奥密克戎肆虐，公司如何轻松转向弹性办公？

是否正在寻找 Anydesk 的替代方案？许多用户都需要 AnyDesk 的替代方案，现在这些用户即将转用 Splashtop Business Access Pro，这是更好的 AnyDesk 替代方案。

原因如下：

Splashtop Business Access Pro 的起价为每月 CN¥57.75 ，而 AnyDesk Professional 的起价为每月 CN¥139.30 。也就是说，从 AnyDesk 切换到 Splashtop，用户可立省至少50%。

Splashtop 用户还可以享有更多功能和更好的安全性。

比如 SaaS 提供商 ABCis，与零售领域的客户合作并提供持续的解决方案，以帮助客户店铺改善日常运营。

ABCis 将 Splashtop 作为 AnyDesk 的首选替代方案

ABCis 分享说，使用 AnyDesk 远程访问客户的计算机后，会发现 AnyDesk 缺乏足够的安全措施，尤其是在多用户环境的情况下：

ABCis 的集成系统经理 Braeden Saxon 表示：“AnyDesk 不具备用户管理功能，这个问题很棘手，因为我们必须通过共享密码才能进行无人值守访问。这个方案在这方面非常不理想。如果我们团队有成员要离职，我们就无法锁定访问权限。于是，我们开始寻找具有多用户支持和更高安全性的替代解决方案。”

在安全远程访问软件方面，Splashtop 也毫不逊色。Splashtop 使用多种技术和功能来确保用户数据安全，包括强大的防火墙、数据加密、DDoS 缓解、全天候入侵防御机制、设备身份验证、两因素验证、TLS（包括 TLS 1.2）和 256-位 AES 加密、多级密码安全功能、屏幕自动锁定，会话空闲超时、远程连接通知、代理服务器身份验证以及针对多用户环境的安全措施。目前，ABCis 正需要针对多用户环境的安全措施。

但是，多用户管理和安全并不是 ABCIS 寻找 AnyDesk 替代解决方案的唯一原因。

与许多寻求 AnyDesk 替代方案的用户一样，ABCis 需要的也是经济实惠的远程访问解决方案。ABCis 试用了许多替代解决方案，例如 LogMeIn Central、LogMeIn Rescue 和 TeamViewer，最后发现 Splashtop 在功能和价格方面可作为 AnyDesk 的替代方案。

“Splashtop 让我们能非常轻松地为客户提供支持，而且价格具有竞争力，也具备我们所需的所有功能，”Braeden 说（阅读完整版 ABCis 案例研究）。

尽管现在有许多类似 Splashtop 的远程访问工具，但大多数工具都定价过高、安全性低或功能较少。而 Splashtop 则是市面上性价比非常高的远程访问解决方案 ，其价格通常比同类竞争产品低80%，拥有企业级安全性以及 4K 流式传输等高级功能。寻求 Anydesk 替代方案的远程访问用户已经发现了这一优势，这就是他们选择 Splashtop 的原因。

查看 Splashtop Business Access 与 AnyDesk Professional 的并排比较，或免费试用我们的任何解决方案，以了解为什么 Splashtop 是更符合您远程访问需求的解决方案。