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Splashtop New Features

2021年第二季度 Splashtop 的新功能

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
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提高远程会议的生产力和可用性

在2021年5月发布的 v3460版本中，我们引入了可以让 Splashtop 远程会话更加高效的功能。新版 Splashtop Business 应用程序和 streamer 可以让您获得适用于您当前订阅的新功能。

以下是我们引入的部分关键功能：

桌面快捷方式

A computer screen shows a remote desktop management app on the left with a menu open for a selected session, and a mobile device management interface on the right displaying device details and control options.

无需打开 Splashtop 应用程序即可连接到计算机！只需在桌面或主屏幕上创建快捷方式，然后单击鼠标或点击屏幕以连接到计算机。

了解更多关于创建桌面快捷方式的信息

连接池

A software window displays a schedule with resource names and times. A blue Connect button is highlighted for Resource 3, showing 24,581 available sessions. Other resources and scheduling details are listed above and below.

现在，用户在预定的访问时间内连接到一个可用的计算机上要容易得多。 将一组计算机定义为一个连接池。 当用户点击连接时，他们会被连接到池内的可用计算机上--不需要搜索可用的计算机。

Splashtop Enterprise 支持此功能。适用于 Windows、Mac 和 iOS（即将推出 Android 适用版）。

了解更多关于使用连接池的信息

增强的会话注释

A dropdown menu highlights Session Notes in pink on the left, while on the right, a Session Notes window displays fields for Subject and Notes on a blue computer desktop background.

会话中或会话后，可以从 Splashtop Business 应用程序更加方便地编辑会话注释。以前，只能从 my.splashtop 控制台使用此功能。

了解有关创建会话注释的更多信息

传递键盘快捷键的选项

A context menu is open showing options like Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Enable Remote Stylus, and others. Keyboard Shortcuts is hovered, revealing Send Splashtop Shortcuts.

现在可以关闭键盘快捷键，让用户可以选择是否通过远程会话传递支持的快捷键。

了解更多关于传递键盘快捷方式的信息

更多分辨率选项

A computer settings window displays system details and connection options, with a dropdown menu open showing various screen resolution options for a remote computer, including “Native resolution of remote computer.”.

连接到远程计算机之前，请从更多分辨率选项中进行选择。如果没有适合您屏幕的分辨率选项，Splashtop 将覆盖当前选择以达到更好的分辨率。

了解更多关于决议选项的信息

增强会话录制编解码器

Screenshot of a settings window for session recording. The “Use VP9 as recording codec” option is checked, with a note stating VP9 offers smaller file size and less FPS drop, but requires higher computer performance.

新版视频编解码器选项有助于以较小的文件大小生成更高质量的会话录制。请注意，此选项需要更高的计算机性能。

将聊天记录保存到 Web 控制台（v3462现支持此功能）

将完整的聊天记录上载/保存到 my.splashtop 控制台。管理员还可以选择启用团队设置，以自动上传聊天记录。

SOS 云构建工具（v3462现支持此功能）

用户可以从其 my.splashtop 控制台自定义 SOS 应用程序的主题、默认配置和免责声明，并在线构建自定义应用程序。这样一来就不需要在应用程序中进行自定义，然后向 Splashtop 发送请求以生成可执行文件。自定义应用程序可以通过最终用户的链接下载或共享。

详细了解 SOS 应用的自定义和定制品牌功能

在 Linux 系统中启用黑屏功能

Computer screen showing a toolbar with various icons, one icon is circled in red and a dropdown menu is open with options Blank Screen and Lock Keyboard and Mouse visible.

用户使用 Splashtop 远程访问 Linux 计算机时，可以将远程计算机显示器设置为黑屏，这样其他人就无法看到用户在远程计算机上的操作，从而可以提高安全性。此功能同样适用于 Windows 和 Mac 计算机。

您今天就可以免费试用我们的远程访问解决方案和新功能。

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