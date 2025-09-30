EPAD IT 如何从 LogMeIn Central 成功迁移250台计算机到 Splashtop

ITAD和计算机服务提供商EPAD Business IT从LogMeIn Central切换到Splashtop Remote Support，并仅在一个晚上就迁移了全部250台托管计算机。
不要因为害怕将你管理的电脑迁移到一个新的远程支持平台上，而阻止你转换到更好的东西上，因为你害怕无数的时间和头痛。
事实上，迁移过程不一定很困难。 这就是EPAD Business IT的所有者Eric Gravens在将他的250台管理的计算机从LogMeIn Central迁移到 Splashtop远程支持 ，在 ，仅仅几个小时，他就学到了这一点 。
“我原本以为这会是一件很头痛的事情，”格雷文斯说，“但是，太棒了！太棒了，我的意思是太棒了！花了一个晚上就将我们几乎所有的250台PC从LogMeIn Central Basic迁移到[Splashtop Remote Support]。”
正如 Gravens 在案例研究 所说，人们想从 LogMeIn 切换到 Splashtop的原因有很多。Splashtop 能作为 LogMeIn Central 的替代方案，与 LogMeIn Central 的定价相比，Splashtop 成本更低。但是，如果因害怕迁移过程过于复杂而不愿意迁移，请继续阅读，了解 EPAD Business IT 如何利用简化的迁移过程，从 LogMeIn Central 成功迁移到 Splashtop Remote Support。
使用One2Many从Splashtop 迁移到LogMeIn
我们已经找到了一些方法，可以让你轻松地将所有管理的计算机从LogMeIn迁移到Splashtop。 事实上， ，我们已经概述了你可以采取的步骤 ，将你的电脑切换到Splashtop。
这就是格雷文斯在开始迁移过程中所做的事情。 他阅读了上面链接的页面，并决定使用LogMeIn'One2Many'功能，将Splashtop 部署到他管理的计算机上。
"格雷文斯说："它为我们节省了不知道多少工时，我能够在一个晚上自己完成迁移工作。
这个过程需要两个简单的步骤。 首先，你在Splashtop Web控制台中创建你的部署包。 部署包是在你管理的计算机上安装Splashtop Streamer。 一旦在电脑上打开部署包，它将下载与你的账户绑定的Splashtop Streamer，让你无限制地随时远程访问该电脑。
在你创建了部署包之后，第二步是使用LogMeIn's One2Many功能，将Splashtop Streamer默默地部署到你的计算机上。
格雷文斯概述了这一过程是多么简单。
"Gravens说："在我们对LogMeIn的订阅结束之前，我们开始试用LogMeIn Premier或Premium，不管他们最高级别的产品叫什么，其中包括One2Many功能。
"我们在 Splashtop 中创建了每个组，并为每个组创建了部署streamer。Splashtop 在其网站上有一篇关于使用 One2Many 部署其streamer的文章。我建议看看。
Splashtop"的整个部署过程对我们所有的PC来说都在3小时之内。 我们有几个客户忘了把他们的电脑打开，所以我们不得不在第二天处理这些问题。 不是问题，绝大部分都是当天晚上完成的。"
迁移的其他方式
也可以使用 Microsoft 组策略、SCCM 或 RMM 等部署工具从 LogMeIn 迁移到 Splashtop。通过这些工具，可以使用 MSI 或 EXE 将 Splashtop Streamer 一次性安装到所有托管计算机上。
为什么从LogMeIn转到Splashtop
Splashtop的性能更好，具有相同的顶级功能，而且价格低于LogMeIn。 你可以通过从LogMeIn转到Splashtop来节省高达70%的成本，就像EPAD Business IT的Eric Gravens一样。
了解为什么 Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案，与 LogMeIn 定价相比，Splashtop 可立省至少50％。
想更多地了解为何EPAD Business IT进行了转换？查看我们的EPAD商业IT案例研究，以了解Gravens使用LogMeIn面临的挑战（包括他的年度价格在一年内几乎翻了一番 ），以及他如何在Splashtop上找到更好的解决方案。