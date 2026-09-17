终端管理成本很容易被低估。软件订阅费用或许是最显眼的一项支出，但这只是组织为确保设备保持更新、安全、可见且正常运行所投入成本的一部分。
总成本还可能包括专业工具、IT 人力、持续维护、报告、故障排查，以及协调多个系统所需的管理工作。
在一项针对 250 名 IT 和 MSPs 专业人士的调查中，72% 的组织处于一种中间状态。他们虽然已部署终端管理工具，但碎片化的工作流程和不一致的自动化限制了他们实现的运营收益。
本指南将说明端点管理软件如何定价、哪些支出会影响总体拥有成本、如何计算当前成本，以及 IT 团队可以从哪些方面减少不必要的支出和手动工作。
它还会探讨 Splashtop AEM 如何集中管理并自动化常见的端点管理工作流程。Splashtop AEM ROI Calculator 会根据端点数量、IT 人工成本和当前工具支出，估算采用 Splashtop AEM 后可能节省的成本。
端点管理的成本是多少？
终端管理并没有统一的定价。组织需要支付的金额取决于多种因素，例如终端或用户数量、平台包含的功能、服务与支持需求，以及��为补足核心解决方案空缺而需要的其他产品。
将软件价格与端点管理的总成本区分开来会更有帮助。软件价格是指支付给供应商的金额。总成本包括管理该环境所需的软件、支持工具、IT 人力以及管理开销。
按端点计费
采用按终端计费模式时，组织按受管设备数量付费。当设备数量能够较准确反映管理工作量范围时，这种模式相对直观明了。
每个端点的费率可能会因采购量、合同期限、功能层级或所涵盖的设备类型而有所不同。企业还应确认所需的每项功能是否都已包含在内，还是需要单独购买。
按用户定价
有些平台会根据用户数量收费。当员工使用的设备数量相对固定时，这种方式可以简化授权，但如果每位员工同时使用台式机、笔记本电脑、虚拟机或其他受管端点，成本效益就可能发生变化。
评估按用户计费时，不能只看用户数量，还要了解平台实际需要管理多少台设备。
捆绑式和平台型定价
端点管理功能可能包含在更大的生产力、安全或 IT 管理平台中。捆绑方案可以减少组织需要购买的单独订阅数量，具体取决于所包含的功能以及这些功能对运营需求的满足程度。
即使某项功能已包含在内，但当团队还需要其他产品来实现第三方补丁管理、实时可视性、远程支持、自动化、报告或修复时，仍然会产生额外成本。完整的工具集以及运行这些工具所需的工作，共同决定了实际成本。
终端管理的总成本由哪些部分构成？
实际的成本评估应将端点管理平台、额外工具、IT 人工成本以及协调这些工作所需的管理开销纳入考虑。将这些类别结合起来看，比只看许可费用更能提供贴近实际的基准。
终端管理软件和许可
先从核心订阅开始。根据供应商和定价模式的不同，费用可能按设备、用户、技术人员或更广泛的平台授权来计算。
然后还要将更高级别的功能层级、付费附加组件、服务套餐、实施成本以及环境所需的支持费用计算在内。同时也要审查续订条款和数量门槛，因为随着组织的发展，这些因素会影响年度总成本。
其他终端工具
终端管理技术栈通常是逐步扩展起来的。当现有平台无法高效满足某项需求，或某个专业化工作流程需要更深层的功能时，IT 团队就会增加新产品。
常见附加项包括：
操作系统和第三方应用程序补丁管理
远程访问与远程支持
软件部署
脚本编写和自动化
监控和告警
硬件和软件清单
漏洞可见性
IT 人工成本
人工成本常常被忽视，因为它通常计入更广泛的 IT 预算中，而不是出现在终端管理发票上。然而，重复性的工作可能占总成本的很大一部分。
这些工作可能包括检查端点状态、识别缺失的更新、部署补丁、确认安装成功、跟进失败情况、调查问题、执行维护、修复问题以及生成报告。
仅靠技术并不能消除这项工作量。零散的工作流程和不一致的自动化，即使在部署了端点管理工具之后，仍可能让 IT 团队继续执行手动任务。
管理开销和工具切换
每增加一个系统，都可能引入各自的策略、权限、集成、报告、培训要求和维护计划。管理员可能还需要在不同产品之间核对不一致的信息，或在多个控制台之间切换，才能完成一个工作流程。
这类额外开销在采购订单上更难看出来，但它会耗费时间，并增加管理每个端点所需的工作量。了解这些成本类别，也能为评�估自动化和工具整合可能带来的节省提供所需依据。
如何计算当前的终端管理成本
请按照以下流程，建立切实可行的年度基准。
计算终端管理软件的年度支出：将核心终端管理平台的年费与支持相同工作流程的付费产品成本相加。请将范围聚焦于终端运营，而不要纳入无关的 IT 基础设施。
估算用于端点管理的 IT 人工投入：识别重复性活动，例如补丁管理、监控、软件维护、报告、故障排查、修复和策略管理。估算每月花费在这些工作上的小时数，将该数字换算为年度总计，并乘以适当的每小时人工成本假设值。
识别重复工具成本：检查哪些情况下有多个平台同时提供补丁管理、远程支持、资产清单、脚本编写、监控、软件部署或类似功能。只计算真正重复的部分。如果某个专业产品仍能满足明确的独特需求，则应继续纳入计算。
计算年度总成本：将相关软件、配套工具和人工成本合并，建立基准。然后，您可以用年度总成本除以受管端点数量，估算每个端点的年度管理成本。
想更快估算这一机会吗？
使用 Splashtop AEM ROI Calculator，结合终端数量、IT 人工成本和当前年度工具支出等输入，估算其对您环境的潜在财务影响。该计算器可估算年度节省金额、节省的 IT 工时、每个终端的节省金额、回本周期以及第一年 ROI。
为什么端点管理成本会随着环境规模扩大而增加
增长带来的影响不止是许可证数量。随着环境扩展，IT 团队可能需要管理：
需要更新、监控和维护的端点越多
更多操作系统和�应用程序版本
更多补丁和修复事件
需要后续跟进的失败任务和异常情况更多
更多设备组、配置和策略
更多报告和验证要求
需要在不同工具和数据源之间进行更多协调
如果没有标准化的工作流程，管理工作量可能会迅速增加。高效的自动化可以通过在多组设备上应用一致的策略并处理可重复的工作，避免人工投入随着端点数量的增加而同比上升。
这样一来，现有 IT 团队就能把更多时间投入到例外情况、复杂问题和更高价值的计划中，而不是在各个端点上重复相同的维护步骤。
IT 团队如何降低端点管理成本？
降低端点管理成本，需要同时审视软件支出以及管理整个环境所需的工作量。IT 团队应寻找以下机会：
自动执行重复性工作：减少补丁管理、监控、维护、脚本执行和日常修复所需的人工投入。
整合功能重叠的工具：消除冗余功能，并减少维护独立控制台、策略、集成和报告所带来的额外负担。
标准化策略和工作流程：使用一致的设备组、补丁策略、日程和修复流程，而不是逐台管理终端。
提升端点可见性：为管理员提供所需信息，以便优先处理需要采取行动的设备，并避免不必要的排查。
合适的方法取决于组织现有的工具和需求。任何变更都应在保留必要能力的同时，减少重复支出和持续性的管理工作。
Splashtop AEM 如何帮助降低端点管理开销
Splashtop AEM 将常见的端点管理活动整合到与 Splashtop 远程访问和支持相同的环境中。IT 团队可以利用集中可视性、基于策略的管理和自动化，减少已管理端点上的重复性工作。
1. 自动执行操作系统和第三方补丁管理
Splashtop AEM 支持在 Windows 和 macOS 终端上自动为操作系统及第三方应用程序打补丁。管理员可以定义策略和日程、部署更新并监控补丁状态，而无需逐台处理设备。
这可以减少查找缺失更新、发起部署以及检查补丁是否已成功安装所花费的时间。
2. 管理终端策略和重复性任务
终端策略、脚本和任务、主动警报以及自动修复可帮助 IT 团队在设备组中应用可重复执行的流程。日常工作可在后台运行，让管理员专注于需要直接处理的终端。
例如，团队可以安排维护、在多台设备上执行脚本、监控已定义的条件，并在端点满足指定条件时触发操作。
3. 提升端点可见性
集中式硬件和软件清单、补丁状态、仪表盘洞察以及 AI 驱动的 CVE 洞察，可帮助 IT 团队了解受管终端的状况，并判断需要在哪些方面采取行动。
在进行补丁管理、故障排查或生成报告之前，更清晰的可见性可减少从不同来源收集信息所需的人工工作量。
4. 连接端点管理和远程支持工作流程
使用 Splashtop 进行远程支持的组织，可以在更广泛的 Splashtop 环境中管理和排查端点问题。当问题需要人工介入处理时，技术人员可以从端点信息直接切换到远程支持，而无需依赖彼此割裂的工作流程。
合适的工具集仍取决于组织的需求。Splashtop AEM 可整合多个常见的终端管理工作流，并在仍需要更广泛的设备管理、安全性或专业功能时，与其他平台形成互补。
了解降低端点管理成本能为组织带来什么
潜在节省取�决于您的起点。终端数量、IT 人工成本、当前软件支出，以及实际可实现自动化或整合的工作量，都会影响回报。
Splashtop AEM ROI Calculator 可帮助根据您的环境套用这些变量，并估算每年可节省的成本、节省的 IT 工时、每个端点的节省额、回本周期以及第一年 ROI。
结果仅为估算，实际节省效果会因所使用的工具、成本和工作流程而异。不过，这些结果仍可作为评估采用更自动化、更集中化的端点管理方式所带来财务影响的有用起点。