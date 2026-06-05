想要提升远程支持体验？继续阅读，了解 Splashtop Enterprise 的优势以及我们在2022年有望推出的新功能。
随着我们进入2022年，另一个Covid-19的变体笼罩着我们，我们看到越来越多的办公室内工作、个人会议和学校开学日期被推迟。 事实上，包括Twitter、普华永道和Salesforce在内的知名公司已经做出了完全远程化的决定。 拥有一个安全、可靠的远程支持和访问解决方案在当今世界简直是必需的，特别是当远程或混合工作场所的 ，好处越来越明显。
在 Splashtop，我们希望帮您把握当今的趋势并为您规划未来。虽然我们确实提供安全可靠的远程访问与支持软件，但同时我们也会发布专题博客、及时举办网络研讨会并更新产品。
利用 Splashtop Enterprise 提升远程支持体验
Splashtop 于2021年12月9日举办了一场名为“利用 Splashtop Enterprise 提升远程支持体验”的虚拟午餐会。研讨会期间，Splashtop 产品专业人员为到场的572名 IT 管理员、经理、首席执行官、首席技术官等 IT 专业人员阐述了 Splashtop Enterprise 的关键优势。
会议期间，Splashtop 的产品营销总监 Nityasha Wadalkar 分享了 Splashtop Enterprise 的以下四大关键优势，可以帮助 IT 团队成功应对当今的各种挑战：
如果您错过了此次虚拟午餐会，我们帮您解决！本文将重点介绍此次会议的主要内容，包括行业趋势与挑战、Splashtop Enterprise 的优势以及我们对2022年的展望。
行业趋势和挑战
2021年的一个重要启示是，灵活工作不仅仅是一种趋势，它将继续存在。 根据Gartner ， ，75%的远程/混合型员工表示，他们对灵活工作的期望已经增加 。 Gartner还发现， ，远程工作者每人将使用多达四台设备 ，如果管理不善，就会出现安全漏洞。 IT团队需要正确的工具来支持实体办公室和远程工作人员。
尽管许多公司已采用 VPN 和 RDP 作为远程解决方案，但这样会导致网络漏洞和网络攻击的增加。根据卡巴斯基的一份报告，仅在2021年初就发生了超过3.775亿次针对 RDP 的暴力攻击。明智的负责人不再使用 VPN、RDP 等易受攻击的技术，开始转向更安全的下一代远程访问与支持。
为了让灵活的团队保持安全和生产力，他们需要可靠、集成度高、易于使用的远程访问和支持软件。 IDG通讯公司进行的一项研究 ，发现 ，65%的公司正在积极整合远程工作工具，以方便管理，易于使用和可扩展性。
Splashtop Enterprise 的优势
Splashtop Enterprise 是多合一远程访问与支持解决方案。作为企业级解决方案，Splashtop Enterprise 能够帮助员工实现随时随地办公，帮助 IT 团队远程支持和管理计算机。
Splashtop Enterprise 的主要功能包括：
有待观察& 无待观察的访问
终端用户远程访问
服务台支持功能
端点管理和监控功能
与单点登录和ITSM系统的整合
灵活的许可
Splashtop Enterprise 的主要优势是什么？让我们来逐一了解。
一个安全的工作环境
新冠疫情期间，在我们转向远程或弹性办公时，许多公司没有做好准备，结果遭受了勒索软件攻击。
其中许多公司采用 VPN 和远程桌面协议（RDP）实现远程办公。不幸的是，正是这一方案导致网络犯罪分子利用弱密码安全措施和 VPN 漏洞，注入勒索软件并窃取重要数据和个人信息。VPN 和 RDP 攻击在2021年创下历史新高。
鉴于此类攻击，Splashtop 一直致力于为客户提供更加安全的远程访问与支持。我们如何做到这一点？通过以下功能：
双因素身份验证（2FA）
基于群组的管理
精细化访问功能控制（为文件传输、复制粘贴等功能设限）
可从 Splashtop 网络控制台部署和管理由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop 防病毒软件
访问我们的安全性页面，了解有关 Splashtop 安全远程访问软件的更多信息。
高性能远程访问
Splashtop Enterprise 可以帮助您的团队从任何设备访问工作计算机，同时不会影响工作效率，Enterprise 支持高清质量、实时的快速连接以及多个并发会话。Splashtop Enterprise 的功能和用户界面可提高用户的工作效率，同时能够提供卓越的用户体验，从而使��其成为弹性办公人员的必备工具。
通过 Splashtop Remote Access，您可以：
将本地计算机上的 USB 设备（智能卡读取器、安全密钥、手写笔、HID 设备或打印机）重定向到远程计算机。
将本地麦克风作为麦克风输入，传输到远程计算机。
同时从多显示器系统查看多个远程屏幕，包括多对一和多对多。 支持Mac的多显示器！
录制远程访问会话。
在不同计算机之间通过拖放快速传输文件。甚至不需要发起远程会话！
IT 团队支持混合办公所需的工具
对于全球许多内部 IT 部门、托管服务提供商（MSP）、帮助台和服务台团队而言，Splashtop 可作为其核心工具。我们了解客户不断变化的需求，并会根据客户的反馈不断改进我们的产品。为进一步改善最终用户和技术员的使用体验，Splashtop 在过去一年对产品进行了重大改进，并完善了远程支持工作流程。
通过 Splashtop 的新增服务台功能，您可以使用：
支持队列
已改进的更快的连接过程
技术员管理、协作和升级功能
在为您的企业提供支持的同时，以上新功能可以不断缩短问题响应和解决时间，减少对业务的妨碍。
工具集成：易于 IT 技术员管理和扩展的多合一功能
IT 负责人希望，可以通过减少工作环境中使用的工具简化工作流程和操作，避免采购中的麻烦。我们完全理解这一初衷。事实上，集成和简化也是 Splashtop Enterprise 获得成功的主要驱动因素。
通过 Splashtop Enterprise，您只需一个工具即可同时管理真实环境和虚拟环境，该工具是非常适合混合办公。Enterprise 的远程支持功能使 IT 支持人员能够为任何需要技术帮助的远程用户提供无人值守和有人值守支持。有人值守支持功能允许 IT 帮助台安全地为任何设备实时提供支持，即使该设备并非公司所有，从而使得该软件更加简单易用。
Splashtop 在2022年有望推出的新功能
此次虚拟午餐研讨会以 Splashtop 对2022年的展望圆满结束。Splashtop 不仅可以为客户提供参与 Splashtop Connector 和 SOS AR Beta 测试的机会，还有望推出以下功能：
用户通过桌面图标发起支持请求
增强的技术员能力--后台故障排除，邀请另一位技术员参加会议，以及安排远程会议。
更好的团队管理--IP限制、技术人员和服务台统计以及终端用户调查
增加集成：包括与 API 和 SEIM 日志记录以及Teams、Slack 等聊天平台的集成