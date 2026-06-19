随着远程办公在企业中变得普遍，远程访问已成为 IT 运营中的常规组成部分。然而，这一转型也带来了新的挑战，尤其是在组织需要满足安全和IT 合规要求时。
正在准备 SOC 2 的组织需要具备成文的控制措施、一致的执行方式，以及能够证明这些控制措施会持续有效运行的证据。因此，如果在缺乏充分准备的情况下引入远程访问，可能会在访问、端点、监控和证据方面带来挑战。
那么，远程访问如何融入 SOC 2 要求？下面我们来看看哪些控制措施至关重要、审计人员会关注哪些证据，以及 IT 如何在保证远程访问工作流程高效且安全的同时满足要求。
SOC 2 对远程访问意味着什么
SOC 2（系统与组织控制 2）是一个用于评估组织如何保护客户数据的框架，包括存储在云中的数据。它围绕五项信任服务标准（TSC）构建：安全性、可用性、处理完整性、机密性和隐私。
远程访问允许用户和技术人员连接到可能包含敏感客户数据的计算机、服务器、应用程序和系统，因此会影响 SOC 2 就绪性。远程访问涉及 SOC 2 所涵盖的多个领域，包括逻辑访问、身份验证、端点安全、监控和事件响应，但这并不意味着远程访问与 SOC 2 不兼容。相反，它应受到控制、记录并进行监控。
为什么远程访问会造成 SOC 2 合规缺口
要了解在使用远程访问时如何支持 SOC N2 就绪性，首先需要识别相关风险和挑战。虽然远程访问在授权范围过宽或缺乏适当安全防护时可能带来合规风险，但这些挑战是可以克服的。
SOC 2 合规差距可能包括：
权限过于宽泛的管理员访问，可能会让未授权用户获取敏感信息。
共享账户或用户归属不明确，会降低问责性和监督能力。
远程会话的身份验证薄弱。
未受管理或已过时的端点设备，可能带来安全风险。
缺少会话日志或审计追踪。
在角色变更或员工离职后未能一致地取消访问权限，导致账户可访问的时间超过应有期限。
有人值守访问和无人值守访问的策略不明确。
无法清晰了解谁访问了什么、何时访问，以及访问原因。
这些安全缺口通常属于运营问题，可以通过适当的策略和最佳实践加以解决。当远程访问可重复、可见，并与明确的访问策略相关联时，就能更轻松地支持 SOC 2 合规准备。
支持 SOC 2 准备工作的关键远程访问控制措施
接下来，我们来看看远程访问软件需要具备哪些能力来支持 SOC 2 合规。以下是有助于维护安全性并在 SOC 2 审计期间支持审计准备的必备功能和控制措施：
1. 基于身份的访问
确保远程访问安全的最重要方法之一，是将每个会话与用户绑定，并通过基于角色的访问控制限制权限。每个人都应拥有自己的账户和凭证，并仅具备与其工作相关的权限，以便根据岗位职责和业务需求授予访问权限。请务必避免共享凭证，因为这会降低可追责性，并增加未经授权访问的风险。
2. 多因素身份验证和 SSO
维护账户安全同样重要，这可以通过多因素身份验证（MFA）和单点登录（SSO）来实现。这些工具通过要求用户进行额外验证来增强远程访问的身份保障，同时不会增加过多繁琐步骤。此外，SSO 还可以通过将权限关联到集中式身份系统来简化用户生命周期管理，因此用户的配置和取消配置流程会更加可靠且高效。
3. 最小特权原则权限
技术人员应能访问所需的全部数据和网络分段，但仅限于这些内容。这可以通过遵循最小特权原则来实现，即默认情况下仅授予最基本的权限，同时为最终用户访问、远程支持、管理员操作、无人值守访问等提供单独的权限。
请务必定期审核权限，尤其是在角色发生变化时，确保用户只能访问其所需内容。
4. 会话日志和审计追踪
保留清晰的日志也有助于证明这些控制措施正在按预期运行。这些日志应清楚记录由谁发起连接、访问了哪台设备、会话何时开始和结束，以及可用的相关会话活动。虽然仅凭这些日志还不足以满足审计要求，但它们可作为有用证据，用于证明合规性和安全性。
5. 端点安全与补丁管理
安全的远程访问需要良好的端点安全。这意味着员工访问所使用的设备应正确安装补丁并保持最新状态，因此有效的端点管理至关重要。如果设备缺少安全更新或其他关键补丁，或者其上的软件未受管理，就会带来不必要的合规和安全风险。良好的补丁管理、资产清单可见性和更新工作流程至关重要。
6. 策略执行与访问审查
即使拥有世界上最好的安全策略，如果无法执行，也毫无意义。IT 团队应制定策略，明确谁可以使用远程访问、可以访问哪些设备、何时允许无人值守访问，以及如何审查权限，然后落实相应流程以确保这些策略得到遵循。
这还要求定期进行访问审查，以确认权限是最新的，并与当前需求和职责保持一致。
如何通过远程访问确保符合 SOC 2
鉴于这些控制措施和要求，IT 团队在实施远程访问工具时，如何支持 SOC 2 就绪性？虽然一开始看起来可能有些挑战，但 IT 团队可以遵循一套实用工作流程来强化控制、提升可见性，并支持审计就绪。
定义远程访问策略：首先，需要先制定一项策略。其中应涵盖谁可以使用远程访问、他们可以访问哪些系统、是否有审批要求，以及针对有人值守或无人值守访问的规则。
要求强身份验证：接下来，请确保已实施可靠的身份验证机制。使用 MFA 和 SSO 有助于维护账户安全，但同样重要的是，每位用户都应拥有唯一账户——不要共享凭据，不管这样看起来有多方便。
应用最小特权访问控制：在授予远程访问权限时，务必遵循最小特权原则。应根据用户角色、技术人员组、设备组和业务需求限制访问权限，以便用户只能访问其工作所需的分段和工具。
保护并监控端点：每个端点也都应是安全的。这意味着需要拥有最新的资产清单，并清晰掌握每台设备的情况，同时配合自动补丁管理和强大的端点保护。
记录远程访问活动：确保远程会话已正确记录。这些日志应记录谁访问了哪台设备、会话何时开始和��结束，以及在可用情况下记录相关会话活动，以支持问责和审计审查。
定期审核访问权限：当角色发生变化时，权限也需要随之调整。请务必定期审核访问权限，并制定相应政策，以便在角色发生变化时撤销用户权限或调整其权限。
持续记录证据：维护证据对于通过审计至关重要。这应包括政策、访问审核、日志、补丁记录、事件记录和配置报告，所有这些都可以帮助证明安全性和合规性。
测试并改进流程：您的策略第一次实施时很可能并不完美，甚至第二次或第三次也未必如此。随着时间推移持续测试、审查和调整策略，有助于提升网络安全水平，并在需求和技术不断变化的情况下保持 SOC 2 就绪性。
哪些远程访问证据可以支持 SOC 2 审计
我们已经多次谈到收集控制和安全证据的重要性，但这究竟意味着什么？审计人员通常会查看是否有证据表明相关控制措施确实存在、得到持续执行，并且按预期发挥作用，因此证据应当清楚体现这些内容。
尽管证据要求会因审计方、范围和设计控制而异，但通常包括：
远程访问政策本身
用户访问列表
角色和权限分配
MFA 和 SSO 配置记录
访问审查记录
用户开通和权限撤销记录
远程会话日志
端点清单报告
补丁状态报告
安全警报和修复记录
事件响应文档
供应商和第三方访问记录（如适用）
在所有情况下，最有力的证据都是最新的、条理清晰的，并且与您的控制措施直接相关。保留清晰的记录可以提高审计准备效率，并帮助团队展示其控制措施在一段时间内是如何运行的。
让 SOC 2 更难达标的常见远程访问错误
但是，IT 团队在设置远程访问时可能会出错，这会让 SOC 2 合规变得更加困难。虽然这些失误在当时看来可能情有可原，但它们可能会带来复杂情况或安全风险，因此团队在开始远程访问之旅时应当了解这一点。
常见错误包括：
将远程访问视为例外情况，而不是他们需要管理的受治理工作流程。
默认允许广泛的管理员访问权限，而不是采用最小特权原则和零信任安全。
未能将远程支持访问与持续性的无人值守访问区分开来。
依赖手动访问跟踪，而不是使用自动化跟踪工具。
等到审计时才去收集日志和报告。
在前员工或供应商离开后，仍将其保留在访问组中。
忽视端点补丁管理和软件可见性，可能导致漏洞暴露且未被修复。
制定的政策与实际 IT 实践不一致。
最重要的一点是，如果将远程访问控制融入日常运营，而不是等到审计临近时才把它当作单独事项检查，SOC 2 准备工作就会更轻松。
Splashtop 如何助力安全远程访问和审计准备
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为用户、技术人员和设备组提供精细的访问控制。
远程会话日志记录，以支持审计跟踪。
会话录制选项（在适用情况下），以保持清晰的记录和问责能力。
对有人值守访问和无人值守访问提供统一的集中管理。
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通过安全的远程访问增强 SOC 2 就绪度
远程访问不必带来额外的 SOC 2 准备挑战。借助适当的访问控制、端点安全、监控和文档记录，IT 团队可以在保持更强审计就绪性的同时，支持安全的远程办公。
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