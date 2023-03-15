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视频：使用 Splashtop 提供的 Freshworks Freshs

作者：Splashtop Team
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你知道吗，你可以直接在 Freshservice 票证中启动对 Windows 和 Mac 计算机的远程支持/远程访问/远程控制会话？ 通过 Splashtop 提供的 Freshworks 远程支持很容易实现，也是提高服务团队工作效率的一种经济实惠的方法。

观看此视频，了解如何：

演示视频：Splashtop SOS 和 Freshservice 集成使用
演示视频：Splashtop SOS 和 Freshservice 集成使用

准备好在 Freshworks Freshservice 中开始使用远程访问和远程控制了吗？

  1. 获取 Splashtop SOS 许可证：免费试用 SOS。 查看可用的套餐和价格

  2. Freshworks Marketplace下载免费的 Splashtop SOS 远程支持集成插件

  3. 如果对如何设置 Freshservice-Splashtop SOS 集成有任何疑问，请参阅该支持文档

您也可以访问我们的 Splashtop Freshservice 集成网页，了解有关如何开始使用 Freshworks 远程控制的更多信息。 或者，如果你使用的是 Freshdesk，请访问我们的 Splashtop Freshdesk 集成页面。

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