争取正义联盟& 包容性
Mark Lee，代表 Splashtop 家庭
我们能做什么？
随着全世界无数人表达对乔治·弗洛伊德被无理杀害以及不断出现的系统性种族主义的不安感所引发的深痛、恐惧、伤害和愤怒，这个问题变得更加紧迫。
这个问题对我来说也是个人的。我在台湾出生和长大，在13岁时与家人一起移居美国。作为有色人种的移民，我在成长过程中经历了种族歧视。正如小马丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）雄辩地指出：“任何地方的不公正都会威胁到任何地方的正义。”
这也是个人对Splashtop 。 作为一家全球性的公司，我们用12种不同的语言支持近200个国家的客户，多样性是我们的DNA。
Splashtop创始团队已经在一起很长时间了。我们在大学里彼此认识，我们表里如一。我们相信从上至下（通过我们的行动和日常决策）以及从下至上的企业文化建设，应鼓励每个员工共同创造健康的工作环境。
上周，我们的一位客户联系了我们，以检查我们的价值观，并了解我们在“黑人的命也是命”运动中的立场。作为对包容性的新承诺的一部分，他们希望确保与之合作的所有公司都具有包容性。
我们从来没有公开过我们的价值观，因为它们对于我们的文化是如此内在，渗透到我们所做的一切中。但是，来自客户的询问使我意识到，公开声明我们的价值观很重要。所以我在这里做出声明。
在Splashtop ，我们强大的公司价值观包括以下基本原则
诚实
透明度
信任
公平
包容
开放
感恩
而且我们意识到，仅仅声明我们的价值观还不够。这是一个深刻而宏大的话题，有很多东西需要学习。我们致力于花时间进行认真的思考，倾听和讨论，以促成正确的行动。
现在是变革的时候了，我们所有人都可以发挥作用，推动变革走向更美好的世界。随着我们的前进，Splashtop管理层和员工将继续探索如何对多样，平等和包容性问题应用诚实，信任和公平。
值得一提的是，人们不仅在工作中，在家中也采取行动了。就我个人而言，我要花时间与三个孩子谈论文化、种族、历史以及对每个人的生活经历的相关影响，以便我可以使他们成为有责任感的世界公民。
我无法确切地告诉您我们公司的探索在特定的计划或实践方面如何形成。但我可以保证，我们将全力以赴，在短期内和长期维持行动。
我期待分享更多未来我们将采取的措施。每一步都很重要。一起努力，我们将有所作为。
Splashtop首席执行官兼首席专家Mark Lee