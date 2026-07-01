IT 团队需要做出的最大决策之一，是专注于本地部署基础设施，还是转向云端。这一选择将影响 IT 成本、数据安全、业务增长等多个方面，但并不存在适用于所有企业的唯一正确答案，因此必须仔细权衡各种选项和自身需求。
如果您正在选择本地部署还是云端方案，这可能会让人觉得是个棘手的决定。不过，只要了解两者的区别，并权衡各自的优缺点，IT 团队就能为企业确定最佳选择。
考虑到这一点，我们来看看本地部署与云基础架构，对比它们的优缺点，并帮助确定哪种方案最适合业务需求。
什么是本地部署计算？
本地部署基础设施是指由企业私有并控制、存放并维护在自有场所内的服务器。采用本地计算模式时，企业可更直接地控制其基础设施，包括数据位置、应用程序、安全配置和维护。
本地部署基础设施通常适用于拥有高度敏感数据或严格IT 合规要求的公司，不过这也需要物理空间来存放所有硬件。
什么是云计算？
云基础设施是指由第三方服务提供商托管，并按需提供的基础设施。在云计算模式下，服务提供商通过互联网交付软件、存储等资源，无需企业在本地存储和管理所有内容。
云计算具备经济实惠且可扩展的优势，因此成为企业的热门选择。云计算也有多种形式，�包括公有云——其由提供商管理的资源在客户之间共享，但通过云安全控制在逻辑上相互隔离并受到保护——以及私有云——其系统专用于单个组织。
本地部署和云之间的关键区别是什么？
云和本地部署两种模式各有优缺点，这有助于凸显二者之间的关键差异，但区别并不止于此。两者在多个方面存在差异，因此组织应了解其中的关键区别，以判断哪一种最适合自身需求。
它们之间的差异可以这样拆解：
领域
云计算
本地部署计算
成本
前期成本更低，通常采用订阅制或按使用量计费。成本将随使用量增长。
除持续维护成本外，还需要在硬件、软件、设施和部署方面进行高额前期投入。
可扩展性
高度可扩展；可根据需求随时扩展或缩减资源。
受硬件容量限制。扩展通常需要购买并安装新设备。
安全控制
通常采用共同责任模型，由服务提供商负责基础设施安全，而客户负责数据和访问控制。
组织对安全策略、基础架构和数据保护拥有完全控制权。
维护责任
服务提供商负责硬件维护、更新以及基础架构管理。
内部 IT 团队负责硬件、软件更新、备份和系统维护。
性能
取决于互联网连接和服务提供商基础设施。对于某些工作负载，延迟可能会影响性能。
通常可为本地用户和应用程序提供可预测的性能和低延迟。
远程访问就绪度
专为在任何有互联网连接的地方进行远程访问而设计。
需要借助 VPN、远程桌面解决方案或其他基础设施来启用远程访问。
规范与标准
许多提供商提供合规认证和工具，但组织必须确保配置得当并做好数据治理。
可更直接地控制数据存储位置、基础架构配置和审计流程，但组织仍需负责实施并记录所需的控制措施。
最佳使用场景
快速增长、波动的工作负载、初创公司、全球协作、灾难恢复以及远程办公环境。
高度监管行业、传统应用、可预测的工作负载、数据主权要求，以及需要最大控制权的组织。
本地部署计算的优势与挑战
在明确这些定义后，我们可以开始拆解每种基础架构的优缺点。那么，本地部署计算有哪些优势和不足？
本地计算的主要优势
本地部署计算可为需要其安全性和控制力的组织带来多项优势，包括：
数据完全可控：使用本地部署基础设施意味着对数据、系统和硬件拥有完全控制权。
成本可预测： 由于本地部署基础设施不依赖订阅，因此更容易预测和管理成本。
合规性控制：本地部署基础架构可让组织更直接地控制数据位置、系统配置和审计流程。
低延迟性能：由于基础设施全部部署在本地，因此在办公室工作时延迟极低。
不依赖连接：本地计算依靠本地设备运行，因此无需互联网连接也能工作。
本地部署��计算面临的常见挑战
本地计算面临的挑战包括：
前期成本高：虽然本地部署计算可能具有可预测的经常性成本，但其前期需要较高投入来搭建物理基础设施和其他设备。
持续维护： 托管解决方案由服务提供商维护和管理，而本地部署基础架构则由企业自行负责。这意味着企业需要投入 IT 资源进行维护和故障排查，而这可能成本高昂。
可扩展性有限：虽然托管式解决方案易于扩展，但本地部署基础架构的扩展难度要大得多，并且需要在额外设备和空间上投入大量资金。
失败风险：依赖硬件就意味着要承担硬件故障的风险，这可能导致长时间中断和数据丢失。
部署更慢：搭建和部署本地基础设施可能非常耗时，即使是为新用户完成入职和配置，也可能需要相当长的时间。
云计算的优势与挑战
让我们来看看云计算的优缺点，这样就能了解它相比本地部署方案有哪些优势（以及反过来，本地部署方案有哪些优势）。
云计算的主要优势
云计算具备企业所需的可访问性、可扩展性和可靠性，因此成为各类企业的热门选择。这些优势包括：
快速扩展：由于云计算是托管服务，因此随着企业发展，可以轻松扩展。服务提供商可以轻松增加新席位，而组织无需投资额外的基础设施。
前期投入更低：云计算不需要硬件或物理空间，因此前期成本显著更低。
灾难恢复：许多云服务提供商都提供冗余、备份和灾难恢复能力，但组织仍需要对其进�行正确配置和管理。
全球可访问性：由于云基础设施可通过互联网访问，用户不受限于单一的物理位置；只要有网络连接，即可随时随地访问一切。
减轻 IT 负担：服务提供商负责管理底层云平台，从而减少 IT 用于维护物理服务器、存储和设施的时间。
云计算的常见挑战
但与本地部署选项相比，它也存在一些问题，可能会降低其吸引力，包括：
供应商依赖：使用云基础设施意味着需要依赖提供商，这也意味着要牺牲一部分控制权。
隐私顾虑：虽然云基础架构通常包含强大的安全措施和加密功能，但这些会因提供商而异，并非所有公司都愿意将数据存储在异地。
合规性：虽然云服务提供商通常都会遵守相关法规，但由于它属于第三方集成服务，即使采用了强加密，仍可能引发一些顾虑和潜在问题。
订阅成本：云服务按订阅方式提供，具体取决于服务提供商，长期下来成本可能会逐渐累积。
依赖互联网：由于云基础设施通过互联网交付，用户需要依靠稳定的网络连接来访问所有内容。
自定义受限：虽然本地部署解决方案（以及某些私有云）可以根据组织的需求和偏好进行定制，但大多数云服务的自定义选项和灵活性都较为有限。
如何在本地部署和云之间做出选择
在选择本地部署基础设施还是云基础设施时，有几个因素需要考虑。
首先，需要考虑隐私和网络安全。如果所在行业受到高度监管并有严格的安全要求，例如医疗保��健领域需要符合 HIPAA 合规，那么本地部署方案在安全性和控制力方面可能更合适。不过，仍然可以找到具备所需强大安全控制的云端方案。
另外，还需要考虑灵活性和可扩展性方面的需求。如果企业正处于增长阶段，本地部署可能过于缺乏灵活性，难以随业务一起扩展。同样地，如果缺少部署本地基础设施的物理空间，或者希望将基础设施管理工作交由他方承担，那么云端会是更好的选择。
预算也是一个需要考虑的因素。需要比较持续使用云订阅的总体成本，与本地部署方案的前期投入和维护成本，才能判断哪种方案更适合预算。
简而言之，虽然没有一种放之四海而皆准的解决方案，但可以通过判断哪一种最符合业务、预算和安全需求，来确定哪种方案更适合。
为什么混合 IT 越来越普遍
不过，在关注当前需求的同时，也应考虑未来需求。因此，我们还需要关注不断增长的趋势，而在这种情况下，这包括第三种选择：混合基础设施。
混合基础架构正成为一种日益增长的趋势，即组织同时采用本地部署和云计算的组合。这样一来，既能将最敏感的数据安全地保存在本地，又能利用云端获得更强的可扩展性和支持能力。
Gartner 将混合计算列为 2026 年基础设施与运营的首要趋势，指出随着 IT 环境日益分布式，组织需要结合不同的计算、存储和网络模型。
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