实现远程办公的远程访问解决方案 – 比较 Splashtop Enterprise 与 Splashtop Business Access Pro

许多不同行业的公司通过使员工能够随时随地安全地访问工作计算机、桌面应用程序和敏感数据，提高了员工的生产效率，从而把握住了远程工作的时机。

Splashtop，尤其是 Splashtop Business Access Pro，已成为全球许多此类企业为实现居家办公而采用的远程访问解决方案。个人和团队可以从任何 BYOD 计算机或移动设备访问工作计算机，就像在办公现场使用计算机一样。用户还可以使用文件传输、多显示器查看、远程打印、远程重启等可以提高工作效率的会话中功能。

通过新近推出的 Splashtop Enterprise，Splashtop 将远程访问功能提升到了一个新水平。该款软件是针对团队和组织的下一代多合一远程访问解决方案，其附加功能包括针对创意工作者的远程麦克风和 USB 设备输入功能，以及针对 IT 的粒度权限和基于群组的访问功能。此款软件具有 IT 团队管理远程访问时所需的灵活性和控制力。除此之外，IT 还可以为计算机和移动设备提供远程支持。您可以为自己的团队或组织设定所需的许可证数量，包括最终用户远程访问许可证和技术员远程支持许可证。

以下是 Splashtop Enterprise 和 Splashtop Business Access Pro 之间的区别：

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