用于数字标牌的Splashtop远程访问

轻松支持数字标牌以最大限度地减少停机时间
通过 SRS Premium，可以随时远程访问和控制基于 Windows 和 Android 的数字标牌。确保数字标牌正常运行，出现故障可随时提供支持（即使无人在场），也可以实时更新屏幕内容。SRS Premium 解决方案简单易用，可支持多种数字标牌设备。
具有完全远程访问权限并支持 Windows 和 Android 数字标牌
Splashtop 具备广泛的设备支持，用户可以使用任意 Mac、Windows、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问和控制数字标牌。
远程访问和控制运行安卓 8.0 及更高版本的任意设备。Splashtop 支持远程控制的安卓品牌包括宏碁、阿尔卡特、华硕、黑莓、Essential、谷歌、华为荣耀、HTC、华为、联想、LG、摩托罗拉、诺基亚、一加、OPPO、Realmi、三星、索尼、Vivo、小米、中兴等。
主要优势
易于部署
创建您的部署软件包，并将流媒体安装在所有数字标牌设备上。安装后，您将可以远程访问设备并为其提供支持。
远程修复问题
数字标牌需要全天候运行，不能出现任何问题。当问题出现时，则只需远程访问标牌设备，排除故障，然后快速解决问题。
快速更新设备
是否需要更新多个数字标牌设备上的内容，即使它们位于多个位置？远程访问您需要更新的设备并快速完成更新。
高性能
Splashtop 的高性能引擎能够提供快速连接和高清质量音视频。远程控制和支持数字标牌从未如此简单。
用户管理和分组
将数字标牌设备进行分组，以便于管理访问权限。为其他用户分组，设置角色和访问权限。
安全
所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。所有远程连接、文件传输和管理事件均会记入日志。了解更多 Splashtop 安全性的信息。