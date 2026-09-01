没有什么比下班回到家，打开 PC 玩上一会儿游戏更惬意了。只需几个小时，就能把世界抛在一边，从 Steam 游戏库里挑一款游戏，沉浸在开放世界 RPG、团队射击、视觉小说或任何其他类型的游戏中。
当然，除非您的游戏 PC 感染了恶意软件。
游戏电脑和其他计算机一样需要杀毒软件保护，但它们也有更高的技术要求；一款优秀的杀毒解决方案应能检测恶意软件和网络钓鱼威胁，同时不会造成影响游戏体验的干扰。
虽然有些杀毒解决方案会以面向游戏玩家的功能进行营销，但这些功能往往并不是最关键的。真正决定游戏 PC 杀毒软件好坏的，是防护质量、后台资源占用、扫描行为以及通知控制，而不只是“游戏加速器”这样的标签。
考虑到这一点，我们来看看玩家面临的威胁、防病毒软件会如何影响性能，以及在为游戏 PC 选择防病毒软件时应关注哪些功能。
游戏 PC 需要杀毒软件吗？
游戏 PC 面临着与其他计算机相同的威胁，例如恶意软件、网络钓鱼和账户安全风险，但也会面临与下载、模组、启动器、论坛和账户交易市场相关的额外风险。
许多计算机都内置了安全防护功能，对部分用户来说可能已经足够。经常下载模组、交换文件、使用第三方启动器，或希望获得额外的网络钓鱼防护、基于行为的防护、可移动介质防护或多设备防护的游戏玩家，可能会选择额外安装杀��毒软件。
PC 游戏玩家会面临哪些安全威胁？
首先，我们需要了解游戏 PC 面临哪些威胁。攻击者经常利用游戏、模组、数字物品等内容的高人气来伪装恶意文件或窃取账户凭证，因此在下载文件时应保持警惕。
1. 虚假游戏下载和安装程序
虽然 Steam 或 Epic Games Store 等数字游戏商店通常是安全的游戏下载方式，但试图绕过这些平台的玩家会让自己的 PC 面临风险。非官方下载页面、虚假启动器和重新打包的安装程序可能包含恶意软件（而且很可能连想要的游戏都没有），因此应避免使用。
相反，应坚持使用官方商店、发行商网站和其他可信的启动器。
2. 恶意模组和作弊工具
谁会不喜欢一个好模组呢？模组可以为游戏增添许多乐趣，从新服装、角色自定义，到在 Skyrim 里加入“Thomas the Tank Engine”。但来自未经验证来源的文件可能包含恶意软件或其他不需要的软件。
同样，破解版游戏和作弊工具也会带来特别高的风险，尤其是在使用时还被要求禁用安全防护的情况下。
这并不是说必须完全避免使用模组，而是应尽可能从信誉良好的模组平台或可信来源下载。
3. 游戏账号网络钓鱼
请谨慎选择登录地点。虚假的登录页面、赠品信息、账户验证提示以及类似攻击都可能窃取用户凭证。这些攻击可能通过多种渠道出现，例如电子邮件、游戏内聊天、消息平台和社区论坛，因此务必保持警惕，尤其是在登录陌生页面时。
4. 其他玩家分享的恶意链接和文件
仅仅因为有玩家分享了链接或文件，并不意味着它（或对方）值得信任。通过聊天平台发送的链接、附件��和其他文件可能会导向虚假下载、凭证盗取或其他恶意软件，因此除非来自熟悉且信任的人，否则不要点击链接或接收文件。
5. 受感染的 USB 驱动器和外部存储设备
如果要在多台计算机之间移动游戏文件、模组、存档数据或其他内容，就始终有可能把恶意文件一并带过去。USB 闪存盘和外置硬盘等外部存储设备可能携带恶意文件，如果打开或执行这些文件，就可能感染另一台计算机。
6. 针对过时软件的漏洞利用
游戏 PC 是否已保持最新状态？浏览器或其他软件呢？过时的操作系统、浏览器、启动器等可能存在尚未修补的漏洞，攻击者可借此加以利用，这也是为什么及时更新安全防护如此重要。
防病毒软件会拖慢游戏 PC 吗？
游戏玩家常见的顾虑之一是，防病毒软件会拖慢 PC 速度。在单人游戏中，中断已经够烦人了；如果是在多人游戏中（更糟的是，正在进行排位赛），延迟甚至可能是致命的。
虽然防病毒软件会使用系统资源来监控文件和活动，但其所需资源量会因产品、硬件和设置而异。因此，问题不在于它是否会占用资源，而在于这样做是否会打断游戏体验。
需要考虑几个因素，包括：
计算机空闲时的 CPU 使用率
内存占用
磁盘活动
游戏启动时间
帧率稳定性
后台扫描期间出现卡顿
对游戏笔记本电脑电池的影响
在较旧或配置较低的系统上的性能表现
是否可以安排扫描计划（这样就能避开游戏时间运行，而不是在游戏进行到一半时启动）
低系统影响到底是什么意思？
考虑到这一点，如何确保杀毒软件不会影响游戏时间？有几个关键因素可以帮助判断一款解决方案的影响到底有多低，并降低在游戏过程中出现明显干扰的可能性。
1. 后台资源占用有限
实时保护对于尽快阻止病毒和其他恶意软件非常重要，但它也不应在后台运行时占用过多资源。实时保护应持续保持开启状态，同时不过度占用 CPU、内存或磁盘资源。
2. 可预测的扫描行为
当开始完整扫描时，它会占用更多资源。这既合理，也无法避免。不过，这些扫描也应该是可安排且可预期的，因此可以将其安排在不玩游戏的时候进行。
3. 全屏使用时尽量减少干扰
没有人喜欢被警报和通知打断。适合游戏 PC 的优秀防病毒软件，不应该用非关键警报、例行扫描通知或促销信息打断游戏；这些只会让玩家感到烦躁，并可能影响比赛进行。
4. 游戏过程中持续提供保护
降低资源占用不应以牺牲安全性为代价。杀毒软件应尽可能不打扰使用体验，这样就无需为了安心玩游戏而禁用实时恶意软件防护或网络钓鱼防护；防护应始终保持一致且不中断。
哪些防病毒功能对游戏玩家最重要？
鉴于游戏 PC 面临的威胁，以及对既能提供安全防护又不会拖慢 PC 的杀毒软件的需求，了解玩家应关注哪些功能非常重要。以下是为游戏 PC 选择杀毒软件时最值得关注的功能：
1. 实时恶意软件防护
实时恶意软件防护是任何杀毒软件最重要的功能之一。该软件应持续监控威胁，包括检查安装程序、下载内容、可执行文件和正在运行的进程，以便在威胁一出现时就能发现并拦截。
2. 网络钓鱼和恶意链接防护
一款优秀的杀毒解决方案应有助于识别网络钓鱼企图、恶意链接、虚假登录页面和有害下载。这能增加对试图窃取凭证或诱导用户安装恶意软件的攻击的防护。
3. 基于行为的威胁检测
如果某个应用程序表现异常，基于行为的威胁检测可当场识别出来。这种行为分析有助于识别可疑的应用程序活动，即使其不符合已知恶意软件特征码。
4. 自动威胁更新
新威胁始终在不断演变和出现，因此防病毒软件必须跟上。优秀的防病毒解决方案应能在新威胁出现时，自动更新其依赖的威胁情报、特征签名、信誉数据或检测模型。
5. 漏洞利用防护
攻击者通常会试图利用软件、浏览器、启动器及其他应用程序中的已知漏洞。漏洞利用防护有助于识别针对这些漏洞的攻击尝试并将其拦截。
6. 下载和可移动介质扫描
当从网站、外接驱动器、共享存储等位置下载文件时，最好先确认文件安全，再运行它们。可移动介质扫描可帮助在连接的驱动器中的文件被打开之前或打开时检测恶意文件。
7. 清晰的隔离区和警报控制
杀毒软件应包含清晰的提醒，明确说明检测到了什么、采取了哪些措施，以及用户是否需要作出响应。因此，隔离和提醒控制是让用户随时了解情况并确保病毒不会扩散的重要工具。
如何为游戏 PC 选择最合适的防病毒软件
如果想为游戏电脑选择一款好的杀毒解决方案，就需要找到符合自身需求和游戏习惯的软件。在查看杀毒软件选项时，请考虑以下几点：
明确游戏 PC 的使用方式： 首先，考虑自己如何使用游戏 PC，包括从哪里下载内容。别忘了将官方商店、模组、第三方启动器、多人游戏平台以及文件共享习惯都考虑在内。
确认兼容性： 当然，还需要确保所选的杀毒软件可在您的计算机上运行。查看其支持的平台，并确认它支持您的操作系统版本以及计算机硬件。
优先考虑核心防护：确保杀毒软件包含所需的核心安全功能。先关注恶意软件、防网络钓鱼、行为分析、漏洞利用和下载防护，然后再考虑那些锦上添花的功能。
评估后台资源占用： 适用于游戏 PC 的最佳防病毒软件可以在后台无缝运行，而不会打断游戏体验。查看空闲时的 CPU、内存、磁盘活动以及独立性能测试结果，确认它能否流畅运行而不拖慢计算机。
查看扫描和通知控制：扫描和通知控制非常重要，可确保不会在游戏进行中收到警报，也不会因计划扫描而打断游戏。在购买杀毒工具之前，请务必确认可以安排扫描时间，并在游戏过程中限制非关键通知。
检查误报表现： 误报偶尔会发生，但仍应尽量将其降到最低。寻找相关依据，确认该杀毒工具能够区分合法的游戏文件和应用程序与威胁，从而减少误报。
区分核心防护与附加功能：附加功能虽然有帮助，但不应以牺牲核心防护功能为代价。不要仅仅因为某款产品包含游戏加速器或功能列表很长就做出选择，除非它首先具备您最需要的所有关键功能。
比较完整定价：首购优惠价并不是每个计费周期都会支付的价格。查看所有价格信息，包括首购优惠价、续费成本、设备数量限制，以及在该价格档位下可获得的支持。
也别忘了考虑其他需要保护的电脑：如果不止一台电脑，可能就需要支持多设备的杀毒解决方案。确定该方案是否也应覆盖笔记本电脑、Mac 或家中的其他电脑；如果需要，请选择支持多设备覆盖的方案。
确认支持选项：客户支持也同样重要。请查看提供帮助的方式，尤其是在遇到技术问题、软件误拦截合法游戏，或导致性能问题时。
Splashtop Shield 如何帮助保护游戏 PC
Splashtop Shield 是一款适用于 Windows 和 Mac 计算机、由 AI 驱动的 antivirus 解决方案，可提供针对恶意软件、网络钓鱼、可疑行为和漏洞利用尝试的防护。
Splashtop Shield 使用机器学习辅助文件分析、云信誉检查和频繁更新的威胁数据，帮助识别恶意程序和可疑文件。
Splashtop Shield 包括：
帮助检测并阻止恶意软件的反恶意软件保护。
反网络钓鱼保护，帮助识别网络钓鱼企图和恶意链接。
实时流量扫描，有助于识别恶意流量和在线威胁。
帮助识别可疑行为的基于行为的威胁检测，即使这些行为与已知恶意软件特征不匹配。
防漏洞利用保护，帮助检测并阻止利用软件漏洞发起的攻击尝试。
USB 和可移动介质扫描，帮助检测已连接存储设备上的恶意文件。
Splashtop Shield 提供 Individual 版本（覆盖两台设备）和 Family 版本（最多支持五台设备）。它适用于 Windows 和 Mac 计算机，因此同一套餐�可以覆盖一台游戏 PC 以及家中所有其他计算机。
游戏 PC 防病毒检查清单
考虑到以上这些因素，针对游戏 PC 的杀毒软件应该重点看什么？我们已将其整理为一份最关键功能清单，因此在挑选优秀的杀毒工具时，请确保它具备以下每一项：
即使在游戏过程中，也能提供实时保护。
恶意软件和网络钓鱼防护。
基于行为的检测。
针对下载内容和外接驱动器的扫描与威胁检测。
合理的后台 CPU 和内存占用。
可安排在非游戏时段进行的全面扫描。
用于管理非关键警报。
独立 Windows 测试。
较低的误报率。
清晰的续费价格。
一项可覆盖您使用并希望保护的每一台计算机的套餐。
如果合法的游戏文件被拦截，应能获得及时支持。
用 Splashtop Shield 保护游戏 PC
游戏 PC 和其他设备一样需要防病毒保护，但这种保护不应该导致系统变慢或干扰游戏体验。最适合游戏 PC 的防病毒软件，应在可靠防护、可控的系统影响以及游戏过程中尽可能少的干扰之间取得平衡。
在选购防病毒软件时，应关注实时保护、扫描行为和网络钓鱼检测，并在考虑那些打着游戏品牌旗号的附加功能之前，先评估资源占用和测试依据。这将帮助您避开广告宣传和炒作，确保获得所需的防护和功能。
想进一步了解 Splashtop Shield？了解它如何帮助保护 Windows 和 Mac 计算机，抵御恶意软件、网络钓鱼、可疑行为和漏洞利用尝试。