当您的企业拥有多个终端时，您必须能够保护它们。这适用于您网络中的每一个终端，尤其是 远程设备 和混合办公员工使用的设备。
即使员工在远程位置工作，公司也可以通过强大的端点安全解决方案来保护他们的设备、数据和网络。然而，一些基本的端点安全最佳实践仍然不可忽视。
考虑到这一点，让我们来探讨终端安全的最佳实践，为什么强大的终端安全策略在现代远程工作环境中是必不可少的，以及像Splashtop AEM这样的解决方案如何帮助保护您的终端。
终端安全的主要风险
端点（特别是远程设备）面临多种威胁。组织和 IT 团队必须意识到与端点安全相关的各种风险，以便他们能够有效地做好准备并应对这些风险。
常见的风险包括：
常见的漏洞和暴露（CVEs）曾经对设备和应用程序产生影响。
不安全的设备 缺乏安全功能来阻止网络攻击者。
过时的软件缺乏最新的安全补丁，使设备暴露在风险中。
人为错误，无论是因为上当受骗或忘记安装补丁更新，都可能带来广泛的后果。
任何一个都可能成为网络犯罪分子利用的机会，让他们入侵网络并窃取敏感数据。
远程工作如何增加端点安全的需求
尽��管远程工作有很多好处，但它也有一些安全挑战，IT团队必须意识到。远程和混合办公的增长，BYOD政策和物联网（IoT）设备已增加了终端安全的需求，因为员工越多地远程工作，网络攻击的风险就越大。
此外，随着更多的员工远程工作和使用各种设备，确保每个设备都得到充分的修补和保护变得越来越具有挑战性。始终存在人为错误或跳过安全更新的风险，这使得使用可以自动更新并在远程设备上实施安全策略的终端管理解决方案变得尤为重要。
企业需要强大的端点安全解决方案，以便轻松监控、管理和保护设备、网络和敏感数据。这些应让员工能够从任何地方工作并访问公司网络而不危及安全，通常包括安全功能，例如端到端加密和基于角色的访问控制来验证用户和保护数据。
使用合适的终端安全解决方案，企业可以让员工在任何地方工作而不危及安全，从而在整个公司实现安全的远程工作。
10条终端安全最佳实践以实现最大保护
鉴于终端安全的重要性，了解可以帮助您最大化安全性的技巧和窍门是很重要的。这些终端安全的最佳实践将帮助确保您的远程端点始终受到保护：
1. 定位并监控网络上的所有设备
任何未受保护和被遗忘的设备都会造成一个安全漏洞，攻击者可以利用，因此找出并监控所有已连接的设备至关重要。确保您有所有硬件和软件的完整清单，伴随着实时检测和监控。
2. 安全的端点访问
您的每一个端点都有��可能为攻击者提供访问您系统的入口，因此确保它们的安全至关重要。这包括充分修补每个端点，并确保它们具备安全功能和防护措施，以检测和防御网络攻击。
3. 定期扫描终端
端点保护需要扫描和监控您的端点，以检测可疑活动、恶意软件和其他问题。定期或实时扫描可以帮助识别潜在问题，以便迅速解决和缓解，从而保持设备的流畅运行。
4. 定期安装更新、补丁和软件
保持设备打补丁和更新对于安全和IT合规性都是至关重要的。使用实时的补丁管理解决方案使终端和应用程序保持最新，通过自动补丁部署变得简单，但如果您没有这样的解决方案，您需要养成定期检查更新并尽快安装的习惯。
5. 为远程端点使用加密
端到端加密对于安全地跨远程终端传输数据是至关重要的。加密会在数据传输过程中将其加扰，使其更难被拦截和窃取。这对远程终端特别有用，因为企业无法控制远程设备连接的WiFi网络，因此需要更高的安全措施。
6. 实施安全的 BYOD 政策
自带设备（BYOD）政策因允许员工使用他们喜欢的设备而在企业和员工中受欢迎。然而，这些政策也需要强有力的网络安全法规，因为BYOD本身引入了若干安全风险。确保您使用的终端安全解决方案可以跨设备工作并适用于BYOD环境，并制定出员工需要遵守的安全规则的政策。
7. 采用零信任政策
零信任安全要求用户每次想连接到网络某一部分时都要进行身份验证。这提供了额外的一层保护和验证，即使员工的账户被攻陷，攻击者也很难访问网络。这也使用特权访问管理，默认情况下限制访问和设备权限。
8. 设置事后应对协议
了解如何在发生漏洞后响应同样重要于预防它们。拥有事后应对协议意味着，若最坏的情况发生，您的团队准备修复损害、恢复丢失的数据，并防止进一步的漏洞。为最坏情况做准备意味着您既准备好防御，也能在问题发生时恢复。
9. 运行持续的终端扫描
终端管理和保护的一部分包括扫描设备以确保其保持安全并监控可疑活动。使用威胁情报和终端扫描可以帮助实时识别威胁，以便在它们成为问题之前得到解决。您等待的时间越长，风险就越大。
10. 教育员工关于安全最佳实践
人为错误是数据泄露和其他安全失败的重要因素，因此还应对员工进行培训和告知终端安全最佳实践。这包括制定安全政策、提供每个安全功能的工作原理的信息，以及培训如何防范网络钓鱼和类似攻击。
如何为您的企业选择最佳端点安全解决方案
毫不夸张地说，您选择的终端安全解决方案可能会影响到您的安全姿态，并决定您是否能够保护网络和远程设备的安全。因此，决策者需要选择一个符合其业务需求的终端安全解决方案。
在考虑终端安全解决方案时，考虑这些因素：
工具和特性： 首先，确保解决方案提供您需要的安全功能，包括多层保护、主动警报和基于CVE的见解以在威胁成为问题之前检测到它们。
可扩展性：随着您的业务增长，您需要管理的端点将大幅增加。确保使用可以随业务增长而扩展的解决方案，以便继续支持每个端点。
管理的简便性：如果解决方案过于复杂或难以使用，就无法充分利用其全部优势。确保使用易于操作并简化端点管理的解决方案；这样，您可以最大化其所有功能的优势。
实时威胁检测：当威胁出现时，您需要立即知道，而不是在事发几小时之后。实时威胁检测对端点安全至关重要，因为它提供立即警报，帮助 IT 团队快速处理潜在漏洞或安全漏洞。
自动响应： 当“尽快”还不够快时，自动响应就是。使用具有自动响应的解决方案让用户能通过智能操作立即解决潜在问题，为检测到的威胁提供即时保护。
集成：您的端点安全解决方案需要与员工使用的所有设备和第三方应用程序集成。如果它无法管理或保护某个设备或应用程序，就会留下攻击者可以利用的潜在漏洞。
成本效益： 虽然良好的终端保护是无价的，但企业仍需考虑预算。寻找一种具有成本效益的解决方案，提供您所需的所有功能和易用性，而不会超过您的预算。
