Splashtop 在2025年夏季 G2 十五份报告中被评为 Grid ®Leader
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在端点管理、补丁管理、远程监控和管理（RMM）、远程支持、服务台和远程桌面方面获得65枚徽章。
2025年6月24日 加利福尼亚州库比蒂诺：Splashtop 在15份 G2 夏季 Grid 报告中获得了 Grid ®Leader 奖项，并在多个主要软件类别中共计获得65枚徽章。其中包括17项首次设立奖项以及端点管理和补丁管理领域的强劲发展势头，证实了 Splashtop 今年早些时候成功进军端点管理市场。Splashtop 专注于通过在混合办公环境中保护、监控和管理设备的解决方案来简化 IT 现代化。
G2 是一个深受买家信赖的 B2B 软件对比平台，其 Grid ® Reports1基于真实用户的直接反馈，根据易用性、部署时间、投资回报率和可用性等关键因素对供应商进行评级。G2 采用严格的数据驱动方法来确定其 Grid 报告，使用客户评论和经过验证的第三方来源。
Grid Leaders 是市场占有率和客户满意度最高的公司，其产品必须能在大量客户案例中提供稳定一致的成效。Splashtop 在多个核心类别中获得了 Grid Leader，包括端点管理、远程监控和管理（RMM）、远程支持、服务台和远程桌面。在补丁管理方面，Splashtop 被评为“高性能”，并因其快速设置、易于使用和用户采用而获得了其他认可。
为不同规模的 IT 团队展示价值和效率
这些认可背后是可衡量的成果，IT 领导者可以将其用于评估供应商。在端点管理网格，Splashtop 的部署时间在所有参选供应商中最低，平均只需0.3个月即可上线。G2 的中期市场投资回报率（ROI）分析还发现，客户投资回收期仅需四个月，这是 Grid 中最快的投资回收期之一。Splashtop 在预计的投资回报率（ROI）方面也名列前六个百分点，充分证明了 Splashtop 能提供的卓越价值。
同样，在 RMM 类别中，Splashtop 在中小型企业领域的部署速度、用户采用率和可用性方面获得了最高分。在补丁管理类别的表现进一步突出了 Splashtop 的可访问性和积极的客户体验，并荣获最易设置、最易使用和最易开展业务徽章。
G2 的分析发现，Splashtop 在端点管理和远程支持方面获得的客户推荐指数（NPS）2在91到94之间，具体取决于组织规模，表明在资源受限的 IT 团队中，Splashtop 具有卓越的忠诚度和价值。
Splashtop 首席执行官兼联合创始人 Mark Lee 表示：“很荣幸在 G2 2025年夏季 Grid 报告中被评为多个关键类别的领导者称号。这些称号是 IT 专业人员对我们的信任，相信我们能够提供安全、现代、高效、经济且易于管理的工具。如果 IT 团队被要求用更少的资源做更多的事，我们很自豪能够帮助他们实现这一目标。”
Splashtop 的自动端点管理解决方案提供智能自动化，包括实时修补、漏洞扫描和基于环的策略管理，可有效防止零日威胁并降低开销。Splashtop AEM 可作为 Microsoft Intune 的有力补充，缩短修补时间并增加现有投资价值，同时为更复杂的 RMM 工具提供经济实惠、可扩展的替代方案。
本月初，Splashtop 的自�动端点管理解决方案被评为2025年 Gartner ®端点管理工具市场指南3 的代表性供应商。有关 Splashtop 多次获奖的远程支持和端点管理解决方案的更多信息，请访问网站 Splashtop.com，或直接到网站 www.g2.com/sellers/splashtop-inc 查看客户评论。
参考文献及披露
1 G2 Grid 报告：
远程监控与管理（RMM）Grid® 报告 | 2025年夏季
远程支持 Grid® 报告 | 2025年夏季
端点管理 Grid® 报告 | 2025年夏季
中型市场端点管理 Grid® 报告 | 2025年夏季
中型市场补丁管理 Grid® 报告 | 2025年夏季
2 客户推荐指数范围从-100到+100。净推荐值、净推荐值系统、净推荐值分数、NPS 和 NPS 相关表情符号是 Bain & Company, Inc.、Fred Reichheld 和 Satmetrix Systems, Inc. 的注册商标。
3 Gartner《端点管理工具市场指南》，Tom Cipolla、Lina Al Dana、Sunil Kumar，2025年1月13日。GARTNER 是高德纳咨询公司（Gartner, Inc.）和/或其位于美国乃至全球的分支机构的注册商标和服务标志，本文对 GARTNER 的使用已经许可。版权所有。Gartner 不对其研究出版物中描述的任何供应商、产品或服务做背书，也不建议技术用户仅选择获得最高评级或其他称号的供应商。Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究机构的观点，不应被视为事实陈述。Gartner 不对本研究做出任何明示或暗示的保证，包括对适销性或特定用途的适用性所做的任何保证。
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