企业安全文件传输的基本指南

当你远程工作时，能够传输文件对于高效工作和协作是必不可少的。然而，传输的文件经常包含敏感或专有信息，因此不可靠或通用的文件传输程序是不够的——安全文件传输是必不可少的。
但什么是安全文件传输，为什么它如此重要，以及它如何成为远程访问的一部分？是时候探索安全文件传输，并看看像Splashtop这样的解决方案如何实现这一点。
什么是安全文件传输？
安全文件传输是一种在设备之间发送文件和数据的方法，同时通过加密、身份验证和其他安全控制来保护它们。这应该适用于任何文件类型、文件大小或协议（包括SFTP、HTTPS和FTPS）。
安全文件传输确保企业在设备之间移动文件时保护敏感和专有数据，从而符合行业和政府标准和法规。
使用安全文件传输的好处
无论是将项目发送给同事，还是在设备之间传输文件以进行远程工作，安全文件传输在您需要将文件从一个设备发送到另一个设备时都是至关重要的。然而，它的好处不仅仅是将文件从一个地方移动到另一个地方。
安全文件传输的主要好处包括：
增强的数据安全性： “安全”是“安全文件传输”中的关键词，这意味着提供安全文件传输的解决方案通过网络安全功能（如端到端加密、多因素身份验证等）来保护您的数据。
提高效率：快速有效的安全文件传输有助于提高效率，因为它确保员工无论身在何处都能访问所需的文件。
合规性：组织必须遵守多项安全法规，尤其是在特定行业中。保持文件传输的安全性是合规的重要部分，因此合适的文件传输工具可以帮助组织满足其安全义务。
支持远程工作：当员工远程工作时，访问他们所需的所有文件和项目可能会很有挑战性，尤其是如果他们采用自带设备（BYOD）的生活方式。安全文件传输使员工能够在任何设备上访问他们需要的文件，特别是当它作为远程访问解决方案的一部分使用时。
分享大文件：电子邮件和聊天程序通常具有基本的文件共享功能，但在发送文件的大小上有限制。安全文件传输可以通过远程访问发送更大的文件，因此大型项目可以无障碍地传输。
安全文件传输的类型
当我们谈论安全文件传输时，我们并不是指一种单一的方法。有多种类型的安全文件传输，每种都采用不同的方法将数据从一个设备发送到另一个设备。这些包括：
安全FTP
安全文件传输协议（SFTP）通过端口22上的安全外壳（SSH）通道加密凭证和数据，提供系统之间可靠且安全的传输。这是一个常见且可靠的文件传输选择。
FTPS
FTPS 是常见文件传输协议 (FTP) 的安全扩展，增加了对传输层安全 (TLS) 的支持。这使用隐式或显式方法来调用客户端安全，要么在连接开始时建立 TLS，要么使用标准 FTP 协议命令将纯文本连接转换为加密连接。
SCP
Secure Copy Protocol (SCP) 是一个使用 SSH 协议在不同位置之间安全传输文件的命令行工具。文件和密码在传输过程中会被加密，确保它们不被窥探。
加密电子邮件
虽然标准电子邮件可能不是安全发送大文件的最佳选择，但加密电子邮件可以更安全。这通过TLS/SSL加密和对称密钥加密算法对电子邮件消息进行编码，帮助保护传输中的电子邮件。
安全文件传输的最佳实践
当然，安全文件传输不仅仅是将文件从一台计算机拖放到另一台计算机。你可以遵循一些最佳实践，以确保安全和高效的传输，包括：
加密：加密是任何安全文件传输的绝对必要条件。这将明文数据转换为代码，因此未经授权的查看者无法在没有解密密钥的情况下访问它，并保护敏感数据免受威胁。有各种加密协议，但没有加密，数据就完全暴露。
定期更新您的软件：如果您使用具有安全文件传输功能的软件，确保它始终是最新的非常重要。定期更新可以维护安全性，确保您始终安装最新的补丁，并帮助保持最高的性能水平。
实施访问控制：访问控制设置权限以确定哪些用户可以访问哪些文件或信息。这不仅可以阻止未经授权的用户，还可以帮助跟踪用户活动以发现可疑行为。这还应包括用户身份验证工具，如多因素身份验证，以验证用户身份。
使用安全协议：安全协议，如FTPS、SFTP和HTTPS，为数据传输提供安全通道。这些通常包括加密，旨在保护数据在传输过程中不被拦截或修改。
监控和审计：监控你的文件传输以确保任何可疑活动被标记，并审计它们以确保你遵守所有相关标准和法规是至关重要的。这有助于你识别任何异常或未经授权的文件访问，以便你可以发现并阻止潜在的数据泄露。
安全文件传输解决方案中需要考虑的关键功能
当您查看具有安全文件传输功能的解决方案时，您需要确保找到一个具有您所需的所有功能和功能的解决方案。在查看安全文件传输时，请考虑这些基本功能和标准：
易用性：安全文件传输应尽可能快速和轻松，因此易用性很重要。寻找提供拖放功能或让你在几次点击中安全传输文件的解决方案。
安全合规性：企业必须遵守多项IT 合规性法规和指南，尤其是在处理敏感数据时。确保您的安全文件传输工具符合所有相关法规至关重要，这不仅能确保安全，还能避免因不合规而受到处罚。
可扩展性：随着您的业务增长，您在工作日需要传输的文件会越来越多。如果您的解决方案无法随您扩展，它将限制您高效共享文件和数据的能力，从而降低生产力。
兼容性和集成：许多文件传输解决方案旨在与流行软件集成，包括消息平台和生产力工具。如果有任何软件是您的团队依赖的，找到一个与之兼容的文件传输工具会有所帮助。
价格：虽然不同的安全文件传输解决方案会有不同的功能，但它们的价格点也会有很大差异。找到一个具有你所需功能且价格在预算范围内的解决方案很重要，因此花时间寻找最佳价值。
选择 Splashtop 以实现无缝的远程访问和安全文件传输
如果您正在使用 Splashtop 进行远程桌面访问，或者您正在寻找具有安全文件共享的远程访问，那么您会很高兴地听到 Splashtop 使文件传输变得简单。
Splashtop 使设备之间的安全文件共享成为可能。您可以通过简单的拖放功能、复制粘贴文件传输或通过文件管理器窗口共享文件——您甚至可以使用会话外文件传输来安全地共享文件，而无需启动远程会话。
将安全文件共享与远程访问和支持结合起来，使得随时随地工作更加容易。你可以轻松地在连接的设备之间移动文件，将工作带到任何设备上，与团队成员协作，管理项目，同时在数据在设备之间移动时保持安全。
使用Splashtop的高级安全功能，你的账户和数据保持安全。Splashtop的安全性包括多因素身份验证、多级密码安全、远程连接通知、入侵检测和防御机制等。这些符合广泛的行业和政府标准，包括SOC 2、GDPR、CCPA和HIPAA合规性。
准备好随时随地工作，从任何设备访问你的工作计算机，并轻松安全地传输文件了吗？立即开始免费试用Splashtop：