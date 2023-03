欢迎 Splashtop 的新任首席营销官和美洲销售副总裁

为了促进公司的持续发展,Splashtop 聘用 Michelle Burrows 作为公司首位首席营销官(CMO),聘用 Grant Murphy 作为公司首位美洲地区销售副总裁。

我们决定为我们的执行团队增加这两个新职位,既是对Splashtop 已经取得的成就的认可,也是对我们需要做得更好的认可。 在过去一年多的时间里,我们获得了6500万美元的新资金,将我们的估值推到了10亿美元的独角兽水平之上;自2015年以来,我们在保持盈利的同时保持了高增长;我们扩大了我们的全球影响力;我们在Capterra获得了惊人的97的用户综合评价。

这两个职位对于实现公司的持续增长和完善至关重要,我们必须选择杰出人才来担任,这一点很重要。我相信我们做出了正确的选择。

为了向 Splashtop 家族正式介绍这两位重要成员,我与两位新成员谈论了有关他们选择 Splashtop 的原因,以及他们对于自己新角色的看法。

Mark Lee:欢迎你们加入 Splashtop!可以谈谈你们对 Splashtop 的看法,以及想要加入我们的原因吗?

Michelle Burrows: 谢谢,马克。 当我开始认真研究Splashtop"的当前业务时,很明显,公司正处于一个拐点。 凭借强大的创始人、优秀的产品、紧密而温暖的文化,以及大名鼎鼎的快乐客户,Splashtop ,准备好真正起飞,我很高兴能成为公司发展轨迹的一部分。

格兰特-墨菲: Splashtop ,在大流行期间得到了巨大的发展,在正确的时间为全球突然出现的远程工作提供了正确的技术。 现在是该公司向市场上游扩展的时候了,将触角伸向更大的中型企业,并实施更积极的销售方法。 正如米歇尔所说,现在是一个非常激动人心的时刻,可以加入Splashtop 。

Mark:可以谈一谈你们作为营销主管和销售主管,一直以来坚持的基本理念吗?

米歇尔: 营销人员是思想领袖和讲故事的人,讲述人们为什么和如何使用我们的解决方案。 我认为营销是整个企业的战略,从潜在客户与我们的第一次互动开始,一直到客户旅程。 我们的品牌和我们作为一个公司的身份,以及我们的解决方案如何帮助组织更有效地运作,需要通过每个接触点来体现。

格兰特: 我个人的销售理念是,拥有一个有趣的销售组织很重要。 销售是高度紧张的,但如果你有乐趣,你可以产生维持销售势头所需的兴奋。 当然,我指的是伴有责任感的乐趣。

Michelle:我知道两位都非常重视团队培养。可以谈谈对这方面的看法吗?

米歇尔: 没有杰出的人,你就不能做杰出的事,所以我非常有意让合适的人加入,确保他们都在团队中处于合适的位置,从事合适的工作,然后消除任何可能阻碍他们做最好工作的路障。

格兰特。对于像Splashtop 这样的公司所需要的销售方式,重要的是我团队中的销售人员要有与生俱来的好奇心,这样他们才能了解产品的功能、客户的需求,以及如何匹配这些需求,以实现我们的销售目标。

Mark:两位在同一时间加入公司,今后需要一起共事。可以谈一谈你们对营销与销售之间关系的看法吗?

米歇尔: 在过去,人们习惯于把营销看作是带来线索并把它们扔给销售的人,或者是充当销售聚会的策划者。 但现在事情不是这样的,假设他们曾经真的这样做。 今天,市场和销售需要形成一个圆,而不是一条线。 我多年前从事销售工作,我知道每个月或每个季度从零开始是什么感觉,下一组配额就在我面前。 我认为,市场营销需要像销售团队一样对销售数字负责。

格兰特。 我同意米歇尔的观点,即销售和营销工作必须步调一致--确定并保持相同的信息,这样我们才能共同推动公司的发展。 我还想纠正人们对销售工作的一个普遍误解,即我们在酒吧里努力工作,努力聚会。 我想把这种形象改变为努力工作并与孩子们一起狂欢,因为工作/生活的平衡是如此重要。

米歇尔: 这是非常正确的,格兰特。 几年前,当我在一家财富50强公司担任营销副总裁时,我亲身体会到工作/生活的平衡。 我以为我在专业上已经到达了,但我只是觉得失去了平衡。 因此,重要的是我们要认识到,我们都有工作以外的责任。

Mark:OK,接下来问一个非常有趣的问题。你们认为自己的职业超能力是什么?

格兰特。 我认为我在销售方面有几件事情做得非常好。 首先,我善于找出如何将客户的方木塞进公司的圆孔里--将客户的需求与公司提供的东西相匹配。 第二件事是激励人们。 我的理想情况是,他们不是我拖着队伍走,而是把我放在船上推着走。

米歇尔: ,我认为我的主要超能力是我有能力召集合适的团队,把公司带到下一步。 正如我先前所说,没有杰出的人,你就不能做杰出的事情。 我擅长的另一件事,在我的职业生涯中也做过很多次,就是我所说的转型营销,也就是把一个现有的公司,提高到一堆水平。 这是关于让品牌、需求和产品营销一起朝着同一个目标努力。

Mark:你们两位还有一个共同点,就是你们都是 Splashtop 的第一批远程工作人员 — Michelle 来自美国丹佛,Grant 来自美国达拉斯。两位可以谈一谈自己对远程办公的看法吗?

米歇尔: 在我职业生涯的大部分时间里,我一直在远程工作,包括跨洲工作。 因此,我对跨越几个时区的工作非常适应。 同时,我确实认为与我的团队的人建立关系很重要,所以我将花一些时间亲自到Splashtop,进行那些非正式的对话,这些对话在预定的Zoom电话中很难做到,但对于真正了解彼此来说是非常重要的。

格兰特。 米歇尔和我再一次达成了共识 我从2001年开始从事远程工作,尽管我要说的是,远程入职是一种不寻常的开始方式。 我还计划在Splashtop's new and bigger headquarters in Cupertino花时间。 但考虑到Splashtop 的业务,在行政级别上模拟远程工作是很好的。

Mark:感谢两位的宝贵时间,我代表 Splashtop 的每一位员工向你们表示热烈的欢迎,我希望二位的加入可以将公司的发展推向新高度。