EPAD IT 从 LogMeIn Central 切换到 Splashtop 后立省至少70%
我们的软件仅需一晚即可轻松从 LogMeIn 迁移到 Splashtop
摘要
IT 服务提供商 EPAD Business IT, LLC 在使用 LogMeIn Central 数年后，最近转向了Splashtop SRS Premium 。此前，LogMeIn 告知 EPAD Business IT，其 2019 年年度订阅费用将比上一年增加一倍以上。
通过切换到 Splashtop（最佳LogMeIn Central 替代品），EPAD Business IT 节省了 70% 以上的成本（节省了 2,000 多美元）。而且，由于从 LogMeIn 到 Splashtop 的迁移过程得到简化，他们能够在一个晚上成功地将 250 台托管计算机从 LogMeIn Central 迁移到 SRS Premium，从而为他们节省了完成过渡过程所需的无数时间和精力。
挑战
EPAD Business IT 的客户依靠其计算机基础结构来进行日常业务运营。如果出现问题，他们希望 EPAD Business IT 能够尽快解决问题。这使得拥有可靠的远程支持解决方案至关重要。
多年来，他们一直使用针对 250 个端点的 LogMeIn Central Basic 计划。他们在 2018 年的年度订阅费用为 1,247.75 美元。
LogMeIn 告知 EPAD Business IT，2019年续订价格将涨至1,599美元，同样的软件包价格涨了300多美元。涨价之后，LogMeIn 又不再提供这类软件包（Basic、Plus 和 Premier），取而代之的是 LogMeIn Central “基础方案”，其他功能需要以附加组件的形式另行购买。
凭借新的定价结构，EPAD Business IT 的 2019 年续签成本增加到了 2,999 美元。这是他们 2018 年所支付价格两倍多。
EPAD Business IT 的所有者 Eric Gravens 准备改用其他软件。他说：“LogMeIn Central 包含250台托管电脑，价格在1,247美元到2,999美元不等，LogMeIn 确实提供了不同的定价或套件级别，但即使基础套件也贵的离谱！”
Gravens 需要可靠且安全的远程支持解决方案来为他的客户提供支持，他希望找到一个比 LogMeIn 成本低的解决方案。
EPAD Business IT 选择 Splashtop
Gravens 花了几个月的时间来寻找 LogMeIn 的替代方案。除价格外，Gravens 评估替代方案时主要关注以下需求：
无限并发会话
无限用户
分组
安全模式重启
可靠的 Android 移动应用
Gravens 回忆说：“我们在 2018 年和 2019 年了解过许多产品，我们调研了 TeamViewer、RemoteToPC 和 RemotePC…我们试用了许多软件包，最终选择了 Splashtop。”
SRS Premium 满足 Gravens 的所有主要要求。尤其是Splashtop的Android客户端引起了他的注意。“我们选择了更干净、更美观的 Android 客户端，”Gravens 说道。
此外，SRS Premium 的价格比 LogMeIn 低得多（Splashtop 与LogMeIn Central 价格比较）。事实上，在转换之后，EPAD Business IT 购买 Splashtop 的费用甚至比今年价格上涨之前的 LogMeIn 费用还要低。通过转换到 Splashtop，EPAD Business IT 节省了 70% 以上的成本。
迁移到 Splashtop
在 Splashtop 上准备就绪后，Gravens 开始着手进行迁移。他原本以为这个过程将耗时数天。但实际上只花了几个小时。
“在将所有客户从 LogMeIn 迁移到 Splashtop 方面，我原以为会是个令人非常头痛的问题，”Gravens 说。
从 LogMeIn 迁移到 Splashtop 仅需两步。首先，到 Splashtop 网络控制台创建部署程序包，安装 Splashtop Streamer 到托管计算机。然后，通过 LogMeIn 的One2Many 功能静默部署 Splashtop Streamer，甚至无需远程访问计算机。
“它为我们节省了大量的工时，我能够在一个晚上就自己完成迁移！不需要组策略脚本，”Gravens 说。“在我们的 LogMeIn 订阅结束之前，我们开始试用 LogMeIn Premier。我们在 Splashtop 中创建了每个组，并为每个组创建了部署流媒体。对于我们所有的 PC，Splashtop 的整个部署过程只需不到三个小时。我们有几个客户忘记打开他们的电脑，所以我们必须第二天再处理这些问题。没问题——绝大多数都在那天晚上完成了。”
结果
最后，Gravens 获得了另一种远程支持工具，该工具可靠、安全，可以满足他的所有主要要求，并且成本大大低于 LogMeIn。使用 Splashtop、EPAD Business IT 现在每年可节省超过 2,000 美元！
Gravens 还能够在一夜之间成功迁移客户的计算机，从而节省了大量工作时间。
Splashtop 还有什么获得 Gravens 青睐？他列出了自己最喜欢的几个功能：
自动登录：键入用户名/密码一次即可登录到远程客户端，如果 PC 处在密码提示符下，屏幕上会出现一个提示，提示您自动再次输入。非常适合服务器以及用户注销后的工作时间。
多显示器支持：选择双显示器即可打开两个屏幕，每个本地显示器一个屏幕，不必来回切换。
安全模式重启：我们所有人都需要重启卡顿严重或感染病毒的 PC。
用户活动：Splashtop 现在在其应用上具有活动检查器，您可以查看键盘/鼠标当前是否处于活动状态或空闲时间。
聊天：不用给用户打电话，直接通过聊天，就能传达“已经完成，即将注销帐户”的意思，这一功能非常有用。
2会话 1 PC：不会提示购买规模。例如，技术员登录服务器时，需要征求他人的看法，我总要登录技术员的电脑。现在我们可以同时登录同一台服务器，这一功能也非常适用于供应商。
电子邮件通知：电脑离线或上线时将收到电子邮件通知。
桌面/移动应用 GUI：简单易用，干净简洁。分组效果和按钮布局都很好。
移动应用的用法：移动应用界面与手机或平板电脑一样，无需在屏幕上拖动鼠标。直接点击“确定”按钮，无需拖动鼠标。
价格
近年来，EPAD Business IT 等数千家企业改用 Splashtop，因为这款软件不仅质量高、功能强大，而且与同类产品相比价格更低。Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案，与 LogMeIn 的定价相比，Splashtop 将帮助您节约成本。
您可以免费试用 SRS Premium，亲自了解为什么这么多MSPs和 IT 专业人士更喜欢Splashtop 。
细节
关于 EPAD Business IT
EPAD Business IT 位于亚利桑那州，是一家计算机企业，为中小型公司和有限住宅客户提供服务。
该公司主营网络搭建和服务，包括维修、升级或安装基于 Microsoft 操作系统的新文件服务器和工作站。此外，该公司还负责客户要求的任何 IT 事项，包括线缆、网络硬件、计算机设备和软件。EPAD 是客户的“一站式”计算机需求服务中心。
EPAD Business IT 使用远程访问软件来远程维护和支持其客户的计算机。这有助于公司履行对客户的承诺，为他们的计算机提供服务。
关于 SRS Premium
适用于希望无人值守远程访问托管计算机的 MSP。可从任意 Windows、Mac、iOS 和安卓设备为 Windows 和 Mac 计算机提供远程支持。还具备其他监控和管理功能。
高性能：SRS Premium 由 Splashtop 个人使用解决方案中多次获奖的远程访问引擎提供支持。具有高清音质和画质，快速的远程连接。
关键功能：RS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和电脑管理、分组等。
低价：与 LogMeIn Central、TeamViewer、ConnectWise ScreenConnect 等解决方案相比，Splashtop 可立省至少80%的费用。和其他同类解决方案不同的是，Splashtop 不会频繁涨价。和其他同类解决方案不同的是，Splashtop 不会频繁涨价。
为什么选择 Splashtop 而非 LogMeIn？
这就是成千上万的企业（如 EPAD Business IT）更喜欢 Splashtop 的原因：
与 LogMeIn 相比，Splashtop 可立省70%-80%的费用
SRS Premium 具有与 LogMeIn Central 相同的主要功能
全球有超过 2000 万人使用 Splashtop
从 LogMeIn 轻松迁移
保证节省并及早开始计划 – 无需等到你的订阅到期，切换无需额外费用
客户评价
在将所有客户从 LogMeIn 迁移到 Splashtop 方面，我原以为会令人非常头痛。实际上，迁移过程特别顺利！真的非常棒！
Eric Gravens, Owner of EPAD Business IT