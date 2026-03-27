打补丁对于维护安全性和保持系统更新至关重要，但时机不当或管理不善的更新可能会扰乱员工并在整个企业中造成挫败感。
幸运的是，这些干扰可以得到缓解。用户中断不仅是由于补丁，还有因计划外的部署导致。通过明确的部署阶段、日程安排、设备分段和可见性，可以在不中断工作的情况下在整个组织中部署更新。
考虑到这一点，让我们来看一下如何以不干扰工作的方式部署补丁，从而保持端点的安全和更新，以及Splashtop AEM如何帮助团队更高效地大规模管理补丁。
为什么补丁部署会变得具有破坏性
中断并不是补丁过程本身固有的；它来自于计划不周和执行不力。当补丁推送时，如果没有考虑到它们可能对员工的影响，可能会造成若干干扰，包括：
更新总是在不合适的时候推送，比如会议期间、活跃的工作会话中或其他关键业务时间。
重启被强制执行，用户无法保存工作或完成正在进行的任务，导致他们的宝贵进度丢失。
补丁的安排忽视了工作负载，导致设备在安装过程中变慢。
失败或部分安装会导致IT必须稍后修复的问题（更糟的是，这些问题可能会被忽视）。
远程和脱机设备错过了部署窗口，导致补丁级别不一致和清理工作，同时使其易受攻击。
低干扰修补的核心原则
低干扰补丁从正确的心态开始。在进入部署流程之前，了解一些使补丁部署更顺利的原则，这对IT团队和最终用户都有帮助。从高层次看，成功的修补不仅仅是快速发送更新。这涉及以一种减少不必要干扰的方式部署它们，同时保持系统安全和最新。
1. 补丁更新应该围绕用户影响进行计划
补丁部署决策应考虑人们实际工作的方式、时间和地点。在工作时间、重要会议或其他关键业务时期内推送更新更可能中断生产力，并让员工感到沮丧。为了减少干扰，IT 团队需要不仅仅考虑技术上的紧迫性，还要考虑部署时机对使用这些设备的用户的实质影响。
2. 推出策略应得到控制，而非千篇一律
并不是每个端点都应该以相同的方式或相同的日程进行修补。不同的用户、设备和补丁类型具有不同程度的业务影响和紧迫性。受控部署帮助IT团队为每个组应用正确的时间安排、顺序和策略，而不是一次性将每个更新推送到每个终端。这种方法降低了广泛中断的风险，并使修补管理变得更加可预测。
3. 可见性和补救与部署同样重要
部署补丁只是工作的一部分。IT 团队还需要知道哪些更新已成功安装，哪些设备未更新，以及哪些终端仍需要跟进。如果没有清晰的可见性和快速的补救措施，即使是良好时机的推出，在部署后也可能会引发问题。快速识别问题并在其传播前解决它们是保持补丁高效且尽量减少干扰的关键部分。
如何在不打扰用户的情况下部署补丁
牢记这些核心原则，现在是时候在你的终端上部署补丁了。如果你想高效推送更新而不打扰用户，遵循以下七个步骤将确保无缝部署：
步骤 1：在部署之前划分端点
补丁开始于根据中断容忍度、业务影响和补丁紧急性对终端进行分组。首先确定一个包含不同设备类型的试点小组，然后建立更广泛的细分群体，如共享工作站、标准员工笔记本电脑、高管设备和高敏感性机器。这些组帮助IT团队优先考虑更新，以正确的速度推送，并在每个端点类型造成的干扰最小的时间安排补丁。
步骤 2：从试点小组开始
第一个接收更新的应该是试点小组。这应该是一个小范围的设备选择，代表各种类型的终端、操作系统和部门，以增加尽早检测到问题的可能性。请确保测试该组设备的兼容性问题、重启行为、性能影响及所有意外副作用，以便在扩展部署到更多设备组之前解决这些问题。
步骤3：安排部署窗口以减少用户影响
时机就是一切。确保您根据设备使用情况、位置和工作时间安排部署，以最大限度地减少干扰。例如，您会想要在非工作时间安排办公端点的更新，或分阶段进行分布式组织的部署。这将有助于在高效执行更新的同时，将影响降至最低。
步骤4：定义重启规则和用户体验期望
设备通常需要重新启动才能完全安装更新，因此应提前计划重启处理。这包括定义何时应通知用户、何时推迟可以接受、何时必须设定严格的截止日期，以及如何处理待定的更新。明确的重启政策有助于防止用户无限期推迟更新，同时减少工作日中的不必要中断。
步骤5：自动化部署流程
补丁更新无需是一个手动过程。利用像Splashtop AEM这样的补丁管理解决方案，IT团队可以自动化补丁检测、日程安排、部署和持续监控，从而更轻松地大规模推出终端更��新。通过使用基于策略的补丁管理工具，团队可以减少手动工作，更加一致地管理更新，而无需一一处理每个部署。
步骤6：在推出期间监控补丁状态
IT 团队需要知道补丁是否已正确安装，以及是否存在任何故障或问题。这需要对终端和他们的补丁状态进行可视化，以便发现和解决故障、待安装项目及其他问题。目标是获得实时的洞察和可见性，以便在更新推出时处理补丁，而不是事后发现补丁失败。
步骤7：解决异常问题，同时避免引发第二波破坏
几乎每个补丁部署都会涉及例外或其他问题。IT 团队需要重试失败的安装程序，提示重启，并进行故障排除，以确保补丁在各端点上正常工作而不会引起新的中断。团队越快解决问题，尤其是通过背景工具或在多个端点上执行操作，打补丁引发二次破坏的可能性就越小。只有在每次更新完成并验证后，任务才算完成。
干扰用户的常见补丁部署错误
补丁部署需要规划和准备。当公司把补丁更新视作事后的事情时，他们可能会犯一些常见错误，这些错误会打扰用户并减慢工作速度。然而，只要稍微提前考虑一下，就很容易避免这些错误。
常见错误包括：
将相同的更新同时推送到每个端点，而不是使用分阶段部署进行测试。
将所有设备视为具有相同的风险概况和业务影响，而不是优先考虑高风险和关键业务端点。
忽视在补丁部署后进行的重启计划会导致公司范围内的中断性重启。
由于时间压力而跳过试点验证，这可能导致遗漏错误和技术问题。
等待太久来确认哪些成功哪些失败，导致更多问题，并急于解决失败。
使用导致可见性延迟、修复缓慢或手动跟进过多的工具或流程。
IT 团队在打补丁时需要哪些工具和功能来最小化用户中断
为了有效地减少干扰，IT 团队需要提供日程安排、可见性和跟进能力的工具和控制，以便在不打断工作的情况下部署补丁。这些包括：
1. 灵活的日程安排和基于策略的发布控制
IT 团队应该能够控制补丁的发布时间，优先接收的群体，以及如何在终端上处理时间安排。基于策略的控制帮助根据公司政策优先排序每个补丁，而灵活的日程安排确保其在方便的时间推出。
2. 实时可见补丁状态
如果补丁部署过程中出现问题，IT 团队需要立即知晓。延迟可见性会使中断变得更严重，因为问题通常是在用户已经受到影响后才被发现的。实时补丁状态帮助IT部门及早识别安装失败、遗漏设备和待处理操作，以便在问题引发更大中断之前解决。
3. 针对故障和遗漏设备的快速修复工具
当修补失败或某个设备被遗漏时，IT团队需要迅速进行修复。这包括重新尝试安装、触发重启，以及采取其他纠正措施，而无需依赖冗长的人工过程。团队解决例外问题的速度越快，这些问题转化为员工长期中断的可能性就越小。
4. 一对多操作和脚本用于后续工作
IT 团队需要管理大量设备，因此能够对多个端点执行操作是很有价值的。一对多操作和脚本使组织能够管理清理、修复、重启和其他基本任务，而无需手动管理每个设备。
5. 背景故障排除功能
有时候IT团队需要在设备仍在使用时进行故障排除和管理。这是在远程和混合办公环�境中特别常见，在这些环境中，员工可能在不同地点工作，无法亲自将设备交给IT人员。在这些情况下，能够在后台诊断和修复与补丁相关的问题是很有价值的，因为这有助于 IT 支持端点而不会给用户带来新的中断。
Splashtop AEM 如何帮助减少补丁部署期间的用户中断
低干扰补丁管理需要合适的工具。这就是Splashtop AEM（自主终端管理）帮助团队以更一致、快速和可控的方式推出补丁，同时减少对员工不必要干扰的地方。
Splashtop AEM 提供实时补丁管理和基于策略的自动化，帮助 IT 团队检测、计划、部署和监控补丁，以符合公司政策的要求。与此同时，它为团队提供了集中化的视野，以查看各设备的补丁状态，从而快速识别哪些成功了，哪些失败了，以及哪些仍需采取行动。
借助Splashtop AEM，IT团队可以自动化补丁，获得更清晰的补丁状态视图，并通过后台工具和一对多操作快速响应问题。
对于已经使用Microsoft Intune的团队，Splashtop AEM可以补充和增强Intune，实现更多实时补丁、更快跟进，以及更广泛的操作系统和第三方应用程序补丁支持。
对于使用传统RMM的团队，Splashtop AEM也可以在较轻量的工作流程更合适时，提供更精简的补丁和端点操作方法。
因此，IT 团队可以更及时地更新设备，减少对员工的干扰，减少支持请求，加快补丁完成速度，并降低因更新延迟或遗漏带来的风险。
在不打断工作的情况下更快地部署
您无需为了避免中断而推迟补丁。只�需正确的细分、智能的时机以及对任何问题的快速跟进，就可以高效地推出补丁而不打断工作。
使用 Splashtop AEM，IT 团队可以更高效地管理分布式终端环境中的补丁。Splashtop AEM有助于在操作系统和第三方应用程序中自动化补丁部署，使终端保持更新更加容易而无需增加不必要的手动工作。
这意味着员工可以专注于自己的工作，而IT部门可以以更少的干扰保持设备更新。
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