Splashtop 的 Remote Support 服务中新增了端点管理、库存报告和漏洞检测功能，以帮助中小型企业实现安全扩展
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Splashtop 自动端点管理解锁了用于管理、监控和保护端点的关键自动化。
2025年3月11日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在远程访问和支持解决方案领域处于领先地位，致力于提供简化的随处办公体验，该公司今天宣布将为寻求提高效率、可见性和加强对网络上设备的控制的远程支持用户推出全新的自动端点管理（AEM）解决方案。该解决方案为精益 IT 团队带来了关键的自动化功能，包括漏洞扫描和实时补丁更新，以对抗零日威胁。Splashtop AEM 是 Microsoft Intune 的有力补充，可通过加快修补时间来增强安全性，并使 IT 从长期技术投资中获得更多价值。补丁管理和远程监控和管理（RMM）解决方案的价格更高、功能更全面，Splashtop AEM 可作为其替代方案，成本对用户更加友好。IT 团队可以通过 Splashtop 整合远程访问、支持和端点管理，以进一步简化其技术堆栈。
根据网络安全和基础设施安全局（CISA）的数据，2023年最常被利用的漏洞中有50%以上是零日漏洞，因此实时修复至关重要。预��计2025年将出现超过48,000个常见漏洞和暴露（CVE），其中90%以上进入勒索阶段的攻击都涉及非托管设备【Microsoft 数字防御报告2024】。Malwarebytes Labs 预测，代理 AI 将改变攻击性质，帮助黑客更好地规划、执行和扩展。这种安全形势对于小型 IT 团队来说前景黯淡，因为他们得不到市场的充分服务，要么选择购买价格高、过剩的平台解决方案，要么继续忍受不充分的服务。
Splashtop AEM 作为经济高效的替代方案，通过提供实时解决方案来快速检测、确定优先级并修复漏洞，从而简化安全性。中小型 IT 团队通过简单易用的仪表盘和智能自动化获得对其环境全面可视性和主动控制。基于环的策略管理允许其 IT 团队分阶段部署并根据风险承受能力调整安全策略。Splashtop AEM 主要面向中小型企业，可扩展到200,000+个端点且不会降低性能，不仅功能强大且经济高效，适合多种企业环境。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“中端市场组织不断受到人工智能网络犯罪分子的威胁，面临的挑战在于如何以合理的成本解决安全漏洞，同时还要保持员工生产力并避免停机。来为了应对这一挑战，Splashtop 可提供 IT 资产可见性、已知的被利用漏洞洞察和策略驱动的实时补丁自动化。我们正在快速创新，以向客户提供人工智能和自动化解决方案，帮助 IT 和 MSP 缩短检测、补救和遏制网络风险的平均时间。”
pb2 架构与工程部 IT 经理 Jonah Fulmer 表示��：“我们依赖 Intune 的某些端点管理功能，而 Splashtop 则填补了这方面的主要空白，能够增强对软件更新的了解和控制并优化文件管理。我们能在同一平台解决远程设备上的任何问题，主动监控系统，自动修补软件，并确保合规性。与其他产品相比，Splashtop 的定价极具竞争力，而且功能全面，能为我们带来更多价值。”
Splashtop AEM 可提供以下功能：
实时发现和管理资产：保持对 IT 资产的全面可见性，降低风险并保持合规性。
漏洞扫描：收集通用漏洞披露（CVE）以及已知被利用漏洞（KEV）以检测漏洞和错误配置，使 IT 能够优先考虑关键补丁以降低风险。
实时补丁自动化：作为 Microsoft Intune 的强大补充，可以通过自动修补操作系统和第三方应用程序来使系统保持最新状态，从而减少漏洞并增强安全性。
基于环的策略管理：轻松定制并在定义的端点组之间实施策略，以进行受控和分阶段更新。
自定义仪表盘：通过不受环境限制的全面、实时查看获得即时的可见性，实现主动管理。
可配置警报和自动补救：通过 Smart Action 利用实时警报和自动修复功能快速识别并解决问题，确保持续的正常运行时间和最佳系统性能。
脚本和任务：简化的管理和更新使得可以在多个端点上同时执行或安排，包括大规模部署、远程命令、PowerShell 脚本、系统重启等。
IT 团队可以灵活地通过不断扩展的安全和远程管理功能套件定制其 Splashtop 解决方案，其中包括：
端点检测和响应（EDR）：通过 Bitdefender EDR 或 CrowdStrike EDR 实现人工智能保护、检测和响应，防止违规行为。
端点保护（EPP）：使用由 Bitdefender 多次获奖的反恶意软件技术支持的 Splashtop Antivirus 保护 Windows 和 Mac 电脑
Splashtop Connector：安全建立到电脑和服务器的 RDP、VNC 和 SSH 连接，无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。
Splashtop AR：远程连接非现场设备，然后通过摄像头共享和增强现实注释实时解决问题。
长期以来 Splashtop 一直致力于持续改进并坚持以客户为导向的创新，根据与客户合作的实际 IT 需求制定发展路线图。通过将端点管理与远程支持相结合，Splashtop 可以为想要整合 IT 管理工具并提高安全性和可扩展性的企业提供经济高效的解决方案。
请到网站 www.splashtop.com 详细了解 Splashtop 的远程支持和端点管理解决方案。
关于 Splashtop
Splashtop 是全球顶尖的远程办公、支持和管理解决方案提供商，可简化随处办公的安全性和性能。Splashtop 非常重视客户成功，其技术有助于中小型企业实现轻松部署、使用和管理，并能为其提供高级安全功能、高吞吐量、广泛的设备支持和全天候客户支持。Splashtop 的解决方案简单易用，用户超过3000万，有助于用户通过高度灵活的方案按照实际条件进行发展和扩展。Splashtop 是微软智能�安全协会（MISA）的成员，与 Microsoft 合作以共同帮助客户应对当今 IT 领域不断变化的挑战。请访问网站 www.splashtop.com 并在 LinkedIn 上关注我们以了解更多信息。
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Splashtop 的 BIG FISH PR
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