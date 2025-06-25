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为什么 IT 团队信任 Splashtop：G2 Grid Leader 夏季 2025

Trevor Jackins
阅读时间：6分钟
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现代 IT 需求的真实验证

选择合适的 IT 解决方案并不容易。在众多供应商都声称类似的情况下，了解真实用户的看法很有帮助。这就是 G2 的 Grid® 报告的作用。完全基于经过验证的客户反馈，它们提供了哪些工具在实际 IT 环境中提供最大价值的清晰图景。

在 G2 2025 年夏季报告中，Splashtop 被评为 Grid Leader，在 15 个类别中获得了 65 个徽章，涵盖了终端管理、远程监控和管理 (RMM)、远程支持、远程桌面等。这些结果突显了 Splashtop 的平台如何始终如一地为各种规模的 IT 团队提供快速部署、强大的投资回报率和易用性。

如果您的组织正在评估用于混合办公、设备管理或远程支持的 IT 工具，这就是为什么这一认可很重要的原因。

为什么 G2 的 Grid 报告对 IT 决策者很重要

IT采购者通常对供应商的声明持怀疑态度，这是有原因的。这就是为什么许多团队现在依赖于像G2这样的同行评审平台，在那里排名基于真实的客户体验而不是销售宣传。

G2的Grid Reports使用经过验证的用户评论和第三方数据来评估供应商。产品根据关键因素进行评分，如易用性、实施时间、支持质量和整体满意度。要被评为Grid Leader，解决方案必须在广泛的用例和业务规模中始终表现出色。

Splashtop 在 15 个类别中被评为 Grid Leader 正是反映了这一点。真实用户看到了更快的价值实现时间、更少的部署障碍，以及在管理、支持和保护设备方面的显著改进。

关键胜利：IT团队对Splashtop的评价

每个G2徽章背后都是依赖这些工具的IT专业人员的反馈。在2025年夏季Grid Reports中，Splashtop因在多个类别中提供快速结果、低复杂性和高满意度而脱颖而出。

以下是一些最显著的表现亮点：

  • 平均实施时间：0.3 个月终端管理 中（在所有评估的供应商中最快）

  • 回报期：4个月，基于G2的中型市场ROI分析

  • 净推荐值（NPS）：91到94，用于Endpoint Management和Remote Support

  • 在各类别中排名前百分位的预估ROI

  • Patch Management 、RMM和Remote Support中获得的 易用性 易于设置 易于合作 徽章

这些结果表明 IT 团队正在迅速看到 Splashtop 的真实价值。无论是推出远程支持、自动化补丁，还是在混合环境中管理终端，用户始终将 Splashtop 评为市场上最简单和最有效的解决方案之一。

Splashtop 在六大 IT 软件类别中获得认可

Splashtop 的 65 个徽章涵盖了广泛的 IT 类别，反映了团队如何使用该平台解决终端管理、远程访问、支持和监控方面的实际挑战。以下是 Splashtop 被评为领导者的核心领域。

Endpoint Management和Patch Management

Splashtop 在终端管理中获得了 Grid Leader 地位，并在补丁管理中获得了高绩效地位，验证了其在该领域的近期扩展。IT 团队报告的实施时间是所有供应商中最短的，仅为 0.3 个月，同时用户满意度得分也很高。对于专注于自动化、补丁覆盖和漏洞管理的组织，这些结果表明 Splashtop 的终端工具既有效又易于采用。

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远程监控和管理 (RMM)

RMM类别中，Splashtop因快速设置、高可用性和在中小型企业中的强大用户采用率而受到认可。该平台提供IT团队所需的核心功能，而没有传统RMM工具的复杂性，使其成为希望最大化效率的精简团队的理想选择。

远程支持

Splashtop 的远程支持软件获得了高分，尤其是在 MSP 和内部 IT 团队中。用户强调了易用性、连接速度和响应性作为关键差异点。这些认可强化了 Splashtop 作为组织提供快速、安全支持的首选的地位，适用于任何设备的用户。

远程桌面

Splashtop继续在remote desktop中领先，这是一个长期以来因安全、高性能远程访问而受到信赖的类别。在这一领域的认可反映了在支持混合办公、BYOD和跨平台远程工作流程方面的持续优势。

这对 MSP 和 IT 团队意味着什么

G2 的结果突显了 Splashtop 为资源有限的 IT 团队提供的实际价值。

对于托管服务提供商，Splashtop 提供了支持多个客户所需的基本功能，而无需传统 RMM 平台的开销。快速部署、直观的工作流程和低学习曲线使得更容易为新技术人员入职并有效扩展运营。

内部IT团队受益于快速实施、简化的补丁和不需要大量定制即可有效的工具。通过一个统一的平台监控、管理和支持设备的能力有助于减少工具的扩散并降低运营成本。

在易用性、支持质量和价值实现时间方面始终保持高分，Splashtop继续作为管理混合办公、安全和支持的团队的可靠选择而脱颖而出。

分析师认可：Gartner市场指南收录

除了在G2上的强大客户反馈，Splashtop还被评为2025年Gartner市场指南中Endpoint Management Tools的代表性供应商。这一认可反映了业界对Splashtop满足现代端点管理需求的能力的日益关注。

随着越来越多的组织希望简化其 IT 堆栈并采用易于部署和维护的工具，分析师的验证为其增加了另一层信心。Gartner 的纳入证实了用户通过 G2 已经报告的内容：Splashtop 正在兑现其快速、高效和安全的终端管理承诺。

IT 团队在评估用于补丁自动化、漏洞监控或整体设备监督的新工具时，现在可以依靠客户反馈和分析师研究来指导他们的决策。

最终结论：用户信任使Splashtop与众不同

在当今的 IT 环境中，软件决策带来了真正的后果。长时间的部署、陡峭的学习曲线和糟糕的支持会拖慢团队速度并增加风险。这就是为什么同行见解很重要。

G2 的 2025 年夏季报告的结果显示，Splashtop 被真实用户信任，能够提供快速结果、可靠性能和强大的长期价值。从终端管理到远程支持，该平台始终被评为最易于使用、最易于设置和最快实施的产品之一。

这些认可不仅仅是奖项。它们代表了Splashtop与IT专业人员日常需求的高度契合，尤其是那些管理紧张预算、有限资源或不断增长的环境的专业人员。

了解为什么3000万用户信任Splashtop

亲身体验IT专业人员的评价。访问Splashtop的G2个人资料，阅读客户评论，比较功能，查看平台在各类别中的表现。

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