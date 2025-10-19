Splashtop：节日快乐 – 2020 年回顾及未来展望

我们很高兴 Splashtop 的远程访问解决方案能够在这个充满挑战的时期为全球的组织和教育机构提供帮助。
事实上， ，Splashtop的日使用量在2020年增加了400% 。 不仅如此， ，我们还增加了数以百万计的新用户 ，他们反过来 ，将数以百万计的新设备连接到Splashtop ，这一年。
对于我们所有的客户，我们希望 Splashtop 对您的生活产生积极的影响。随着我们不断发展壮大，我们很高兴能与您一起前进。
Splashtop 的 2020 年回顾
扩展到欧洲、中东和亚洲
Splashtop 于 2020 年在阿姆斯特丹和新加坡设立了新办事处，并在 EMEA、南美和亚洲建立了新的合作伙伴关系，从而扩大了在欧盟和亚洲的业务。Splashtop 现在支持更多语言，提供多语言销售和客户支持，并在欧盟地区提供更好的性能。
帮助数以千计的企业转向远程工作
数以千计的企业来到 Splashtop，需要一种快速、简便的解决方案，以使员工在这种突然的大流行中可以从家里的个人设备远程访问其工作计算机。
没有什么可以让我们为突然增加的需求做好准备，Splashtop 团队努力工作以快速提供所需的远程访问解决方案，以便广播电台、建筑和许多行业的员工在家工作时启动�并保持正常运行。
为数十万名学生提供计算机服务
当世界各地的学校因为新冠肺炎而关闭时，他们要求我们提供远程访问解决方案，以使他们的学生（甚至是那些使用低规格家用计算机和平板电脑的学生）能够访问学校计算机。我们的团队昼夜不停地提供新功能，例如在创纪录的时间内按计划访问实验室计算机。数以百计的学校现在已经为数千名学生、教职员工和职员采用了 Splashtop 远程访问。
新的 Splashtop Enterprise
2020 年，我们很高兴地宣布推出新的 Splashtop Enterprise，该产品可为大型企业提供全面的、多合一的远程访问和远程支持解决方案。我们还发布了新的 Splashtop On-Prem 产品，为企业提供了一个自托管的本地多合一解决方案。
如果你有兴趣尝试我们的新产品之一， ，今天就与我们的团队联系！ 我们在这里提供帮助!
令人激动的新功能
Splashtop 在 2020 年发布了一些新功能，包括计划的远程访问和基于组的访问权限。Splashtop 还扩展了对所有运行 Android 8.0 及更高版本的设备的远程控制支持，以及对 Chromebook 的远程访问。
我们还与多个 SSO 身份提供和 PSA / RMM 系统合作，为您提供了更多的集成选项。
安全是首要任务
我们一直在不断扫描和验证我们的产品以确保其完整性，并且还与一流的安全公司合作，每年进行几次审核。今年，我们将基础架构部署到了多个云提供商，以降低依赖单个提供商的服务可用性的风险。我们今年还获得了 SOC 2 Type 2 认证，大大提高了我们云基础架构的安全性。
Splashtop 每年 投资数百万美元，以确保其基础架构的安全性、可靠性和合规性。在来年，这将继续是主要重点领域。
2021 年的下一步
我们期待在 2021 年实现更多目标！得益于我们从用户那里收到的有用反馈，我们正在开发新产品功能和增强功能。我们还希望将其扩展到世界更多地区！
谢谢你，节日快乐
再次感谢您成为 Splashtop 最好的一部分。我们祝您节日快乐，我们迫不及待想展望2021年！
最好的祝愿，
Splashtop 首席执行官 Mark Lee