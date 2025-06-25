为什么 IT 团队信任 Splashtop：G2 Grid Leader 夏季 2025

现代 IT 需求的真实验证
选择合适的 IT 解决方案并不容易。在众多供应商都声称类似的情况下，了解真实用户的看法很有帮助。这就是 G2 的 Grid® 报告的作用。完全基于经过验证的客户反馈，它们提供了哪些工具在实际 IT 环境中提供最大价值的清晰图景。
在 G2 2025 年夏季报告中，Splashtop 被评为 Grid Leader，在 15 个类别中获得了 65 个徽章，涵盖了终端管理、远程监控和管理 (RMM)、远程支持、远程桌面等。这些结果突显了 Splashtop 的平台如何始终如一地为各种规模的 IT 团队提供快速部署、强大的投资回报率和易用性。
如果您的组织正在评估用于混合办公、设备管理或远程支持的 IT 工具，这就是为什么这一认可很重要的原因。
为什么 G2 的 Grid 报告对 IT 决策者很重要
IT采购者通常对供应商的声明持怀疑态度，这是有原因的。这就是为什么许多团队现在依赖于像G2这样的同行评审平台，在那里排名基于真实的客户体验而不是销售宣传。
G2的Grid Reports使用经过验证的用户评论和第三方数据来评估供应商。产品根据关键因素进行评分，如易用性、实施时间、支持质量和整体满意度。要被评为Grid Leader，解决方案必须在广泛的用例和业务规模中始终表现�出色。
Splashtop 在 15 个类别中被评为 Grid Leader 正是反映了这一点。真实用户看到了更快的价值实现时间、更少的部署障碍，以及在管理、支持和保护设备方面的显著改进。
关键胜利：IT团队对Splashtop的评价
每个G2徽章背后都是依赖这些工具的IT专业人员的反馈。在2025年夏季Grid Reports中，Splashtop因在多个类别中提供快速结果、低复杂性和高满意度而脱颖而出。
以下是一些最显著的表现亮点：
平均实施时间：0.3 个月 在 终端管理 中（在所有评估的供应商中最快）
回报期：4个月，基于G2的中型市场ROI分析
净推荐值（NPS）：91到94，用于Endpoint Management和Remote Support
在各类别中排名前百分位的预估ROI
在 Patch Management 、RMM和Remote Support中获得的 易用性 、 易于设置 和 易于合作 徽章
这些结果表明 IT 团队正在迅速看到 Splashtop 的真实价值。无论是推出远程支持、自动化补丁，还是在混合环境中管理终端，用户始终将 Splashtop 评为市场上最简单和最有效的解决方案之一。
Splashtop 在六大 IT 软件类别中获得认可
Splashtop 的 65 个徽章涵盖了广泛的 IT 类别，反映了团队如何使用该平台解决终端管理、远程访问、支持和监控方面的实际挑战。以下是 Splashtop 被评为领导者的核心领域。
Endpoint Management和Patch Management
Splashtop 在终端管理中获得了 Grid Leader 地位，并在补丁管理中获得了高绩效地位，验证了其在该领域的近期扩展。IT 团队报告的实施时间是所有供应商中最短的，仅为 0.3 个月，同时用户满意度得分也很高。对于专注于自动化、补丁覆盖和漏洞管理的组织，这些结果表明 Splashtop 的终端工具既有效又易于采用。
远程监控和管理 (RMM)
在RMM类别中，Splashtop因快速设置、高可用性和在中小型企业中的强大用户采用率而受到认可。该平台提供IT团队所需的核心功能，而没有传统RMM工具的复杂性，使其成为希望最大化效率的精简团队的理想选择。
远程支持
Splashtop 的远程支持软件获得了高分，尤其是在 MSP 和内部 IT 团队中。用户强调了易用性、连接速度和响应性作为关键差异点。这些认可强化了 Splashtop 作为组织提供快速、安全支持的首选的地位，适用于任何设备的用户。
远程桌面
Splashtop继续在remote desktop中领先，这是一个长期以来因安全、高性能远程访问而受到信赖的类别。在这一领域的认可反映了在支持混合办公、BYOD和跨平台远程工作流程方面的持续优势。
这对 MSP 和 IT 团队意味着什么
G2 的结果突显了 Splashtop 为资源有限的 IT 团队提供的实际价值。
对于托管服务提供商，Splashtop 提供了支持多个客户所需的基本功能，而无需传统 RMM 平台的开销。快速部署、直观的工作流程和低学习曲线使得更容易为新技术人员入职并�有效扩展运营。
内部IT团队受益于快速实施、简化的补丁和不需要大量定制即可有效的工具。通过一个统一的平台监控、管理和支持设备的能力有助于减少工具的扩散并降低运营成本。
在易用性、支持质量和价值实现时间方面始终保持高分，Splashtop继续作为管理混合办公、安全和支持的团队的可靠选择而脱颖而出。
分析师认可：Gartner市场指南收录
除了在G2上的强大客户反馈，Splashtop还被评为2025年Gartner市场指南中Endpoint Management Tools的代表性供应商。这一认可反映了业界对Splashtop满足现代端点管理需求的能力的日益关注。
随着越来越多的组织希望简化其 IT 堆栈并采用易于部署和维护的工具，分析师的验证为其增加了另一层信心。Gartner 的纳入证实了用户通过 G2 已经报告的内容：Splashtop 正在兑现其快速、高效和安全的终端管理承诺。
IT 团队在评估用于补丁自动化、漏洞监控或整体设备监督的新工具时，现在可以依靠客户反馈和分析师研究来指导他们的决策。
最终结论：用户信任使Splashtop与众不同
在当今的 IT 环境中，软件决策带来了真正的后果。长时间的部署、陡峭的学习曲线和糟糕的支持会拖慢团队速度并增加风险。这就是为什么同行见解很重要。
G2 的 2025 年夏季报告的结果显示，Splashtop 被真实用户信任，能够提供快速结果、可靠性能和强大的长期价值。从终端管理到远程支持，该平台始终被评为最易于使用、最易于设置和最快实施的产品之一。
这些认可不仅仅是奖项。它们代表了Splashtop与IT专业人员日常需求的高度契合，尤其是那些管理紧张预算、有限资源或不断增长的环境的专业人员。
了解为什么3000万用户信任Splashtop
亲身体验IT专业人员的评价。访问Splashtop的G2个人资料，阅读客户评论，比较功能，查看平台在各类别中的表现。
如果您正在寻找一个简化IT管理同时提供快速结果的解决方案，立即开始免费试用，亲自体验不同之处。