VPN 与远程桌面软件 - 为什么远程桌面更胜一筹

数字格局不断演变，我们的工作和连接方式也在不断变化。企业纷纷转向远程运营，有关推进向远程过渡的最佳技术的争论从未停止。争论的焦点通常是虚拟专用网络（VPN）和远程桌面软件。
长期以来，VPN 一直被用作访问公司网络资源的渠道，而远程桌面软件允许用户从不同位置控制计算机，就好像在这台计算机前一样。
本博客旨在阐明这一争论，探讨为什么远程桌面软件往往是更好的选择，尤其是将传统 VPN 解决方案与 Splashtop 等市场领先的远程桌面软件进行比较时。
我们将比较性能、用户体验、安全性和可访问性等方面的细微差别。通过本次探索，您将了解为什么越来越多的组织开始采用远程桌面解决方案，远离 VPN 时代。
了解基本概念
深入比较分析前，我们必须先了解 VPN 和远程桌面软件的基本概念。
虚拟专用网络（VPN）的本质是在设备和要连接的网络之间创建加密隧道。VPN 通常用于远程访问公司的内部资源。
而远程桌面软件（例如 Splashtop）允许用户通过互联网随处访问其他计算机或服务器。从本质上讲，通过远程桌面软件，用户可以像在远程系统前一样控制远程系统，打开文件、运行应用程序和执行任务。在需要技术支持、系统管理或无缝远程办公的场景中，远程桌面软件备受青睐。
在了解 VPN 和远程桌面软件用途的基础之上，让我们进行更深入、更详细的比较�。
比较分析：VPN 与远程桌面软件
为了更清楚地了解远程桌面软件的优势，我们需要根据性能和速度、用户体验、安全性、易用性等关键因素将其与 VPN 进行比较。
性能和速度
在性能和速度方面，VPN 往往不尽人意。VPN 通过安装在某地的服务器将互联网连接进行路由，这样会降低网络连接速度，因为数据传输不得不采取额外步骤。造成的延迟可能会成为问题，尤其在处理大型文件或资源密集型应用程序时。
而 Splashtop 等远程桌面软件旨在提供高性能的远程访问，即使在苛刻的条件下也是如此。Splashtop 采用各种优化来确保快速流畅的连接，可提供高清质量和声音，支持资源密集型应用程序，不会出现任何严重的延迟问题。
用户体验
VPN 本质上是将网络扩展到用户的远程设备，要求用户手动定位并打开所需的文件或应用程序。这个过程既繁琐又难以理解，特别是对于不精通技术的用户而言。
相比之下，远程桌面软件可提供更简单直观的用户体验。通过 Splashtop，可以直接访问和控制远程计算机，就像在现场操作一样。进行远程控制后即可运行应用程序、访问文件甚至多台显示器，与直接在计算机上操作几乎一样。
安全
虽然 VPN 确实能够通过加密互联网连接提供一定程度的安全性，但仍会使网络面临潜在风险。一旦用户通过 VPN 连接到网络，如果其设备受到威胁，则可能会成为恶意软件入侵公司网络的网关。
远程桌面软件（如 Splashtop）采用强大的安全措施以保护数据和设备安全。双因素身份验证、设备身份验证等功能可以增加��安全保护层。而且，由于使用远程桌面软件并非直接连接到网络，而是访问特定设备，因此可以最大限度地降低整个网络面临潜在威胁的风险。
可访问性和易用性
设置 VPN 过程很复杂，需要具备技术知识才能开始使用和维护。对网络或服务器设置的任何更改都可能无意中影响 VPN 访问。
相反，远程桌面软件的安装和使用都非常简单。例如，Splashtop 提供了简单的设置过程和直观的用户界面，具备使用任意设备访问远程计算机的灵活性，无论是 PC、Mac、平板电脑还是智能手机，都能实现随处访问，是非常简单易用的解决方案。
总而言之，在考虑性能和速度、用户体验、安全性和易用性时，Splashtop 脱颖而出，成为领先的远程桌面软件。它仍然是各类企业的最佳选择。
Splashtop 作为远程桌面解决方案的具体优势
远程桌面软件这一大类别在多个方面明显优于 VPN，但我们还要深入研究 Splashtop 在这一大类别中具有的独特优势。
卓越的功能
Splashtop 具备许多用于优化远程办公体验的卓越功能，从而在远程桌面市场上脱颖而出。这些功能包括高速远程控制和桌面查看、文件传输、远程打印、聊天、会话录制等，是全面的远程办公解决方案。此外，Splashtop 还具备多对多显示器查看功能，这对依赖多台显示器进行工作的用户来说非常有用。
成功用户案例
很多企业从在从 VPN 向 Splashtop 过渡中获益，这样的例子数不胜数。比如 Nissay Asset Management，该公司设置了 VPN，使员工能够实现远程办公，但后来切换到了 Splashtop。与 VPN 相比，Splashtop 的设备支持更广泛、功能更齐备、性能更高，员工居家办公效率得到了提高。
超高性价比
除了技术优势外，Splashtop 在成本效益方面也很出色。VPN 通常需要昂贵的硬件和持续的维护成本。而 Splashtop 软件解决方案具备简单明了的定价层级，并且不需要购买任何昂贵的硬件。对于许多企业来说，改用 Splashtop 可以节省大量成本，同时不会影响质量或安全性。
综合考虑以上因素，Splashtop 显然不仅具备远程桌面软件的通用优势，还能提供更丰富的功能，是经过实际应用程序验证、极具成本效益的解决方案。Splashtop 能够提供卓越的远程访问体验，这是 VPN 所无法比拟的。
结论
数字化工作环境要求解决方案不仅要能够促进远程办公，而且要以高效、安全且对用户友好的方式进行。尽管传统上一直采用 VPN 来实现此目的，但很明显，远程桌面软件已成为应对当前场景的更卓越的解决方案。
通过以上比较分析，可以证明 Splashtop 等远程桌面软件在所有关键因素（性能和速度、用户体验、安全性和可访问性）方面都优于 VPN。此外，通过探索 Splashtop 的独特优势，我们不难发现 Splashtop 不仅具备远程桌面软件的通用优势，还能提供更丰富的功能，是经过实际应用程序验证、极具成本效益的高效解决方案。
随着世界持续向远程办公和数字化转型，企业选择的解决方案不仅要适用于当前情况，而且要适应未来的扩展。凭借卓越的性能和全面的功能套件，Splashtop 成为了组织首选的远程访问解决方案，帮助组织逐渐淘汰传统的 VPN。
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