EPAD IT 从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop 后立省至少70%

EPAD Business IT, LLC是一家IT服务提供商，在使用了几年的 Central之后，最近改用了。 Splashtop Remote Support 在使用LogMeIn Central数年后，该公司最近改用 此举是在LogMeIn 通知 EPAD Business IT 他们2019年的年度订阅费用将是前一年的两倍以上。

改用 Splashtop（LogMeIn Central 的替代方案）之后，EPAD Business IT 节约成本超过70%（2,000+美元）。而且，由于从 LogMeIn 到 Splashtop 的迁移过程非常简单，EPAD 仅用了一晚就将250台托管计算机成功从 LogMeIn Central 迁移到 Splashtop Remote Support，节约了很多时间，也省却了各种麻烦。

挑战

EPAD Business IT 的客户依靠其计算机基础结构来进行日常业务运营。如果出现问题，他们希望 EPAD Business IT 能够尽快解决问题。这使得拥有可靠的远程支持解决方案至关重要。

多年来，他们一直使用针对 250 个端点的 LogMeIn Central Basic 计划。他们在 2018 年的年度订阅费用为 1,247.75 美元。

LogMeIn 告知 EPAD Business IT，2019年续订价格将涨至1,599美元，同样的软件包价格涨了300多美元。涨价之后，LogMeIn 又不再提供这类软件包（Basic、Plus 和 Premier），取而代之的是 LogMeIn Central “基础方案”，其他功能需要以附加组件的形式另行购买。

凭借新的定价结构，EPAD Business IT 的 2019 年续签成本增加到了 2,999 美元。这是他们 2018 年所支付价格两倍多。

EPAD Business IT 的所有者 Eric Gravens 准备改用其他软件。他说：“LogMeIn Central 包含250台托管电脑，价格在1,247美元到2,999美元不等，LogMeIn 确实提供了不同的定价或套件级别，但即使基础套件也贵的离谱！”

Gravens 需要可靠且安全的远程支持解决方案来为他的客户提供支持，他希望找到一个比 LogMeIn 成本低的解决方案。

EPAD Business IT 选择 Splashtop

Gravens 花了几个月的时间来寻找 LogMeIn 的替代方案。除价格外，Gravens 评估替代方案时主要关注以下需求：

无限并发会话

无限用户

分组

安全模式重启

可靠的 Android 移动应用

Gravens 回忆说：“我们在 2018 年和 2019 年了解过许多产品，我们调研了 TeamViewer、RemoteToPC 和 RemotePC…我们试用了许多软件包，最终选择了 Splashtop。”

Splashtop Remote Support 可满足 Gravens 的所有主要需求。特别是 Splashtop 的安卓客户端引起了 Gravens 的注意。“我们选择了一个更简洁、更好的安卓客户端，”Gravens 说。

另外，Splashtop Remote Support 的价格远低于 LogmeIn（Splashtop 与 LogMeIn Central 的定价对比）。事实上，切换到 Splashtop 后，EPAD Business IT 在这方面的花费大大减少，甚至比今年 LogMeIn 涨价之前的花费还要少。改用 Splashtop 后，EPAD Business IT 节约了至少70%的成本。

迁移到 Splashtop

在 Splashtop 上准备就绪后，Gravens 开始着手进行迁移。他原本以为这个过程将耗时数天。但实际上只花了几个小时。

“在将所有客户从 LogMeIn 迁移到 Splashtop 方面，我原以为会是个令人非常头痛的问题，”Gravens 说。

从 LogMeIn 迁移到 Splashtop 仅需两步。首先，到 Splashtop 网络控制台创建部署程序包，安装 Splashtop Streamer 到托管计算机。然后，通过 LogMeIn 的One2Many 功能静默部署 Splashtop Streamer，甚至无需远程访问计算机。

Gravens 说：“仅用一晚就能完成迁移，这样能节省很多工时！不需要组策略脚本。LogMeIn 的订购结束之前，我们就已经在试用 LogMeIn Premier。我们在 Splashtop 中创建组，然后为每个组创建部署版 Streamer。在所有电脑上部署 Splashtop，整个过程只用了不到3小时。有些客户忘记打开电脑了，只能第二天再部署。但问题不大，绝大多数电脑都在当晚完成了部署。”

结果

最后，Gravens 获得了另一种远程支持工具，该工具可靠、安全，可以满足他的所有主要要求，并且成本大大低于 LogMeIn。使用 Splashtop、EPAD Business IT 现在每年可节省超过 2,000 美元！

Gravens 还能够在一夜之间成功迁移客户的计算机，从而节省了大量工作时间。

Splashtop 还有什么获得 Gravens 青睐？他列出了自己最喜欢的几个功能：

自动登录： 键入用户名/密码一次即可登录到远程客户端，如果 PC 处在密码提示符下，屏幕上会出现一个提示，提示您自动再次输入。非常适合服务器以及用户注销后的工作时间。

多显示器支持： 选择双显示器即可打开两个屏幕，每个本地显示器一个屏幕，不必来回切换。

安全模式重启： 我们所有人都需要重启卡顿严重或感染病毒的 PC。

用户活动： Splashtop 现在在其应用上具有活动检查器，您可以查看键盘/鼠标当前是否处于活动状态或空闲时间。

聊天： 不用给用户打电话，直接通过聊天，就能传达“已经完成，即将注销帐户”的意思，这一功能非常有用。

2会话 1 PC ：不会提示购买规模。例如，技术员登录服务器时，需要征求他人的看法，我总要登录技术员的电脑。现在我们可以同时登录同一台服务器，这一功能也非常适用于供应商。

电子邮件通知： 电脑离线或上线时将收到电子邮件通知。

桌面/移动应用 GUI： 简单易用，干净简洁。分组效果和按钮布局都很好。

移动应用的用法： 移动应用界面与手机或平板电脑一样，无需在屏幕上拖动鼠标。直接点击“确定”按钮，无需拖动鼠标。

价格

近年来，EPAD Business IT 等数千家企业改用 Splashtop，因为这款软件不仅质量高、功能强大，而且与同类产品相比价格更低。Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案，与 LogMeIn 的定价相比，Splashtop 将帮助您节约成本。

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