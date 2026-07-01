教育行业的补丁管理颇具挑战，因为学校和大学通常需要支持大量设备、共享计算机、远程用户、第三方学习工具以及有限的 IT 资源。让这些系统保持最新状态至关重要，但在部署更新时，也必须避免干扰课堂教学、考试时间窗口、行政工作或远程学习。
本指南将说明为什么补丁管理对教育行业至关重要、它面临哪些难点，以及 IT 团队如何利用自动化、可视性和优先级管理来确保学校设备安全且保持最新。
当今教育环境中的补丁管理
如今，无论是在校园内还是通过远程学习，技术都已成为教育体验的核心组成部分。学生可以使用远程学习工具随时随地上课，而学校和大学也依赖学习管理系统（LMS）、在线评分工具、基于云的教育软件等。
即使是学生门户，也是处理学生信息、课程注册、学费支付等事务的关键技术。
然而，每一项技术也都会带来新的风险，因为一旦存在漏洞，攻击者就可能借此访问整个系统、个人数据等。此外，这些系统中的许多都可以通过各种终端和账户进行访问，因此安全性显得更加重要。
IT 团队必须快速行动，确保每个应用程序、系统和端点都得到妥善保护。如果没有主动式、自动化的补丁管理，这对任何规模的团队来说都可能是一项挑战。
为什么教育机构是网络攻击的高价值目标
根据英国 2025 年网络安全漏洞调查，91% 的高等教育机构和 85% 的继续教育学院表示在过去一年中发现了安全漏洞或遭受了攻击。这远高于企业整体 43% 的平均水平。
那么，究竟是什么让教育机构成为如此诱人的目标？
首先，这些设备中存储着大量敏感数据。高校、大学和其他机构保存着学生记录、助学金信息、健康信息等大量数据，而这些数据都高度敏感。
还需要考虑安全级别。大型企业、政府机构和其他知名目标或许拥有规模可观的 IT 和网络安全团队，但教育机构很少有与之相当的预算。因此，他们的 IT 资源通常有限，安全团队规模也较小，这使其更容易成为攻击目标。
由于这些因素共同作用，教育机构很容易成为网络犯罪分子的目标，而他们最先采用的攻击方式之一，就是利用未修补的漏洞发起攻击。
每个教育行业 IT 团队都会面临的关键补丁管理挑战
有几个难题会让补丁管理变得棘手，机构必须解决这些问题，才能支持强大的补丁管理。
常见的补丁管理挑战包括：
旧有系统：许多大学和其他机构依赖较旧的系统，而这些系统的更换成本可能很高，或者替换难度很大。这些系统可能缺少所需的现代补丁工具和安全更新，迫使团队在安全性与运营连续性之间艰难权衡。
BYOD 和学生自有设备：学生、教师和员工可能会通过 IT 团队无法完全控制的个人设备访问学校系统。因此，必须将 IT 能够直接管理的内容，与必须通过�访问策略、注册要求和用户指导来处理的内容区分开来。
IT 人员和预算有限：小型 IT 团队通常需要同时处理很多事务，尤其是在大型教育机构中，而且并不总有足够的预算来配备所需的人力或工具。这意味着要跟上安全和补丁更新工作可能会很吃力，也很容易落后。
季节性变化：暑假一结束，新生便涌入校园。这会新增大量需要保护的端点和账户，同时也带来新的潜在安全风险。
分布式端点：随着远程学习和云技术的发展，IT 团队需要保护并不总是在校园内的设备。管理分布式和远程端点会带来一系列新的挑战，而并非所有 IT 团队都具备应对这些挑战的能力。
教育机构做好补丁管理能获得什么
鉴于这些挑战，人们很容易认为主动补丁管理成本太高或太麻烦，不值得投入。然而，这样做反而会让机构错失应有的收益，因为补丁管理能带来多项重要优势。
其中包括：
降低泄露风险：主动式补丁管理可以快速处理漏洞，并在各终端上部署补丁。这样做可以提升整体安全态势，降低数据泄露风险，帮助保障网络和用户安全。
合规就绪性：教育机构可能需要满足与 FERPA、GLBA 及其他安全或隐私义务相关的要求。强大的补丁管理可帮助 IT 团队记录更新、减少已知漏洞，并更清晰地留存端点安全活动记录。
减少停机时间：强大的网络安全有助于提升各机构的正常运行时间。网络威胁和攻击可能导致计划外停机，因为 IT 团队需要奋力阻止攻击并修复损害；但如果及时正确地进行补丁管理，这个问题从一开始就可以避�免。
提高效率：良好的补丁管理能够提升 IT 团队和机构双方的效率。借助自动化、主动式的补丁管理，IT 团队可以快速保障端点安全，从而腾出时间专注于其他问题，并更快解决各类请求。
通过自动化补丁修补缓解教育行业中的安全漏洞
鉴于补丁管理的重要性，教育机构的 IT 团队如何才能确保整个网络内以及校园外的设备都能保持最新状态？自动补丁管理是其中的关键因素，因为它无需人工干预即可帮助终端设备和应用程序保持最新。
一个优秀的补丁管理解决方案有多项优势，包括：
自动化：补丁管理工具可自动检测、测试、确定优先级并部署更新，即使在远程环境中也能如此。这有助于确保更新及时推出，同时为 IT 团队节省时间。
集中化：补丁管理软件可将补丁管理集中化，使 IT 团队能够从单一位置控制各端点的更新。这有助于在整个网络中实施策略，并保持对所有设备的可见性，从而快速发现漏洞并加以处理。
测试：优秀的补丁管理解决方案应包含测试组，让 IT 团队先将更新部署到一小部分设备上，以发现潜在问题。这有助于在更新推广到更大范围的终端设备之前，提前发现问题。
分阶段推出：借助自动化补丁管理，可按计划分阶段推出更新，让更新以稳定节奏部署到选定的设备组，而不是一次性全部部署。这有助于确保更新正确安装，并通过将更新时间安排在合适时段来尽量减少干扰。
第三方应用补丁管理：更新不仅仅针对操作系统。优秀的补丁管理解决�方案应同时涵盖操作系统和第三方集成应用的补丁更新，因为过时的应用可能存在可被利用的安全漏洞。
对获批远程设备的支持：合适的补丁管理解决方案应帮助 IT 团队管理学校自有设备、教师和员工终端以及获批远程设备上的更新。对于个人自有设备，打补丁通常取决于是否已注册、具备哪些权限，以及机构的设备管理政策。
如何为教育行业建立实用的补丁管理流程
完善的补丁管理流程可帮助教育 IT 团队在不影响课程、考试时间窗、远程学习或行政工作的情况下，让设备保持更新。这一流程应可重复、可见，并且便于在学校拥有和获准使用的远程设备之间进行管理。
盘点受管端点和应用程序：识别贵方 IT 团队负责维护的设备，包括教室电脑、实验室机器、教职员工设备、管理系统以及远程端点。同时也要跟踪已安装的软件，因为过时的第三方应用可能会造成安全漏洞。
识别缺失的操作系统和第三方更新：查看整个环境中缺少哪些操作系统和应用程序更新。这应包括浏览器、生产力工具、会议应用、PDF 阅读器，以及学生、教师和员工常用的其他软件。
按风险和设备角色确定补丁优先级：优先关注高严重性漏洞、正在被利用的问题，以及承载敏感数据或支持关键运营的设备。这有助于 IT 团队高效利用有限时间，而不是对每项更新一视同仁。
在大范围部署前，先测试风险较高的更新：先使用一个小型测试组，再推出可能影响实验室、测试环境、专业软件或管理系统的更新。这有助于降低大范围中断的风险。
围绕学校运营安排发布计划：尽可能在维护窗口、非工作时间、假期或其他影响较低的时段部署更新。分阶段推出还可以帮助 IT 团队控制时间安排，并及早发现问题。
跟踪失败的补丁并快速修复：在部署后监控补丁状态，查看哪些更新已成功，哪些失败。补丁失败后应尽快重试、调查或修复，以免设备持续暴露在风险之中。
审查补丁状态，以便进行报告并做好审计准备：定期查看补丁报告、缺失更新和修复活动。这有助于 IT 团队记录其流程，并更清晰地掌握整个端点环境的可见性。
评估教育行业补丁管理解决方案的核心功能
虽然补丁管理对于构建强大的网络安全体系至关重要，但并非所有补丁管理工具都具备相同的功能。要做好补丁管理和自动化，有几项关键功能非常重要，因此计划投资补丁管理的团队应确保其中包含以下功能：
自动化操作系统和第三方应用补丁管理：补丁自动化是补丁管理中最重要的部分之一，但也应涵盖操作系统和第三方应用。这有助于确保补丁全面覆盖，同时不占用 IT 资源。
远程部署：能够在远程端点上部署补丁，是确保设备无论用户身在何处都能保持安全的关键。必须找到具备适当远程补丁部署能力的解决方案，这样 IT 团队才能在学生、教职员工四处移动时管理设备。
实时可见性：掌握每个端点的可见性，有助于确保设备和应用程序都能及时保持最新状态。如果没有实时可见性，用户充其量只能获得某一时点的合规性快照，最糟情况下则会完全摸不清状况。
支持分布式设备：�选择支持广泛终端和操作系统的解决方案非常重要，其中包括学校拥有的设备、教职员工设备以及获准远程接入的终端。
合规报告和日志：能够证明 IT 合规性，与维持合规性本身同样重要。寻找一种能够清晰记录更新、事件和例外情况的解决方案，从而在安全审计期间更好地证明合规性。
可扩展性： 一个优秀的平台应能随着机构发展而扩展，并满足用户需求，即使有新教职员工加入、更多学生注册也不例外。如果没有可扩展的解决方案，想要持续跟上这些变化会很困难。
使用 Splashtop AEM 进行教育行业补丁管理
当您需要强大、安全且可靠的自动补丁管理解决方案时，Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可提供帮助。
借助 Splashtop AEM，IT 团队可以识别缺失的操作系统和第三方应用更新，优先处理漏洞，在受管设备上部署补丁，并通过集中式控制台跟踪补丁状态。这有助于学校和大学减少手动打补丁的工作量，同时更清晰地掌握终端风险。
Splashtop AEM 还支持报告和日志，帮助 IT 团队记录补丁活动、审查更新失败情况，并为审计做好准备。结合 Splashtop 的远程支持能力，当补丁失败或设备需要处理时，IT 团队可以更高效地排查端点问题。
准备好简化教育 IT 环境中的补丁管理了吗？立即开始免费试用 Splashtop AEM。