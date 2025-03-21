Network Access Control (NAC): Benefits, Types & Limitations

组织希望保持其网络安全，这意味着要精确控制谁可以连接。这通常通过网络访问控制（NAC）来完成，只允许授权用户和设备连接。
然而，在远程和混合办公的世界中，NAC 面临着新的挑战和限制。当访问受限时，用户如何从他们选择的设备远程访问所需的数据和工具？
幸运的是，有一个解决方案。远程工作解决方案可以通过提供安全灵活的远程访问来克服 NAC 的限制，去除传统网络访问控制的复杂性，同时不影响安全性。
什么是网络访问控制（NAC）？
网络访问控制是一种工具，它根据 IT 设置的规则限制用户和设备对网络和资源的访问。这有助于在不对现有用户施加过多限制的情况下阻止未经授权的用户，这是零信任安全策略的重要组成部分。
例如，当一名新员工加入公司时，IT 部门创建他们的账户信息，可以将该账户添加到批准用户列表中。新员工将能够轻松登录并访问公司网络。然而，如果没有授权账户的人试图访问同一网络，他们将被锁定。
NAC 如何保护网络免受未经授权的访问？
网络访问控制通过限制授权用户的访问来保护网络。阻止未经验证、未经授权的用户进入公司的网络可以显著降低风险，并将不良行为者拒之门外。
NAC 使用多种安全机制来阻止入侵者。这些包括：
设备身份验证 确保只有被认可的设备才能连接到网络
用户身份验证 以确保连接的用户确实是他们所声称的人，并且拥有适当的授权
策略生命周期管理 和执行，以在公司范围内执行策略
访客网络访问 以便访客可以注册临时访问，包括访客身份验证、赞助和管理
事件响应 以在机器上执行安全策略并最大限度地减少潜在的网络威胁
与其他安全和网络解决方案的双向集成，以保持安全功能和用户访问的一致性
这些法规和功能共同防止未经授权的访问，降低网络攻击和内部威胁的风险。
网络访问控制的类型
有多种类型的网络访问控制，每种类型的工作方式或使用的控制可能不同。哪种方法最有效会因组织而异，因此了解最符合您业务需求的方案非常重要。
不同类型的 NAC 包括：
入学前与入学后 NAC
网络访问控制的最大区别之一在于它们是入站前还是入站后的 NAC。
入门前NAC会在授予访问权限之前验证安全策略。用户请求连接，如果他们能验证身份，网络控制就会授予他们访问权限。基本上，他们只需连接一次，就可以在任何需要的地方访问。
而入网后NAC则监控设备和用户，并在用户尝试进入网络的不同区域时主动要求验证。它提供了更严格的访问，因此用户的自由度较小。
基于代理 vs 无代理 NAC
还有一个问题是使用基于代理的 NAC 还是无代理的 NAC。
基于代理的 NAC 需要在每个连接到网络的设备上安装一个软件代理。这用于验证身份、检查��安全更新，并确保设备连接前的安全合规性，这使组织能够设置特定的访问策略并在设备连接时监控其安全性。
然而，这也意味着需要在每个设备上安装和维护软件代理，这可能既耗时又资源密集，更不用说如果某些设备不支持软件代理，可能会限制这些设备。
无代理的 NAC 则依赖于网络级身份验证协议，而不是软件代理。这不需要在任何设备上安装和维护软件，这对大型组织或IT资源有限的组织有利。然而，这也使得在 BYOD 环境中跨个别设备执行安全策略变得更加困难。
本地 vs 云端 NAC
还有一个问题是选择使用本地还是云解决方案。
本地NAC使用公司拥有和托管的组件和基础设施。这使组织能够更直接地控制，但也需要专门的IT人员进行支持和故障排除，并且可能更难更新和扩展。
另一方面，基于云的NAC是提供商提供的托管解决方案。这使得扩展更容易，并为用户提供对其权限和协议的远程控制。由于它以每月重复的价格提供，通常比本地设置更实惠。
网络访问控制的主要好处
虽然NAC是一个强大的工具，可以阻止未经授权的用户，但了解其中的所有好处也很重要。良好的安全性为组织提供了多种好处，包括：
通过阻止不良行为者来增强 网络安全
确保符合 HIPAA、GDPR、PCI-DSS 等标准的法规合规性
通过提高可见性来改善网络监控
通过控制设备访问和执行安全策略，启用安全的自带设备（BYOD）和物联网（IoT）管理
网络访问控制对企业也很有帮助，因为企业通常需要管理更大的员工队伍、更复杂的技术堆栈�和多个供应商。NAC 使管理第三方供应商访问更容易，并通过要求用户在连接前验证身份来保护 IOT 和 BYOD 设备。这不仅能阻止威胁进入网络，还能限制任何成功入侵的威胁的移动。
网络访问控制与远程访问：互补还是竞争解决方案？
现在我们了解了什么是网络访问控制，我们来讨论 远程访问 的问题。远程访问解决方案和 NAC 能否协同工作，还是会互相“踩脚”？
NAC严格控制对网络的访问，仅允许授权用户和设备访问。另一方面，远程访问则提供安全连接到特定设备，使得异地员工可以无缝地从任何地方工作，访问他们的办公室工作站。
因此，NAC 和远程访问可以协同工作并相互补充。像Splashtop这样的远程访问解决方案允许远程工作者和承包商访问他们的工作计算机，而不是连接到网络本身。这增强了安全性，因为远程工作者并未连接到整个公司网络，从而限制了他们的暴露。
远程访问还帮助 IT 团队支持需要帮助的远程员工和第三方承包商，即使他们没有网络访问权限。IT 代理可以使用像 Splashtop 这样的远程支持解决方案远程访问最终用户的设备，而无需让他们连接到公司网络。因此，即使设备未被管理或授权访问企业网络，IT 团队也可以无缝地提供必要的支持。
您甚至可以通过像 Splashtop Secure Workspace 这样的零信任解决方案进一步提高安全性。这限制了基于用户身份、角色、设备和网络上下文的资源访问，因此只有授权用户才能连接，并且仅限于设定的时间。这使组织能够执行默认拒绝策略，并通过远程 Privileged Access Management 提供即时访问，为任何试图访问文件和数据的人增加了另一层安全性和身份验证。
为什么传统的 NAC 在远程工作环境中挣扎
综上所述，网络访问控制可能使远程工作更具挑战性。管理远程员工的设备身份验证可能很困难，组织无法控制员工家庭网络的安全性。
此外，使用本地NAC的公司可能会发现将其本地解决方案应用于云环境很困难，这使得远程安全管理更加复杂。
公司必须找到一种方法来保护远程员工的个人设备。幸运的是，有解决方案，安全的远程访问技术可以让员工从任何地方安全地访问他们的工作。
Splashtop 如何确保安全的远程访问而无需 NAC 的复杂性
Splashtop是一个以安全为核心的远程访问解决方案。Splashtop使用多种高级安全功能，如多因素身份验证和远程访问通知，以确保设备和账户的安全，无论用户在哪里工作。此外，每个远程会话都利用端到端加密来确保数据的安全。
这使得 Splashtop 符合广泛的行业和政府标准，包括 GDPR、SOC 2、CCPA 等。它还支持 HIPAA、PCI 和 FERPA 需求，使其成为各行业的安全选择。
即使您使用NAC保护网络，Splashtop也可以为远程和混合办公人员提供简单高效的安全解决方案。您可以消除NAC部署和管理的复杂性，同时确保您的远程工作者可以随时随地在任何设备上安全地连接到他们的工作计算机。
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如果你想要安全、灵活且用户友好的远程访问，Splashtop 是不二之选。Splashtop 提供跨设备和网络的无缝连��接，消除了传统 NAC 的挑战，并赋能远程工作者。
Splashtop 部署快速且易于使用，具有灵活的访问控制，允许用户快速安全地连接到他们的工作计算机并随时随地工作。凭借其多层安全性，Splashtop 是复杂 NAC 系统的理想替代方案。
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