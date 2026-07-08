视频：通过Splashtop Remote Access 为学生\教师和IT人员增强远程学习

访问大学计算机资源对于成功进行远程学习至关重要。学生需要能够访问实验室计算机，而教师必须能够在家中访问其工作站。幸运的是，Splashtop 使所有这些成为可能。
Enhance Distance Learning with Splashtop Remote Access for Students, Faculty, and IT
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Splashtop 是一种简便、高性能、具有成本效益的远程访问解决方案，全世界的教育机构都在使用它来适应在线远程学习。Splashtop 使学生、教职员工和 IT 管理员受益。
学生远程访问学校实验室计算机
Splashtop 允许学生使用他们的任何个人设备来远程访问和控制高端实验室计算机。这意味着他们仍然可以使用处理器密集型应用程序，例如编码、视频编辑和构建 3D 模型所需的程序，而无需实际在实验室中。
通过让校园内的高性能计算机可从任何地方访问，教育远程访问有助于打造更一致的学习体验。
教职员工访问学校计算机
Splashtop 使教师可以从任何个人计算机或移动设备远程访问其校园内计算机，以准备在世界任何地方上课。
适用于IT管理员管理和支持设备
对于 IT 管理员来说，Splashtop 可以通过集中管理控制台设置和管理的远程访问简化工作流程。此外，借助 Splashtop Remote Support，如果用户在会话期间需要 IT 协助，则管理员可以快速远程访问并实时解决问题。
维护也非常快捷、容易，因为管理员可以远程访问校园计算机并在没有最终用户的情况下完成工作。最重要的是，部署和使用 Splashtop 非常容易！
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