
要求分享密码或一次性验证码，这可能会让骗子获得账户访问权限。切勿分享密码或其他登录信息，即使对方声称是为了提供客户支持。
来自仿冒域名的消息，例如“micros0ft.com”或“micro-soft.com”而不是“microsoft.com。”这些假域名旨在诱骗受害者，让他们误以为收到的是来自真实公司的消息，从而放松警惕。有些尤其难以识别，比如用大写字母 I 替代小写字母 l，因此请仔细检查域名。
异常的付款指示，例如要求发送现金或直接提供信用卡信息，而不是使用可信的支付工具。
看起来好得不切实际的优惠，例如承诺现在先给 $100，稍后返还 $1000。如果一件事好得不像真的，那它多半就不是真的。
要求对互动保密；这是一个明显的危险信号，表明对方并不可信。
拒绝让用户结束通话或远程连接的支持人员。用户应始终拥有结束对话的权力，因此如果这位“客服人员”拼命想让您别挂断，那是因为他们想从您这里得到什么。
请记住：诈骗防护工具只有与谨慎判断相结合时，效果才最明显。对意外收到的消息、不熟悉的网站和可疑电子邮件保持警惕。
如何评估防诈骗软件
鉴于防诈骗工具种类繁多，且需要防范的诈骗手法范围广泛，选择适合自身需求的软件至关重要。在选购防诈骗软件时，只需几个简单步骤，就能判断哪一款最适合：
识别哪些诈骗渠道最需要关注： 最常使用哪些渠道？这将决定需要针对哪些内容进行保护，例如网站、电子邮件、短信、下载内容或其他活动。
确认支持的平台：在查看反诈骗软件时，请确保其支持所使用的设备和操作系统，例如 Windows、macOS、Android、iOS，甚至特定的通信应用。
查看产品实际检测的内容：如前所述，“anti-scam”可能指很多不同的东西，因此需要检查并确认正在评估的软件实际具备哪些功能。确定它是否会分析消息、拦截网站、扫描文件、检测恶意软件、检查通话，或仅提供手动链接检查，并确保这些功能符合需求。
检查防护是否自动进行：并非所有反诈骗软件都会实时监测诈骗。检查它是否提供实时监测，还是需要手动提交可疑内容，否则可能会花钱买了根本用不上的软件。
查看隐私保护做法：即使是在尝试识别诈骗时，隐私仍然很重要。因此，应检查分析了哪些消息、链接、浏览或设备数据，以及这些数据是如何处理的。
评估误报：虽然误报难以避免，但过多警告会降低信任，变成“狼来了”的局面。查看误报率及其处理方式，确保不会被大量误报淹没。
查看独立��验证：独立测试有助于判断防诈骗解决方案的实际效果，以及它在哪些方面存在不足。寻找带有近期且相关证据的验证测试，以支持该软件在恶意软件、网络钓鱼或诈骗检测方面的声明。
查看设备数量限制和价格：虽然反诈骗保护很重要，但也应当价格合理。查看价格，了解所需花费，包括首年价格、续费价格、支持的设备数量以及任何功能限制。
确认支持选项：当需要客户支持时，反诈骗软件不应让人束手无策。查看客户支持选项，了解在遇到技术问题或不确定某条警报是否真实时，可以通过哪些方式获得帮助。
Splashtop Shield 如何帮助防范与诈骗相关的威胁
Splashtop Shield 是一款由 AI 驱动、适用于 Windows 和 Mac 电脑的防病毒解决方案，可帮助防范网络诈骗中使用的部分技术威胁。
Splashtop Shield 可帮助识别网络钓鱼尝试、恶意链接、有害下载、恶意软件、可疑软件行为和漏洞利用尝试。
Splashtop Shield 结合了防网络钓鱼和反恶意软件保护、实时流量扫描、基于行为的威胁检测、防漏洞利用保护以及可移动介质扫描，从而为防范诈骗中使用的技术性威胁再增加一层保护。
Splashtop Shield 可以帮助防范网络钓鱼、恶意软件、恶意链接、漏洞利用尝试以及可疑软件行为等技术威胁，但它无法判断每一个来电、消息、付款请求或远程支持互动是否合法。在共享信息、汇款或授予访问权限之前，用户仍应独立核实可疑请求。
反诈骗防护清单
诈骗往往很难识别和防范。高明的诈骗者知道如何操纵受害者，并在为时已晚之前隐藏骗局，而且由于许多诈骗依赖欺骗和社会工程学手段，因此软件也很难识别。不过，这并不意味着它们无法避免。
我们整理了一份实用的最佳实践清单，帮助识别并避开诈骗以及其他花招和陷阱。防范诈骗需要保持警惕并提高意识，因此只要将谨慎态度与安全工具结合起来，就能更好地保护自己：
在输入敏感信息前，请检查链接和网站。
在打开已下载文件之前先进行扫描。
保持实时防病毒保护处于开启状态。
启用网络钓鱼防护。
让操作系统和应用程序保持完整修补并及时更新。
为所有重要账户启用多因素身份验证。
对任何意外的支持请求都要独立核实。
切勿向主动联系的来电者授予远程访问权限。
通过可信渠道确认付款请求。
报告任何可疑消息。
怀疑遭遇诈骗后，请检查账户活动。
如果怀疑凭据已泄露，请在一台干净的设备上更改密码。
与诈骗互动后该怎么做
如果最糟糕的情况真的发生了，即使已经尽了最大努力并保持谨慎，还是中了骗子的圈套，该怎么办？如果真的发生这种情况，可以采取以下几个步骤来尽量减少损失并恢复正常：
停止与疑似诈骗者沟通：首先，停止所有沟通。继续对话不会带来任何好处，因此请结��束所有通话、关闭聊天，并避免点击更多链接。
断开未授权的远程访问：如果诈骗者诱使您授予其对设备的远程访问权限，请立即结束会话。如果注意到异常活动，可能还需要将设备与网络断开连接。
运行安全扫描：如果诈骗涉及下载、远程访问或可疑软件，请使用可信的安全程序扫描计算机，检查是否存在恶意软件或不需要的应用程序。
更改受影响账户的密码：如果凭据可能已经泄露，请使用一台干净的设备，为受影响或可能已被入侵的账户更改密码，优先处理电子邮件、银行、购物、云存储及其他敏感服务。
启用或检查多因素身份验证 (MFA)：多因素身份验证是一项实用的账户安全工具，可防止他人在未经本人验证的情况下登录账户。如果还没有设置 MFA，请立即设置；如果已经设置，请确认恢复信息和受信任设备未被更改。
必要时联系金融机构：如果财务信息或个人信息面临风险，务必抢先诈骗者一步。提醒正在使用的所有金融机构，监控账户，并及时报告未经授权的付款、转账或泄露的银行卡信息。
查看账户活动： 请务必检查账户是否有任何异常活动。检查登录记录、已发送消息、转发规则、已连接的应用程序和设备，查看它们是否已被入侵。
举报诈骗： 无需独自应对诈骗；有专门的机构可以举报诈骗和诈骗分子，例如美国的 Federal Trade Commission (FTC) 或英国的 National Cyber Security Centre。请务必向相关主管机构举报该诈骗，以便他们采取行动。
使用 Splashtop Shield 保护自己免受与诈骗相关的威胁
诈骗很难识别，而且一旦中招后果严重，因此配备反诈骗保护始终会有帮助。不过，这是一个涵盖多种检测、警告和拦截技术的广泛类别，因此了解反诈骗保护能做什么以及其工作原理非常重要。
当诈骗涉及网络钓鱼、恶意软件、有害下载、漏洞利用企图或其他技术威胁时，杀毒软件可以提供帮助。Splashtop Shield 可针对这些类型的威胁提供额外保护，同时用户仍需自行核实可疑消息、来电、付款请求和支持互动。
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