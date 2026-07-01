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Computers and tablets in a classroom.

教育行业补丁管理：IT 团队指南

Robert Pleasant
阅读时间：10分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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教育行业的补丁管理颇具挑战，因为学校和大学通常需要支持大量设备、共享计算机、远程用户、第三方学习工具以及有限的 IT 资源。让这些系统保持最新状态至关重要，但在部署更新时，也必须避免干扰课堂教学、考试时间窗口、行政工作或远程学习。

本指南将说明为什么补丁管理对教育行业至关重要、它面临哪些难点，以及 IT 团队如何利用自动化、可视性和优先级管理来确保学校设备安全且保持最新。

当今教育环境中的补丁管理

如今，无论是在校园内还是通过远程学习，技术都已成为教育体验的核心组成部分。学生可以使用远程学习工具随时随地上课，而学校和大学也依赖学习管理系统（LMS）、在线评分工具、基于云的教育软件等。

即使是学生门户，也是处理学生信息、课程注册、学费支付等事务的关键技术。

然而，每一项技术也都会带来新的风险，因为一旦存在漏洞，攻击者就可能借此访问整个系统、个人数据等。此外，这些系统中的许多都可以通过各种终端和账户进行访问，因此安全性显得更加重要。

IT 团队必须快速行动，确保每个应用程序、系统和端点都得到妥善保护。如果没有主动式、自动化的补丁管理，这对任何规模的团队来说都可能是一项挑战。

为什么教育机构是网络攻击的高价值目标

根据英国 2025 年网络安全漏洞调查，91% 的高等教育机构和 85% 的继续教育学院表示在过去一年中发现了安全漏洞或遭受了攻击。这远高于企业整体 43% 的平均水平。

那么，究竟是什么让教育机构成为如此诱人的目标？

首先，这些设备中存储着大量敏感数据。高校、大学和其他机构保存着学生记录、助学金信息、健康信息等大量数据，而这些数据都高度敏感。

还需要考虑安全级别。大型企业、政府机构和其他知名目标或许拥有规模可观的 IT 和网络安全团队，但教育机构很少有与之相当的预算。因此，他们的 IT 资源通常有限，安全团队规模也较小，这使其更容易成为攻击目标。

由于这些因素共同作用，教育机构很容易成为网络犯罪分子的目标，而他们最先采用的攻击方式之一，就是利用未修补的漏洞发起攻击。

每个教育行业 IT 团队都会面临的关键补丁管理挑战

有几个难题会让补丁管理变得棘手，机构必须解决这些问题，才能支持强大的补丁管理。

常见的补丁管理挑战包括：

  • 旧有系统：许多大学和其他机构依赖较旧的系统，而这些系统的更换成本可能很高，或者替换难度很大。这些系统可能缺少所需的现代补丁工具和安全更新，迫使团队在安全性与运营连续性之间艰难权衡。

  • BYOD 和学生自有设备：学生、教师和员工可能会通过 IT 团队无法完全控制的个人设备访问学校系统。因此，必须将 IT 能够直接管理的内容，与必须通过访问策略、注册要求和用户指导来处理的内容区分开来。

  • IT 人员和预算有限：小型 IT 团队通常需要同时处理很多事务，尤其是在大型教育机构中，而且并不总有足够的预算来配备所需的人力或工具。这意味着要跟上安全和补丁更新工作可能会很吃力，也很容易落后。

  • 季节性变化：暑假一结束，新生便涌入校园。这会新增大量需要保护的端点和账户，同时也带来新的潜在安全风险。

  • 分布式端点：随着远程学习和云技术的发展，IT 团队需要保护并不总是在校园内的设备。管理分布式和远程端点会带来一系列新的挑战，而并非所有 IT 团队都具备应对这些挑战的能力。

教育机构做好补丁管理能获得什么

鉴于这些挑战，人们很容易认为主动补丁管理成本太高或太麻烦，不值得投入。然而，这样做反而会让机构错失应有的收益，因为补丁管理能带来多项重要优势。

其中包括：

  1. 降低泄露风险：主动式补丁管理可以快速处理漏洞，并在各终端上部署补丁。这样做可以提升整体安全态势，降低数据泄露风险，帮助保障网络和用户安全。

  2. 合规就绪性：教育机构可能需要满足与 FERPA、GLBA 及其他安全或隐私义务相关的要求。强大的补丁管理可帮助 IT 团队记录更新、减少已知漏洞，并更清晰地留存端点安全活动记录。

  3. 减少停机时间：强大的网络安全有助于提升各机构的正常运行时间。网络威胁和攻击可能导致计划外停机，因为 IT 团队需要奋力阻止攻击并修复损害；但如果及时正确地进行补丁管理，这个问题从一开始就可以避免。

  4. 提高效率：良好的补丁管理能够提升 IT 团队和机构双方的效率。借助自动化、主动式的补丁管理，IT 团队可以快速保障端点安全，从而腾出时间专注于其他问题，并更快解决各类请求。

通过自动化补丁修补缓解教育行业中的安全漏洞

鉴于补丁管理的重要性，教育机构的 IT 团队如何才能确保整个网络内以及校园外的设备都能保持最新状态？自动补丁管理是其中的关键因素，因为它无需人工干预即可帮助终端设备和应用程序保持最新。

一个优秀的补丁管理解决方案有多项优势，包括：

  1. 自动化：补丁管理工具可自动检测、测试、确定优先级并部署更新，即使在远程环境中也能如此。这有助于确保更新及时推出，同时为 IT 团队节省时间。

  2. 集中化：补丁管理软件可将补丁管理集中化，使 IT 团队能够从单一位置控制各端点的更新。这有助于在整个网络中实施策略，并保持对所有设备的可见性，从而快速发现漏洞并加以处理。

  3. 测试：优秀的补丁管理解决方案应包含测试组，让 IT 团队先将更新部署到一小部分设备上，以发现潜在问题。这有助于在更新推广到更大范围的终端设备之前，提前发现问题。

  4. 分阶段推出：借助自动化补丁管理，可按计划分阶段推出更新，让更新以稳定节奏部署到选定的设备组，而不是一次性全部部署。这有助于确保更新正确安装，并通过将更新时间安排在合适时段来尽量减少干扰。

  5. 第三方应用补丁管理：更新不仅仅针对操作系统。优秀的补丁管理解决方案应同时涵盖操作系统和第三方集成应用的补丁更新，因为过时的应用可能存在可被利用的安全漏洞。

  6. 对获批远程设备的支持：合适的补丁管理解决方案应帮助 IT 团队管理学校自有设备、教师和员工终端以及获批远程设备上的更新。对于个人自有设备，打补丁通常取决于是否已注册、具备哪些权限，以及机构的设备管理政策。

如何为教育行业建立实用的补丁管理流程

完善的补丁管理流程可帮助教育 IT 团队在不影响课程、考试时间窗、远程学习或行政工作的情况下，让设备保持更新。这一流程应可重复、可见，并且便于在学校拥有和获准使用的远程设备之间进行管理。

  1. 盘点受管端点和应用程序：识别贵方 IT 团队负责维护的设备，包括教室电脑、实验室机器、教职员工设备、管理系统以及远程端点。同时也要跟踪已安装的软件，因为过时的第三方应用可能会造成安全漏洞。

  2. 识别缺失的操作系统和第三方更新：查看整个环境中缺少哪些操作系统和应用程序更新。这应包括浏览器、生产力工具、会议应用、PDF 阅读器，以及学生、教师和员工常用的其他软件。

  3. 按风险和设备角色确定补丁优先级：优先关注高严重性漏洞、正在被利用的问题，以及承载敏感数据或支持关键运营的设备。这有助于 IT 团队高效利用有限时间，而不是对每项更新一视同仁。

  4. 在大范围部署前，先测试风险较高的更新：先使用一个小型测试组，再推出可能影响实验室、测试环境、专业软件或管理系统的更新。这有助于降低大范围中断的风险。

  5. 围绕学校运营安排发布计划：尽可能在维护窗口、非工作时间、假期或其他影响较低的时段部署更新。分阶段推出还可以帮助 IT 团队控制时间安排，并及早发现问题。

  6. 跟踪失败的补丁并快速修复：在部署后监控补丁状态，查看哪些更新已成功，哪些失败。补丁失败后应尽快重试、调查或修复，以免设备持续暴露在风险之中。

  7. 审查补丁状态，以便进行报告并做好审计准备：定期查看补丁报告、缺失更新和修复活动。这有助于 IT 团队记录其流程，并更清晰地掌握整个端点环境的可见性。

评估教育行业补丁管理解决方案的核心功能

虽然补丁管理对于构建强大的网络安全体系至关重要，但并非所有补丁管理工具都具备相同的功能。要做好补丁管理和自动化，有几项关键功能非常重要，因此计划投资补丁管理的团队应确保其中包含以下功能：

  • 自动化操作系统和第三方应用补丁管理：补丁自动化是补丁管理中最重要的部分之一，但也应涵盖操作系统和第三方应用。这有助于确保补丁全面覆盖，同时不占用 IT 资源。

  • 远程部署：能够在远程端点上部署补丁，是确保设备无论用户身在何处都能保持安全的关键。必须找到具备适当远程补丁部署能力的解决方案，这样 IT 团队才能在学生、教职员工四处移动时管理设备。

  • 实时可见性：掌握每个端点的可见性，有助于确保设备和应用程序都能及时保持最新状态。如果没有实时可见性，用户充其量只能获得某一时点的合规性快照，最糟情况下则会完全摸不清状况。

  • 支持分布式设备：选择支持广泛终端和操作系统的解决方案非常重要，其中包括学校拥有的设备、教职员工设备以及获准远程接入的终端。

  • 合规报告和日志：能够证明 IT 合规性，与维持合规性本身同样重要。寻找一种能够清晰记录更新、事件和例外情况的解决方案，从而在安全审计期间更好地证明合规性。

  • 可扩展性： 一个优秀的平台应能随着机构发展而扩展，并满足用户需求，即使有新教职员工加入、更多学生注册也不例外。如果没有可扩展的解决方案，想要持续跟上这些变化会很困难。

使用 Splashtop AEM 进行教育行业补丁管理

当您需要强大、安全且可靠的自动补丁管理解决方案时，Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）可提供帮助。

借助 Splashtop AEM，IT 团队可以识别缺失的操作系统和第三方应用更新，优先处理漏洞，在受管设备上部署补丁，并通过集中式控制台跟踪补丁状态。这有助于学校和大学减少手动打补丁的工作量，同时更清晰地掌握终端风险。

Splashtop AEM 还支持报告和日志，帮助 IT 团队记录补丁活动、审查更新失败情况，并为审计做好准备。结合 Splashtop 的远程支持能力，当补丁失败或设备需要处理时，IT 团队可以更高效地排查端点问题。

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