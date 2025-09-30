Mac 电脑每年销量高达2000万台，可见在个人和专业计算领域 Mac 都越来越受欢迎。同样，由于人们在访问计算机的时间和地点方面需要更多灵活性，远程桌面软件的使用量也不断增长。
这就是为什么 Mac 原生应用 Apple Remote Desktop 深受苹果产品用户喜爱的原因。
但 Mac 对跨平台应用程序的兼容性是出了名的差，仔细研究 Apple Remote Desktop 后会发现，其兼容性也不太令人满意。
那么对于个人或企业而言，Apple Remote Desktop 是最好的选择吗？
为什么 Splashtop 远程访问解决方案比 Apple Remote Desktop 更好用？继续阅读，了解原因。
从 Apple Remote Desktop 转用 Splashtop 的6个关键理由
广泛的兼容性：Apple Remote Desktop 仅限于 macOS，而 Splashtop 则支持多种操作系统，包括 Windows、iOS、Android 和 Linux。这种跨平台多功能性允许从任意平台访问设备，提供无限的灵活性。
出色的性能：Splashtop 提供卓越的远程访问性能，连接速度更快、流式传输更顺畅、延迟更低。无论是视频剪辑等复杂任务，还是简单的文件访问，Splashtop 都能确保即使在低带宽连接下也能提供无缝体验。
全面的远程访问功能：Splashtop 具备 Apple Remote Desktop 所不具备的高级功能，如多显示器支持、远程打印、文件传输等。利用这些功能可以远程完成更多工作，无需切换多个工具或平台，从而提高工作效率。
卓越的安全性：使用 Splashtop，远程会话将受到行业级安全措施的保�护，包括 TLS 和256位 AES 加密。可确保远程数据和连接的安全，已让您能安心享受远程办公。
经济高效的解决方案：与 Apple Remote Desktop 相比，Splashtop 可提供更实惠、更灵活的定价方案。无论是个人用户还是大型企业的员工，Splashtop 都能为您确保功能和性能，提供更高性价比。
强大支持和易用性：用户界面友好是 Splashtop 的一大优势，即使技术水平有限也能轻松设置和管理。此外，Splashtop 还提供卓越的客户支持，确保能快速有效地解决遇到的任何问题，从而能更专注于工作。
与 Apple Remote Desktop 相比，转用 Splashtop 不仅能增强远程访问能力，还能提供更安全、更灵活、更具成本效益的解决方案。
1. 使用 Splashtop 远程访问任意电脑，而不仅仅是 Mac
对于大型企业或拥有多台电脑的情况，能够访问网络中的任意电脑，同时不需要根据不同操作系统安装不同软件，这一点非常关键。
Splashtop 不仅与 Mac 远程桌面连接兼容，而且非常适合 Mac 远程桌面连接。Splashtop 也可以用来远程访问 Windows 和 Linux 电脑。但是，Apple Remote Desktop 仅支持 Mac、Macbook 等 macOS 电脑。
无论设备使用什么操作系统，远程桌面解决方案都应能够支持。Splashtop 允许访问任意电脑，不仅限于已安装 Apple Remote Desktop 的 macOS 电脑，这样不仅能节省时间和成本，同时提高便利性。
2. 跨平台支持：在手机和平板电脑上使用 Splashtop
有时，可能突然需要远程访问电脑，而此时却不在这台电脑旁边。为提高便利性，好的远程桌面工具允许使用现有的任意设备（例如平板电脑或智能手机）连接远程电脑。
Apple Remote Desktop 只能从 Mac App Store 下载，安卓、Windows 甚至苹果自己的 iOS 系统也不可用。如果在需要远程访问的时候，手边只有苹果手机、平板或者 Windows 电脑，那就太不走运了。
不过，你可以在已有的任意设备上安装 Splashtop。可以使用 Splashtop 从 Windows、Mac、iPad、iPhone、安卓和 Chromebook 设备远程访问电脑。这样就能更加灵活地通过任意个人设备在桌面上远程办公。
Splashtop 速度和效率优于 Apple Remote Desktop
Apple Remote Desktop 使用虚拟网络计算（VNC）连接。该协议有助于增强其屏幕共享和控制系统。
但是，VNC 是个旧体系，并非安全协议。除此之外，与其他远程方案相比，VNC 速度很慢。
相比之下，Splashtop 在目前是更好的能够提高远程桌面速度的软件。可以帮助用户从本地设备控制远程电脑，实现无缝流畅的远程办公。
点击查看 Apple Remote Desktop 与 Splashtop 的速度直接对比。了解 Splashtop 等高级远程访问软件的独特之处。
利用 Splashtop 的高级远程桌面功能提高工作效率
就远程软件而言，Splashtop 具备许多额外�功能，能帮助用户访问远程电脑的同时提高工作效率，Splashtop 在这方面处于领先地位。
Splashtop 的额外功能：
文件传输：只需将文件拖放到远程桌面窗口或从远程桌面窗口拖出，就像在本地电脑的不同文件夹之间拖动文件一样。不需要文件共享应用程序，也不需要频繁通过发送电子邮件传输文件。
聊天：如果要与使用远程设备的人联系，可以通过聊天弹出窗口实现。允许最终用户阅读聊天内容并在必要时做出回应。
远程打印：远程打印允许用户从远程 PC 打印内容到本地打印机。这样就不需要匆忙赶往其他地方拿取打印内容。
音频传输：有时可能需要听取远程 PC 的音频。这一点对于视频编辑尤其重要。Splashtop 可将音频从远程电脑传输到本地设备，并支持 Mac 远程桌面音频。
多显示器支持：如果有多台显示器连接到远程电脑，Splashtop 可以帮助处理这个问题。可以在简单的屏幕界面上任意切换显示器，也可以在本地多显示器上显示远程电脑的多显示器。
为 Windows、Mac 等提供无缝远程支持
Splashtop 非常适合 IT 支持团队，因为 IT 团队可能需要远程访问其托管设备或客户设备以提供支持。
通过 Splashtop，可以为任意 Windows PC、Mac 或其他设备提供远程支持。
使用 Splashtop 体验卓越的安全性
如果对安全性有所顾虑，Splashtop 则是非常完美的选择。Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 法案，具备加密��的远程连接和行业领先的安全基础架构，进一步增强安全性。
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希望以上内容能为您阐明为什么 Splashtop 比 Apple Remote Desktop 更好用。但如果您想亲自体验，则可轻松免费试用 Splashtop！立即免费试用，了解 Splashtop 如何提升远程访问体验。