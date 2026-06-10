Microsoft 2026 年 6 月发布的 Patch Tuesday 更新是今年规模最大的安全更新之一，修复了 200 多个 Microsoft 漏洞，以及数百个重新发布的非 Microsoft CVE。
虽然 Microsoft 在发布时尚未报告任何已在现实环境中被积极利用的漏洞，但本月的更新仍值得密切关注。此次Patch Tuesday发布包含三个已公开披露的零日漏洞、15 个被评为“更有可能被利用”的漏洞，以及多个 CVSS 评分高达 10.0 的严重问题。
其中几项风险最高的漏洞影响到核心 Windows 服务、企业身份系统、远程访问技术以及 Microsoft 云平台。对于 IT 和安全团队而言，首要任务是优先修补暴露在外的系统，迅速处理身份和远程访问风险，并减少分布式端点上的补丁延迟。
Microsoft 补丁解析
Microsoft 于 2026 年 6 月发布的 Patch Tuesday 更新规模异常庞大，涵盖 206 个 Microsoft 漏洞以及 362 个重新发布的非 Microsoft CVE。
好消息是，截至发布时，Microsoft 尚未报告本月任何漏洞存在被积极利用的情况。不过，此次更新仍包含多个风险信号，安全团队不应只按常规补丁周期处理。
类别
2026 年 6 月补丁星期二
Microsoft 漏洞
206
重新发布的非 Microsoft CVE
362
公开披露的零日漏洞
3
正在被积极利用的零日漏洞
发布时报告为 0
更有可能被利用的漏洞
15
最高 CVSS 评分
10.0
本月的漏洞影响了多种 Microsoft 产品和组件，包括 Windows HTTP.sys，Windows DHCP Client、Windows Kernel、Windows NTLM、BitLocker、Winlogon、Remote Desktop Client、Microsoft Office SharePoint、Exchange Online、Azure 服务、Visual Studio Code，以及多个与图形相关的 Windows 组件。
零日漏洞和更可能被利用的漏洞
在补丁可用之前，已有 3 个漏洞被公开披露，另有 15 个漏洞被评为“更有可能被利用”。
这种组合很重要。公开披露可能会让攻击者抢占先机，而 Microsoft 的可利用性评估则指出哪些漏洞更有可能在不久的将来被开发出可用的利用代码。
CVE
受影响的组件
类型
CVSS
状态
CVE-2026-45586
Windows 协作翻译框架
权限提升
7.8
已公开披露
CVE-2026-49160
Windows HTTP.sys
拒绝服务
7.5
已公开披露
CVE-2026-50507
Windows BitLocker
安全功能绕过
6.8
已公开披露
除了已公开披露的漏洞外，Microsoft 还发现了 15 个被标记为“更有可能被利��用”的问题。这些漏洞影响 Windows、Microsoft 云服务、协作平台以及终端组件等多个高价值领域，包括：
Windows HTTP.sys
Windows NTLM
Windows BitLocker
Windows 内核
Winlogon
桌面窗口管理器 (DWM) 核心库
Microsoft 图形组件
Microsoft Office SharePoint
远程桌面客户端
Windows 协作翻译框架
Windows Win32K 图形组件
HTTP/2
安全团队应优先处理这些漏洞，而不是先进行常规更新，尤其是在受影响的系统面向互联网、与身份验证相关、用于远程访问，或已广泛部署到各终端的情况下。即使尚未确认存在活跃利用，本月公开披露且被标记为“Exploitation More Likely”的漏洞也会缩短修复窗口。
严重漏洞
6 月发布版本包含多个严重漏洞，建议在补丁流程早期优先审查。最高优先级的问题会影响 Microsoft 云服务、Windows 网络组件、Exchange Online 以及核心 Windows 服务，这些问题可能会扩大安全被攻破所造成的影响。
CVE
受影响的组件
CVSS
类型
为何重要
CVE-2026-48567
Azure HorizonDB
10.0
权限提升
这是该版本中评分最高的漏洞。由于这会影响 Microsoft 云服务，企业应在 6 月审查中确认风险暴露情况和修复要求。
CVE-2026-44815
Windows DHCP 客户端
9.8
远程代码执行
DHCP 在企业环境中被广泛使用。如果受影响的系统被广泛部署，可被远程利用的 DHCP 客户端漏洞可能会带来重大风险。
CVE-2026-47291
Windows HTTP.sys
9.8
远程代码执行
HTTP.sys 由 IIS 和其他 Windows 服务使用。暴露在不受信任网络中的系统应尽快打补丁，尤其是在启用了 HTTP.sys 的情况下。
CVE-2026-45657
Windows 内核
9.8
权限提升
内核级权限提升可帮助攻击者在获得初始访问权限后取得更深层的控制，因此端点和服务器加固至关重要。
CVE-2026-48579
在线交流
9.8
权限提升
电子邮件环境是高价值攻击目标。使用 Exchange Online 的组织应查看 Microsoft 的指导，并验证相关保护措��施已生效。
这些漏洞在暴露程度或所需采取的措施方面并不完全相同。云服务漏洞的修复方式可能与终端或服务器漏洞不同，而当系统暴露于外部或不受信任的流量时，Windows 网络漏洞可能需要更快采取行动。
对大多数组织而言，最快的路径是优先处理那些兼具高严重性、可被远程攻击、部署范围广，以及暴露在互联网或敏感内部网络中的 Critical 漏洞。
本月如何确定补丁优先级
本次发布包含 200 多个 Microsoft 漏洞以及数百个重新发布的非 Microsoft CVE，因此 6 月的补丁工作应以暴露风险和业务影响为指导。先从最容易成为远程攻击目标的系统着手，然后再转向身份、权限提升和端点风险。
在 72 小时内完成补丁修复
优先处理面向互联网的系统以及高严重性漏洞，这些漏洞可能会被远程利用，或影响关键业务服务。
重点关注：
Windows HTTP.sys
IIS 和面向 Web 的 Windows 服务
SharePoint
Exchange Online 和 Microsoft 365 管理环境
Azure 托管服务
远程桌面基础架构
受严重远程代码执行漏洞影响的系统
标记为“更有可能被利用”的漏洞
这些系统的攻击面最大，尤其是在暴露于不受信任的网络中或支撑核心业务服务时。
在 1 到 2 周内修补
接下来，重点关注与身份、身份验证和权限相关的漏洞。这些问题未必总是攻击的第一步，但一旦攻击者获得访问权限，它们就会显著扩大其影响。
优先处理影响以下内容的更新：
Windows NTLM
与 Active Directory 相关的服务
Winlogon
Windows 内核
比特锁
Windows DHCP 客户端
内部网络暴露范围较广的系统
这一层级对于已加入域的设备、服务器、管理员工作站以及支持身份验证或访问控制的系统尤为重要。
常规补丁周期
在处理完高曝光度和高影响力漏洞后，将其余更新部署到用户终端和应用程序中。
包括：
Microsoft Office 应用程序
远程桌面客户端
Visual Studio 代码
Microsoft 图形组件
桌面窗口管理器 (DWM)
Windows Win32K 图形组件
许多端点漏洞都需要用户交互才能被利用，但它们仍然是网络钓鱼、恶意文档和恶意软件投递的热门目标。按计划完成这些更新，有助于降低攻击者将较低严重程度的问题与更严重的权限提升漏洞串联利用的风险。
值得关注的第三方更新
除 Microsoft 漏洞外，2026 年 6 月发布版本还包含 362 个重新发布的非 Microsoft CVE。这些重新发布的 CVE 并不总是需要像新近修补的 Microsoft 漏洞那样采取相同的应对措施，但它们对于漏洞跟踪、合规以及补丁优先级排序仍然很重要。
团队应在查看 Microsoft 更新时一并检查第三方暴露情况，重点查看：
哪些受影响的应用程序已安装在受管端点上
部署更新后是否仍存在易受攻击的版本
哪些第三方 CVE 与业务关键型应用程序相关
任何重新发布的 CVE 是否与现有合规或审计要求重叠
本月包含数百个重新发布的 CVE，因此可见性与部署同样重要。安全团队需要一种清晰的方式来查看哪些设备受到了影响、缺少哪些更新，以及哪些应用程序应优先于标准补丁周期进行处理。
Splashtop AEM 如何提供帮助
6 月的 Patch Tuesday 发布给 IT 团队带来了一个熟悉的挑战：更新太多、终端太多，而手动确认哪些内容暴露在风险中所剩时间太少。Splashtop AEM 可帮助团队从被动打补丁转向在分布式环境中更快速、更一致地进行修复。
更快修复高优先级 CVE
当某个版本发布包含影响 Windows HTTP.sys 的严重漏洞时，对于 Windows DHCP Client、Windows Kernel、Remote Desktop Client 以及其他广泛部署的组件而言，速度至关重要。Splashtop AEM 帮助 IT 团队识别存在漏洞的端点并快速部署所需更新，缩短补丁可用与完成修复之间的时间差。
借助自动化补丁策略，团队可以优先处理紧急更新、安排部署，并减少保持系统最新状态所需的人工工作量。
全面提升分布式端点的可见性
当 IT 团队无法轻松查看哪些设备缺少更新，或哪些漏洞会影响其环境时，修补工作就会变得更加困难。Splashtop AEM 可集中查看终端健康状态、补丁状态、软件清单和 CVE 暴露情况，帮助团队在问题演变为更大的安全风险之前发现漏洞。
仪表盘和报告让团队更清楚地了解哪些终端需要关注、哪些补丁已成功部署，以及哪些地方可能需要进一步修复。
减少手动工作，补丁管理更一致
对于仍在手动打补丁的团队，Splashtop AEM 可通过自动部署更新来减少重复性工作，并帮助在各种设备上统一补丁策略。对于使用 Microsoft Intune 的团队，它可在需要快速修复时提供实时补丁、更广泛的可视性，以及更直接的控制。对于使用 RMM 的团队，它提供了一种更轻量、更现代的方式，可通过精简的控制台管理补丁、终端洞察、脚本编写和修复。
Splashtop AEM 还支持基于环的部署，让团队能够分阶段推出关键更新，同时减少干扰。结合脚本和修复工具后，IT 可在更新失败、端点落后或特定系统需要额外操作时更快做出响应。
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6 月的 Patch Tuesday 更新发布规模太大，使用缓慢、手动的补丁管理方式难以应对。面对 200 多个 Microsoft 漏洞、3 个已公开披露的零日漏洞、15 个被评为“更有可能被利用”的漏洞，以及数百个重新发布的非 Microsoft CVE，IT 团队需要一种更快的方法来识别风险暴露并部署关键更新。
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