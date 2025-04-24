适用于 Mac 的最佳远程支持软件
适用于 IT、服务台和MSPs Mac 远程支持软件
通过 Splashtop 获得适用于 MacOS 计算机（和任何其他设备）的远程支持软件！Splashtop 能够在更短的时间内、以更低的价格，为您提供功能更多、性能更高的 Mac 远程连接。通过 Splashtop，IT 专业人员可以使用的功能如下所示：
无人值守和有人值守对 Mac 的访问
与 Mac 远程计算机的高性能远程连接
拖放文件传输、聊天、远程打印等全部重要功能
Mac 远程音频 – 在本地设备上听取远程 Mac 计算机的声音
集中式管理控制台 – 让 Splashtop 更加易于部署、扩展和管理
Mac 的远程支持解决方案
适用于 IT 支持和帮助台的远程支持软件
Splashtop Remote Support
即时响应，快速连接，高效解决用户问题
支持不限数量的按需支持设备。
为任何计算机、平板电脑或移动设备提供有人值守的远程支持。
无需预先设置即可访问 Mac、Windows、iOS 和安卓设备。
全功能、全场景、高性能远程控制解决方案
Splashtop Enterprise
为 IT 部门提供有人值守和无人值守的远程支持。
最终用户可以远程访问自己的工作计算机。
可为用户提供单点登录集成、粒度权限、基于群组的访问权限、预定访问等功能。
灵活的许可选项 – 既可以选择远程访问最终用户许可，也可以选择远程支持技术员许可，或可同时选择这两种许可。
Splashtop 在我们的 Mac 和移动设备上提供了出色的性能……我们能够将 SOS 应用程序放置在 iPad 上的自助服务门户中，以便学生在需要时可以轻松下载。对于 Mac，我们创建了安装 SOS 应用程序的说明，并在老师需要帮助时向他们发送电子邮件。
Tracy Dilossi, Systems Administrator/Technology Support, Ridley School District
我不得不向您表达我对 Mac 版 [Splashtop] 的印象有多深刻。Splashtop 让我可以做我需要做的事情 — 复制/粘贴缓冲区、文件传输、非常流畅的远程图形等。我对它的赞美之词真是说不完。我印象非常非常深刻。”
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair, Healthcare Simulation
我在 Mac 上使用 Splashtop，即使同时远程控制 5 台以上的计算机，连接也始终顺畅。
Tyler Wilber, Network Administrator, Bill Miller Bar-B-Q
选择Splashtop的好处
安全性、审计与合规性
可记录活动并生成报告
Splashtop 符合 SOC 2 Type 2、OC 3和 GDPR 的要求
Splashtop 的安全功能可帮助企业符合自身的 HIPAA、PCI、ISO 27001以及其他行业和政府标准和法规
从 Splashtop 的托管计算机上购买、部署和管理 Bitdefender
易用性和效率
集中式技术员控制台，可用于管理用户、群组、设备、访问权限等。
在任何操作系统（Windows、Mac、iOS、安卓和 Chrome）上使用 Splashtop 应用程序启动远程会话
用户友好的界面直观易用，无需进行导航培训
可以提高工作效率的会话中功能，比如与 Mac 计算机进行远程连接期间
与您的 SSO 身份提供商集成，以通过当前公司目录管理 Splashtop 用户
使用 SSO，您的员工无需另外创建密码
通过 SCIM 的 SSO，您可以使员工的入职和离职流程实现自动化
*仅限 Enterprise
多合一远程访问和支持功能
按需快速支持任何有人值守（非托管）的计算机和移动设备。只要 Mac 用户需要帮助，即可为其提供支持。
无人值��守的远程支持
端点监控和管理*
无人值守的 Android 访问*
使最终用户能够从任何设备远程访问他们的工作电脑*（包括与 Mac 之间的连接）
灵活性和控制
通过预定的远程访问会话、细粒度的功能权限、基于组的访问等实现更好的控制*
可使用您自己的 logo、颜色、说明和公司名称来自定义客户下载的 SOS 按需支持应用
选择云或本地化部署
工单系统集成
与 ServiceNow 、 Jira 、 Freshservice 、 Freshdesk 、 Zendesk 、 Datto 等 票务系统集成 ，直接从您的票务启动远程支持会话
自动将会话详细信息重新记录在您所在的票务系统中