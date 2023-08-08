从 Splashtop Business Access 升级到企业版的原因

远程工作只是偶尔的特权的时代已经一去不复返了。 它已成为一种战略必需品，使企业能够利用全球人才库，提供灵活的工作安排，并在不可预测的情况下确保业务连续性。

拥有安全、可靠、高效的远程访问解决方案已变得至关重要。 Splashtop Business Access 一直是许多人值得信赖的选择，为团队和个人提供了从任何地方轻松访问工作计算机的能力。

但是，随着组织的发展及其技术要求变得越来越复杂，需要更全面的解决方案。 Splashtop Enterprise 提供了超越传统远程访问的一步，旨在满足大型组织的独特需求（包括 IT 远程支持）。

在这篇文章中，我们将看看为什么从 Splashtop Business Access 升级到 Splashtop Enterprise 不仅是一个明智的决定，而且对于以雄心和准备着眼于未来的组织来说，这是一个关键举措。 无论您是考虑转变的决策者，还是渴望了解细微差别的 IT 经理，请继续阅读以发现 Splashtop Enterprise 的变革性优势。

Splashtop Business Access 的简要回顾

在深入了解 Splashtop Enterprise 提供的好处之前，必须首先了解其构建的基础：Splashtop 商业访问。 该解决方案一直是无数专业人士和团队的首选，早在远程办公成为主流工作模式之前，它就简化了远程办公的概念。

Splashtop Business Access 确保个人和团队可以从几乎任何设备（智能手机、平板电脑或个人计算机）轻松连接到工作计算机。 这种无缝连接意味着即使你离办公室设置很远，工作也不必停止。

除了远程访问之外，Splashtop Business Access 还为用户提供了一系列会话中功能。 从在设备之间传输文件、远程打印、多显示器查看的便利性到远程重启等高级功能，该解决方案一直是为了使远程工作尽可能高效。

此外，Splashtop Business Access 始终致力于确保最高级别的安全性，因此用户可以相信他们的数据和工作仍然受到保护。

有了如此强大的产品，人们可能会想，"为什么需要升级？" 虽然 Splashtop Business Access 完美地迎合了许多用户，但成长型企业的动态性质及其不断扩大的需求意味着总有更多的空间。 这就是 Splashtop Enterprise 发挥作用的地方，提供 Business Access 所做的一切，以及更多。 让我们更深入地探讨一下。

Splashtop Enterprise： 超越一步

Splashtop Enterprise 是一个全面的远程访问和支持解决方案，专为寻求不仅仅是基础知识的组织而设计。 除了促进顺畅的远程访问外，它还拥有一系列为满足不同团队的独特需求而量身定制的功能。

借助 Splashtop Enterprise，企业可以增强其 IT 支持和端点管理功能，从而受益于 Enterprise 的顶级性能、强大的安全性和简化的服务台操作。 该平台可确保轻松设置，使其具有适应性和可扩展性，以满足小型企业和庞大企业的需求。

但 Splashtop Enterprise 提供的不仅仅是效率，它还重塑了整个远程工作和支持格局。 对于希望获得强大的远程解决方案的组织来说，该解决方案同样有利于日常用户和 IT 专业人员， Splashtop Enterprise 成为理想的选择。

深入比较： Business Access 与企业

让我们深入研究一下比较分析：

1.无人值守的远程访问

Splashtop Business Access 和 Splashtop Enterprise 提供对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无缝无人值守远程访问。 借助 Enterprise，IT 团队还可以远程访问平板电脑和移动设备以提供远程支持。

但是，真正让企业版与众不同的是它的可扩展性。 随着组织的发展，对增加远程接入点的需求变得显而易见。 Splashtop Enterprise 有效地扩展以满足这些需求，确保无论组织规模如何，没有员工没有必要的工具。

2.会话中功能

这两个版本都为用户提供了会话中工具，例如文件传输、多显示器查看和远程打印。 但是， Splashtop Enterprise 还具有 Splashtop Business Access Performance 包中的高性能功能，包括 4：4：4 颜色模式、高保真音频、USB 设备重定向、远程手写笔支持等。

3.集中式 IT 管理&远程支持

Splashtop Enterprise的美妙之处在于其集中式控制台。 IT 团队陶醉于从单个集线器管理用户、访问权限、计算机和设备的强大功能和便捷性。 这不仅简化了管理流程，而且还大大减少了出错的余地，从而营造了更安全、更高效的远程工作环境。

此外， Splashtop Enterprise 使 IT 团队能够远程监控和管理其托管端点。 此外，IT 部门可以为任何设备提供按需的、有人值守的远程支持，确保组织内的用户能够通过 IT 快速解决问题。

4.高级安全和用户管理

在当今的数字时代，安全仍然是头等大事。 Splashtop Enterprise 通过其高级安全功能套件正面解决这些问题。 单点登录 (SSO) 集成在不影响安全性的前提下增强了用户的便利性。 能够分配基于群组的访问权限并精细调整权限，这为 IT 团队提供了无与伦比的控制力，确保了数据完整性并最大限度地减少了潜在的安全漏洞。

5.灵活的许可

这才是真正的强大功能和可扩展性发挥作用的地方。 Splashtop Enterprise 提供灵活的许可系统，以满足各种组织需求。 对于远程办公，它采用每用户许可结构。 这确保了分布式团队的强大、高性能、跨平台的访问权限。 另一方面，技术人员许可专为高级远程支持和端点管理而设计，按并发技术人员授予许可。

查看我们的 Business Access 与企业功能比较。

总之，虽然 Splashtop Business Access 提供了一套强大的远程访问工具，但 Splashtop Enterprise 是大型组织的综合解决方案。 它的可扩展性、增强的功能以及对安全性的强调使其成为希望将远程工作基础设施提升到更高水平的企业的明确选择。

立即升级到 Splashtop Enterprise

随着工作世界的不断发展，对强大且可扩展的远程访问解决方案的需求也在不断发展。 Splashtop Business Access 已被证明是一种强大的工具，可提供一系列针对大型和小型企业需求量身定制的功能。

但是，对于旨在走在远程工作技术前沿的组织来说，升级到 Splashtop Enterprise 提供了一套无与伦比的功能，旨在简化操作、增强安全性和改善整体用户体验。

投资企业的未来意味着采用与您一起成长、适应您不断变化的需求，并提供灵活性，以应对数字时代不可预测的水域的解决方案。 Splashtop Enterprise 不仅仅是一个远程访问工具;这是一个考虑到现代企业而打造的全面解决方案。

但是，不要只听我们的话。 亲自体验 Splashtop Enterprise 的强大功能和多功能性。 立即开始免费试用，探索无缝连接、增强管理和无与伦比的安全性的世界。 您的组织在远程办公领域的未来从这里开始。

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