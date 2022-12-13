用于数字标牌的Splashtop远程访问

借助 Splashtop Remote Support，可以随时远程访问和控制基于 Windows 和安卓的数字标牌设备。保持数字标牌正常运行，提供支持以随时解决任何问题（即使在您不在的时候），也可以实时更新屏幕上的内容。Splashtop Remote Support 可支持多个数字标牌设备，是一个非常简便的解决方案。