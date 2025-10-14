为什么支持 Apple 设备越来越重要

作者：Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee
Splashtop最近宣布，我们的软件被捆绑为Addigy的独家默认远程支持解决方案，Addigy是领先的基于cloud 的Apple 设备管理平台。
这一进展令人振奋，表明 Addigy 用户将可以即时快捷地远程访问和优化托管的 Apple 设备，Splashtop 已成为 Addigy 订购的一部分。同时，这也是一个重要里程碑，表明 Mac 电脑、iPhone 智能手机和 iPad 平板电脑等 Apple 产品正在大举进入美国企业和教育机构。
例如，在2021年4月 Scalefusion的一篇博文中提到了苹果设备的增长势头 。"过去几年展示了一些十年前世界无法想象的东西。商业中的Mac。 根据[市场研究公司Vanson Bourne]的一项调查，71%的高中生喜欢使用Mac而不是PC。 此外，大约81%的人承认，他们希望继续在工作站使用他们的Mac电脑。 而近八成的员工认为他们的公司应该为他们提供Mac机器来工作。
2021年4月福布斯官网文章指出，Apple 早期在企业移动市场取得成功，最近又越来越关注平台安全、合作伙伴关系和有针对性的企业销售工作，使 Apple 公司处于有利地位，因为各个企业会继续利用疫情期间所依赖的移动解决方案。
2020年7月 Computerworld 官网文章介绍了“Apple 在企业经营中的30+重要事实”，如下所示：
如果有选择的话，59%的企业员工会使用Mac。
在寻找工作时，66%的工人会选择提供计算设备选择的公司，而不是没有的公司。
如今所有财富500强公司都使用 Apple 产品。
79%的用户说他们使用Mac以外的任何东西都不会有这么高的效率。
移动设备上79%的企业活动发生在iOS上。
Apple 对企业而言越来越重要，众多因素中肯定包括新冠疫情的限制。有些员工在个人生活中使用 Mac 笔记本电脑、iPad 和 iPhone，他们希望在突如其来的居家办公期间可以继续使用 Apple 设备。
IT 部门已经习惯了将技术支持重点放在员工的工作设备上，现在又面临着成批涌入的 BYOD（自带设备）Apple 设备。如今，IT 部门需要代表居家办公的员工，帮助他们支持和管理这些 Apple 设备以及 Windows 计算机和 Android 移动设备。
正如 Splashtop 产品副总裁 Annie Chen 最近在 Command-Control-Power 播客中提到的那样，Splashtop 同等重视 Mac、iOS 用户和 Windows、Android 平台的传统企业用户，一直致力于为所有用户提供各种专业知识。
MacWorks 的播客主持人 Jerry Zigmont 解释说，他的同事兼搭档主持之前使用旧版远程支持解决方案。Jerry 抱怨道，在产品改进或升级方面，他们一直觉得旧版解决方案供应商“对 Mac 非常不友好”。
Jerry 说：“旧版远程支持解决方案供应商似乎从来都不关心 Mac 平台。在这方面，Splashtop 确实做得非常好，因为 Splashtop 可以为 PC 平台和 Mac 平台提供同样的功能。这一点对我们来说太棒了。独立企业家更愿意与至少关注其使用产品的人合作。”
疫情不仅提高了 Apple ��设备在企业 IT 环境中的比重，同时也突显并增加了对设备无关远程访问和远程支持工具（如 Splashtop）的需求。事实上，Splashtop 的跨平台支持正在成为当今企业的必备品。
驾驭工作新常态
新冠疫情爆发之初，远程办公成为必须，各大企业争相采取各种措施，为员工和 IT 支持人员提供所需的远程访问或远程支持，这一点不难理解。
但如今，中小型企业及其他组织正在设法寻求后疫情时代的工作模式，大多组织预计采用混合办公模式，即综合采用办公室办公和远程办公。教育领域也出现了同样的趋势，各大院校都开始采用混合学习环境。值得注意的是，教育领域也广泛使用 Mac 电脑和 iOS 移动设备。
对于企业而言，现在应该采取战略性方法，确保所有员工能够保持联系，可以使用发展所需的计算资源。由于混合办公新模式必然会综合使用 Mac、Windows、iOS 和 Android 设备，企业需要评估协作、通信和远程访问工具在各种设备上的运行情况。
Splashtop 承诺提供跨平台支持，尤其在为 Mac 和 iOS 用户提供服务方面展现了强大的专业能力，这在工作新常态中将越来越有价值。
无论您的团队在何时何地办公，也无论您的团队使用何种设备，Splashtop 都可以帮助您提高团队工作效率，详情请联系我们。我们非常愿意了解您的目标，也非常希望 Splashtop 可以帮助您实现目标。