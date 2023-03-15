视频：使用 Splashtop 提供的 Freshworks Freshs

你知道吗，你可以直接在 Freshservice 票证中启动对 Windows 和 Mac 计算机的远程支持/远程访问/远程控制会话？ 通过 Splashtop 提供的 Freshworks 远程支持很容易实现，也是提高服务团队工作效率的一种经济实惠的方法。

观看此视频，了解如何：

演示视频：Splashtop SOS 和 Freshservice 集成使用

准备好在 Freshworks Freshservice 中开始使用远程访问和远程控制了吗？

您也可以访问我们的 Splashtop Freshservice 集成网页，了解有关如何开始使用 Freshworks 远程控制的更多信息。 或者，如果你使用的是 Freshdesk，请访问我们的 Splashtop Freshdesk 集成页面。