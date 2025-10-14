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Splashtop software providing remote support on Apple devices

为什么支持 Apple 设备越来越重要

Splashtop Team
阅读时间：4分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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作者：Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee

Splashtop最近宣布，我们的软件被捆绑为Addigy的独家默认远程支持解决方案，Addigy是领先的基于cloud 的Apple 设备管理平台。

这一进展令人振奋，表明 Addigy 用户将可以即时快捷地远程访问和优化托管的 Apple 设备，Splashtop 已成为 Addigy 订购的一部分。同时，这也是一个重要里程碑，表明 Mac 电脑、iPhone 智能手机和 iPad 平板电脑等 Apple 产品正在大举进入美国企业和教育机构。

例如，在2021年4月 Scalefusion的一篇博文中提到了苹果设备的增长势头 。"过去几年展示了一些十年前世界无法想象的东西。商业中的Mac。 根据[市场研究公司Vanson Bourne]的一项调查，71%的高中生喜欢使用Mac而不是PC。 此外，大约81%的人承认，他们希望继续在工作站使用他们的Mac电脑。 而近八成的员工认为他们的公司应该为他们提供Mac机器来工作。

2021年4月福布斯官网文章指出，Apple 早期在企业移动市场取得成功，最近又越来越关注平台安全、合作伙伴关系和有针对性的企业销售工作，使 Apple 公司处于有利地位，因为各个企业会继续利用疫情期间所依赖的移动解决方案。

2020年7月 Computerworld 官网文章介绍了“Apple 在企业经营中的30+重要事实”，如下所示：

  • 如果有选择的话，59%的企业员工会使用Mac。

  • 在寻找工作时，66%的工人会选择提供计算设备选择的公司，而不是没有的公司。

  • 如今所有财富500强公司都使用 Apple 产品。

  • 79%的用户说他们使用Mac以外的任何东西都不会有这么高的效率。

  • 移动设备上79%的企业活动发生在iOS上。

Apple 对企业而言越来越重要，众多因素中肯定包括新冠疫情的限制。有些员工在个人生活中使用 Mac 笔记本电脑、iPad 和 iPhone，他们希望在突如其来的居家办公期间可以继续使用 Apple 设备。

IT 部门已经习惯了将技术支持重点放在员工的工作设备上，现在又面临着成批涌入的 BYOD（自带设备）Apple 设备。如今，IT 部门需要代表居家办公的员工，帮助他们支持和管理这些 Apple 设备以及 Windows 计算机和 Android 移动设备。

正如 Splashtop 产品副总裁 Annie Chen 最近在 Command-Control-Power 播客中提到的那样，Splashtop 同等重视 Mac、iOS 用户和 Windows、Android 平台的传统企业用户，一直致力于为所有用户提供各种专业知识。

MacWorks 的播客主持人 Jerry Zigmont 解释说，他的同事兼搭档主持之前使用旧版远程支持解决方案。Jerry 抱怨道，在产品改进或升级方面，他们一直觉得旧版解决方案供应商“对 Mac 非常不友好”。

Jerry 说：“旧版远程支持解决方案供应商似乎从来都不关心 Mac 平台。在这方面，Splashtop 确实做得非常好，因为 Splashtop 可以为 PC 平台和 Mac 平台提供同样的功能。这一点对我们来说太棒了。独立企业家更愿意与至少关注其使用产品的人合作。”

疫情不仅提高了 Apple 设备在企业 IT 环境中的比重，同时也突显并增加了对设备无关远程访问和远程支持工具（如 Splashtop）的需求。事实上，Splashtop 的跨平台支持正在成为当今企业的必备品。

驾驭工作新常态

新冠疫情爆发之初，远程办公成为必须，各大企业争相采取各种措施，为员工和 IT 支持人员提供所需的远程访问或远程支持，这一点不难理解。

但如今，中小型企业及其他组织正在设法寻求后疫情时代的工作模式，大多组织预计采用混合办公模式，即综合采用办公室办公和远程办公。教育领域也出现了同样的趋势，各大院校都开始采用混合学习环境。值得注意的是，教育领域也广泛使用 Mac 电脑和 iOS 移动设备。

对于企业而言，现在应该采取战略性方法，确保所有员工能够保持联系，可以使用发展所需的计算资源。由于混合办公新模式必然会综合使用 Mac、Windows、iOS 和 Android 设备，企业需要评估协作、通信和远程访问工具在各种设备上的运行情况。

Splashtop 承诺提供跨平台支持，尤其在为 Mac 和 iOS 用户提供服务方面展现了强大的专业能力，这在工作新常态中将越来越有价值。

无论您的团队在何时何地办公，也无论您的团队使用何种设备，Splashtop 都可以帮助您提高团队工作效率，详情请联系我们。我们非常愿意了解您的目标，也非常希望 Splashtop 可以帮助您实现目标。

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