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用于数字标牌的Splashtop远程访问

随时随地从任何设备上访问你的数字标牌

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轻松支持数字标牌以最大限度地减少停机时间

借助 Splashtop Remote Support，可以随时远程访问和控制基于 Windows 和安卓的数字标牌设备。保持数字标牌正常运行，提供支持以随时解决任何问题（即使在您不在的时候），也可以实时更新屏幕上的内容。Splashtop Remote Support 可支持多个数字标牌设备，是一个非常简便的解决方案。

具有完全远程访问权限并支持 Windows 和 Android 数字标牌

Splashtop 具备广泛的设备支持，用户可以使用任意 Mac、Windows、iOS、安卓或 Chromebook 设备远程访问和控制数字标牌。

远程访问和控制运行安卓 8.0 及更高版本的任意设备。Splashtop 支持远程控制的安卓品牌包括宏碁、阿尔卡特、华硕、黑莓、Essential、谷歌、华为荣耀、HTC、华为、联想、LG、摩托罗拉、诺基亚、一加、OPPO、Realmi、三星、索尼、Vivo、小米、中兴等。

主要优势

易于部署

创建您的部署软件包，并将流媒体安装在所有数字标牌设备上。安装后，您将可以远程访问设备并为其提供支持。

远程修复问题

你的数字标牌需要在任何时候都能运行，没有任何问题。 当问题出现时，你只需远程进入设备，排除故障，并快速解决问题。

快速更新设备

是否需要更新多个数字标牌设备上的内容，即使它们位于多个位置？远程访问您需要更新的设备并快速完成更新。

高性能

Splashtop的高性能引擎为您提供快速的连接，并提供高清质量和声音。 远程控制和为您的数字标牌提供支持从未如此简单。

用户管理和分组

将你的数字标牌设备组织成组，以方便管理访问。 将其他用户放入组，并设置他们的角色和访问权限。

安全

所有远程会话都受到TLS和256位AES加密的保护。 所有连接、文件传输和管理事件都被记录下来。 了解更多关于Splashtop 安全

开始使用 Splashtop Remote Support

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