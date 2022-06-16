Splashtop 远程访问已与 Addigy 的 Apple 设备管理平台集成
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Splashtop 已与 Addigy 平台集成，支持随时随地安全访问和即时管理 Apple 设备
圣何塞 ，加利福尼亚州，2021年7月21日-下一代远程访问和远程支持软件的领导者Splashtop ，以及领先的基于云的苹果设备管理平台供应商Addigy ，今天宣布Splashtop现在是Addigy订阅中的独家默认远程支持解决方案。 因此，Addigy用户获得了对他们所管理的苹果设备的即时、简单和苹果优化的远程访问。
双方达成集成协议后，企业、托管服务提供商（MSP）和教育机构可以通过 Addigy 平台，直接利用 Splashtop 远程访问管理 Apple 设备，如 Mac 计算机、iPad 平板电脑、iPhone 智能手机等。技术员和管理员可以通过 Addigy，即时使用 Splashtop 远程访问，更快地排除故障和解决问题，随时随地为用户提供及时的技术帮助。
"Splashtop首席执行官兼联合创始人Mark Lee说："Splashtop在所有平台上提供高性能的远程会话，包括苹果的平台。 "将Splashtop与Addigy苹果设备管理平台捆绑在一起，对IT技术人员的工具包是一个有价值的补充，特别是随着远程工作的增加，需要在小型企业和大型企业环境中管理的苹果电脑、智能手机和平板电脑的数量也在增加。
"随着Splashtop现在包含在他们的Addigy订阅中，技术人员和管理员可以。
即使没有最终用户在场，通过 Addigy 控制台安全、高性能、一键式远程访问托管计算机。
访问会话中功能，例如文件传输、远程打印、聊天等。
在 Addigy 平台自动记录远程访问会话。
Addigy 的首席执行官兼创始人 Jason Dettbarn 表示：“Addigy 的首要任务是提高 Apple 用户的生产力和工作效率，与 Splashtop 的合作是朝着这个目标迈出的一大步。Addigy 的技术员现在可以像面对面一样轻松地远程管理和控制用户的 Apple 设备，快速解决最终用户的问题，实时更新用户的计算机，并确保用户的计算机处于最佳运行状态。”
CreativeTechs 的负责人 Tim Pearson 说：“我们使用 Addigy 管理团队的数百台 Mac。我们一直都需要远程控制设备。以前，我们采用可以同时运行的四种远程控制工具，一旦其中一个工具出现问题，例如 VPN 故障，我们就可以切换到另一种工具。但在过去几年中，我们只使用 Splashtop 和 Addigy。这两款软件非常有利于设备管理。
使用 Addigy 平台时，如果可以一键式集成 Splashtop，那会非常方便。检查和管理设备时，如果需要控制别人的屏幕，或查看别人的操作，则可通过 Splashtop 界面实现，这一点非常棒。非常令人兴奋！”
该集成应用在过去五周进行了广泛测试，现已面向所有用户推出。请访问网站 splashtop.com/partners/integrations/addigy，了解有关集成方案及其工作原理的更多信息。
关于Addigy
全球有4000多家企业信任Addigy，以帮助他们的IT团队管理苹果设备的安全、库存、报告、移动设备管理、政策和故障排除。 Addigy是唯一基于云的苹果设备管理软件，它使管理服务提供商、企业和机构的IT团队和管理员能够在世界任何地方从一个地方轻松监控和管理员工的Mac、iPad和iPhone设备。 了解更多信息，请访问addigy.com。
关于Splashtop
Splashtop Inc.位于硅谷，为企业、学术和研究机构、政府机构、小型企业、MSP、IT部门和个人提供下一代远程访问和远程支持软件。 Splashtop基于云的、安全的、易于管理的远程访问方法正日益取代传统的方法，如虚拟专用网络（VPN），同时赢得了惊人的93分的净促进者分数（NPS），这是评估客户满意度的一个标准。 全球有超过3000万用户，包括85%的财富500强企业的用户，享受Splashtop产品。 请访问splashtop.com 了解更多信息。