如果有多台设备，就需要确保每一台都具备适当的防病毒保护。不过，为多台设备选择合适的防病毒软件，考虑的不仅仅是设备数量上限。
您需要一款支持所用操作系统、能为所有设备提供持续一致保护、可在一个地方统一管理，并且在整个使用周期内都价格实惠的防病毒软件。
无论是要保护自己拥有的多台设备、保护家庭中不同成员拥有的电脑，还是同时支持 Mac 和 PC 电脑，找到合适的防病毒软件都至关重要。考虑到这一点，我们来看看如何确定所需的保障范围、比较防护能力、计算总成本，并选择最适合的多设备防病毒套餐。
什么是多设备防病毒软件？
多设备杀毒软件是一种安全软件，可在单个订阅下安装到多台受支持设备上，因此拥有多台计算机的用户无需购买多个工具或订阅，也能让所有设备都受到保护。
这可能有多种形式，因为不同供应商的方案各不相同。这些差异可能包括：
受保护设备的数量。
支持的操作系统。
用户或家庭成员的数量。
各平台提供的功能。
是否可以通过一个账户监控设备。
添加、移除或更换设备有多容易。
请记住，“多设备”并不一定意味着它支持所有平台或所有类型的设备。有些防病毒解决方案仅适用于特定操作系统，有些套餐可能只涵盖计算机，而有些则包含手机和平板电脑。
您需要保护多少台设备？
在开始挑选多设备防病毒软件之前，应该先明确需要保护多少台设备。这未必等同于拥有的设备总数，因为并非所有设备都需要额外的防病毒保护；重要的是确定哪些设备确实需要。
统计当前正在使用的每台计算机：首先，考虑您目前使用的设备数量，包括台式机、笔记本电脑和家庭共用计算机。
纳入可能新增或更换的设备：如果近期可能会购买更多计算机，例如另一台工作用电脑或家庭设备，也应将其计算在内。
区分正在使用的设备和闲置设备：您真的会使用自己拥有的每一台设备吗？已经完全停用或处于脱机状态的设备可能不需要启用杀毒防护，但仍会连接互联网、存储文件或访问账户的备用设备，仍应纳入考虑。
确定每台设备的使用者：是只为一个拥有多台电脑的人选择防病毒套餐，还是要支持同一家庭中的多位成员？每台设备有多少人使用，会影响账户设置、支持需求和警报管理，因此这是一个需要重点考虑的因素。
选择一个切合实际的设备数量上限：设备越多，多设备方案的费用可能就越高。请结合预算，选择能够满足当前需求（并留有适度增长空间）的方案，而不是为超出实际需要的更多设备支付额外费用。
杀毒软件需要支持哪些操作系统？
不同的操作系统面临的威胁各不相同，而在一种系统上有效的防病毒软件，在另一种系统上未必同样有效。应检查兼容性，确保所选的防病毒软件支持设备使用的所有操作系统，而不只是主要计算机所用的系统。
Windows 计算机
如果使用 Windows 计算机，请确认该防病毒软件与您的 Windows 版本兼容。还需要确认是否包含核心功能，例如实时 恶意软件 防护、网络钓鱼防护和行为检测，以确保获得所需的全面保护。
Mac 计算机
如果有 Mac 电脑，应单独评估其支持情况，而不要想当然地认为在 PC 上可行的方案在 Mac 上也同样适用。某款产品可能宣称支持 Windows 和 macOS，但不同操作系统的功能可能并不相同，设备间的性能表现也可能有所差异。与 Windows 电脑一样，请确保所需的核心功能默认已包含在内。
Windows 和 Mac 混合家庭
如果同时使用 Mac 和 PC 电脑，那么应选择一种可在单个订阅和账户下同时支持这两种操作系统的杀毒解决方案。请务必确认 Windows 和 Mac 设备是否可以共用同一套餐、哪些功能（如有）会因操作系统而异，以及所有设备是否都显示在同一个仪表盘中。
所有设备获得的保护都一样吗？
即使是同一款防病毒软件，在不同操作系统上提供的功能和保护级别也可能不同。在评估多设备防病毒解决方案时，请检查各平台之间的功能是否存在差异，以确保所有设备都能获得所需的保护。
请务必比较以下方面：
实时恶意软件防护。
网络钓鱼和恶意链接防护。
基于行为的威胁检测。
漏洞利用防护。
可移动介质扫描。
计划扫描和手动扫描。
隔离控制。
自动更新。
仪表盘可见性。
支持选项。
评估软件时，请查看针对不同平台的功能对照表。一般的产品描述通常不会区分这些差异，因此有必要进一步仔细了解。
哪些防护功能最重要？
话虽如此，在选择任何防病毒软件时，哪些才是应该关注的核心功能？无论使用的是 Mac、PC 还是其他设备，都有一些保护功能是不可或缺的。这包括：
实时恶意软件防护
恶意软件防护是任何防病毒解决方案中最重要的方面之一。每台已连接设备都应持续受到监控，以便在威胁出现时及时检测，而不是依赖偶尔的手动扫描。
网络钓鱼和恶意网站防护
网络钓鱼诈骗和欺骗性网站是常见的网络攻击手段。良好的网络钓鱼防护可以帮助识别欺骗性链接、虚假登录页面和恶意下载。当然，每个人仍然都应了解如何避免网络钓鱼及其他最佳实践，但良好的网络钓鱼防护也能提供帮助。
基于行为的威胁检测
防病毒工具通常会搜索已知的恶意软件特征，但攻击者可以对其进行更改、隐藏或以其他方式加以混淆，从而使其难以被检测到。而行为监控则可以发现可疑活动，这些活动即使不匹配已知特征，也可能是恶意软件或其他病毒的迹象。
自动威胁更新
威胁在不断演变，新的病毒也会迅速出现。因此，保持杀毒软件为最新状态至关重要，这也正是需要自动威胁更新的原因。这些自动更新可能包括威胁特征码、信誉数据、检测规则或机器学习模型，具体取决于产品。
漏洞利用防护
一旦发现软件漏洞，就会成为网络攻击的诱人目标。漏洞利用防护可以帮助检测试图利用这些漏洞的行为，并在漏洞修补完成�前将其拦截。
可移动介质扫描
USB 驱动器、外置硬盘和其他可移动存储设备可能携带恶意文件，如果这些文件被打开或执行，可能会感染另一台计算机。可移动介质扫描可帮助在已连接的存储设备造成危害之前检测恶意文件。
清晰的警报和隔离控制
防病毒软件应提供所有用户都能理解的清晰警报，无论其技术水平如何。一旦检测到威胁，应提供清晰的隔离控制，用于隔离可疑文件，并说明已采取了什么措施。
多设备账户管理应包括哪些内容？
在寻找多设备防病毒软件时，能够在一个地方管理所有账户和设备非常重要。需要覆盖的计算机越多，就越需要集中管理，这也意味着有几个关键功能不可或缺。
务必寻找包含以下内容的解决方案：
一个账户即可在所有受保护设备上使用。
清楚查看所有受保护设备。
设备健康状况或状态指示器。
可在其他电脑上轻松安装。
能够在不再需要旧设备时将其移除。
能够在不增加额外复杂性的情况下添加替换设备。
当设备失去保护或需要关注时，提供清晰的提醒。
订阅和续订管理应简单明了，同时价格也要清晰可预期。
清楚说明 Windows 和 Mac 上可用的功能。
控制简单易用，即使是不懂技术的家庭成员也能轻松上手。
请记住，集中监控并不总是包含远程扫描控制或完整的设备管理，因此如果需要这些功能，请务必重点查找。
如何比较多设备杀毒软件的定价
选择价格实惠的杀毒解决方案��很重要，但定价方案并不总是一目了然。在评估可选方案时，不能只看宣传价格，还要判断长期来看真正的总体成本。
比较全年总价
虽然首年的促销价格看起来很有吸引力，但续订价格可能会更高。订阅前，请比较首购价格与标准年度续订价格。
计算每台设备的成本
要纳入的设备数量会影响每台设备的付费金额。查看年度价格，并用它除以实际想要保护的设备数量，而不是按套餐允许的最大数量来计算。
查看套餐限制
比较套餐限制，选择更划算的方案。例如，如果只使用四台设备，那么 25 台设备套餐几乎肯定超出所需，而 5 台设备套餐会更划算。
查看每个层级包含哪些内容
并非所有套餐层级都包含相同的防护和功能。确认您正在考虑的方案是否包含核心防护、账户管理和支持，还是这些内容仅在更高价位的方案中提供。
查看续订和取消条款
条款和条件往往会带来最意想不到的费用。请查看是否自动续订、付款频率、取消流程以及任何退款政策，这样就能清楚要支付多少费用、何时支付，以及如果决定取消该如何操作。
个人套餐和家庭套餐：该如何选择？
即使找到了不错的多设备防病毒解决方案，仍然需要选择最适合自身需求的套餐。许多防病毒供应商都提供个人和家庭套餐，因此了解哪一种最适合自己也很重要。
在以下情况下选择个人套餐
如果只有一人使用少量设备，例如台式机、笔记本电脑或备用设备，个人套餐最合适。这类套餐覆盖的设备较少，但价格更低，并且可通过单一账户进行全面控制。
在以下情况下选择家庭套餐
如果是为同一家庭中的多人购买套餐，那么家庭套餐会更合适。这类套餐通常支持更多设备，并且根据供应商不同，可能还包含额外的家庭管理功能。
不要仅根据套餐名称来选择
订阅前请先查看任何套餐的详细信息。一些家庭套餐更侧重于家长控制或移动设备覆盖等功能，而不是设备数量限制或账户数量。比较套餐时，请查看设备覆盖范围、操作系统、管理功能和价格，以找到最适合自身需求的方案。
如何为多台设备选择杀毒软件
说了这么多，接下来看看如何根据自身需求选择最适合的多设备杀毒软件。我们已将这些步骤整理成一份方便查看的清单，帮助确保不会遗漏任何要点：
列出每一台设备和操作系统：先创建一份所有需要保护的计算机清单，包括其操作系统。这将帮助确定杀毒软件究竟需要覆盖哪些设备。
确定哪些设备必须共享一个账户：接下来，需要确定哪些设备要通过一个账户进行管理，尤其是在集中监控和统一计费很重要的情况下。共享同一个账户的设备越多，统一管理起来就越方便。
明确核心防护需求：请确保您考虑的软件包含一些必备功能，例如实时恶意软件检测、网络钓鱼检测、基于行为的威胁检测、漏洞利用防护以及可移动介质防护。
查看特定平台功能： 如果使用不同的操作系统，则需要确认 Windows 和 Mac 设备都能获得所需的完整保护。
查看安装和设备更换流程：务必了解如何添加新计算机、移除旧计算机，以便在切换到新设备时轻松进行��调整。
在性能最弱的设备上进行评估： 优秀的防病毒解决方案应该在所有设备上都运行良好，而不只是性能最强的那一台。可将最旧或性能最低的计算机作为实际性能基准，确保它在所有设备上都能良好运行。
查看独立测试：独立测试是确保杀毒软件能在所有设备上正常运行的好方法。查找家庭中每种操作系统的最新测试结果，而不只是看某一台设备。
比较续费价格和单设备成本：查看价格时，请务必了解每年需要支付多少费用；不要只根据初始优惠价来决定。
选择能够满足实际需求的最小方案： 无需为超出需求的内容付费，因此请务必选择适合自身规模的方案。您可以选择一个留有增长空间的方案，同时避免为未使用的保障范围支付额外费用。
确认支持选项：请务必查看所有详细信息和选项，包括如何处理账户、安装和安全问题。
Splashtop Shield 如何保护多台 Windows 和 Mac 计算机
Splashtop Shield 是一款面向使用 Windows 和 Mac 电脑的个人及家庭用户的 AI 驱动杀毒解决方案。它提供反恶意软件、反网络钓鱼、实时流量扫描、基于行为的威胁检测、防漏洞利用保护以及可移动介质扫描。
Splashtop Shield 提供个人版和家庭版套餐。个人版套餐覆盖两台设备，而家庭版套餐可支持同一家庭中最多五台 Windows 和 Mac 电脑。两种套餐都可以包含 Windows 和 Mac 电脑的混合组合。
使用 Splashtop Shield，您将获得：
反恶意软件防护。
防网络钓鱼保护。
实时流量扫描。
基于行为的威胁检测。
防漏洞利用保护。
USB 和可移动介质扫描。
此外，Splashtop Shield 可让您通过便捷的网络控制台轻松监控设备状态、移除旧计算机并添加替换设备。
多设备防病毒检查清单
了解以上信息后，就可以更有信心地挑选适用于多设备的防病毒软件。不过，这些内容可能不太容易一次记住，因此我们准备了一份实用清单，帮助在购买前了解该重点关注什么。
选择多设备杀毒软件时，请确保：
它支持您使用的所有操作系统。
每台计算机都具备核心防护（而不只是某一种设备或操作系统）
设备数量上限应符合实际需求，这样就不会为用不到的设备数量付费。
Windows 和 Mac 设备可以共用一个账户。
您可以轻松移除旧设备并添加替换设备。
您可以在一个地方查看所有设备的状态。
对计划保护的最老旧计算机而言，性能影响也在可控范围内。
可查看近期针对特定平台的测试结果。
每台受保护设备的成本合理，续费价格也很清晰。
可通过偏好的渠道获得支持。
用 Splashtop Shield 保护每一台计算机
选择防病毒软件时，需要确保它支持所使用的所有设备，同时兼顾安全性、平台支持、账户管理和总成本。应选择能够保护所有设备的工具，而��不是仅根据价格或设备数量限制来选择方案。
Splashtop Shield 通过恶意软件防护、防网络钓鱼、实时流量扫描、基于行为的威胁检测、防漏洞利用保护以及可移动介质扫描，帮助保护多台 Windows 和 Mac 计算机。个人和家庭套餐可让您根据需要保护的受支持计算机数量来选择保障范围。
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