2021年第二季度 Splashtop 的新功能

提高远程会议的生产力和可用性
在2021年5月发布的 v3460版本中，我们引入了可以让 Splashtop 远程会话更加高效的功能。新版 Splashtop Business 应用程序和 streamer 可以让您获得适用于您当前订阅的新功能。
以下是我们引入的部分关键功能：
桌面快捷方式
无需打开 Splashtop 应用程序即可连接到计算机！只需在桌面或主屏幕上创建快捷方式，然后单击鼠标或点击屏幕以连接到计算机。
连接池
现在，用户在预定的访问时间内连接到一个可用的计算机上要容易得多。 将一组计算机定义为一个连接池。 当用户点击连接时，他们会被连接到池内的可用计算机上--不需要搜索可用的计算机。
Splashtop Enterprise 支持此功能。适用于 Windows、Mac 和 iOS（即将推出 Android 适用版）。
增强的会话注释
会话中或会话后，可以从 Splashtop Business 应用程序更加方便地编辑会话注释。以前，只能从 my.splashtop 控制台使用此功能。
传递键盘快捷键的选项
现在可以关闭键盘快捷键，让用户可以选择是否通过远程会话传递支持的快捷键。
更多分辨率选项
连接到远程计算机之前，请从更多分辨率选项中进行选择。如果没有适合您屏幕的分辨率选项，Splashtop 将覆盖当前选择以达到更好的分辨率。
增强会话录制编解码器
新版视频编解码器选项有助于以较小的文件大小生成更高质量的会话录制。请注意，此选项需要更高的计算机性能。
将聊天记录保存到 Web 控制台（v3462现支持此功能）
将完整的聊天记录上载/保存到 my.splashtop 控制台。管理员还可以选择启用团队设置，以自动上传聊天记录。
SOS 云构建工具（v3462现支持此功能）
用户可以从其 my.splashtop 控制台自定义 SOS 应用程序的主题、默认配置和免责声明，并在线构建自定义应用程序。这样一来就不需要在应用程序中进行自定义，然后向 Splashtop 发送请求以生成可执行文件。自定义应用程序可以通过最终用户的链接下载或共享。
在 Linux 系统中启用黑屏功能
用户使用 Splashtop 远程访问 Linux 计算机时，可以将远程计算机显示器设置为黑屏，这样其他人就无法看到用户在远程计算机上的操作，从而可以提高安全性。此功能同样适用于 Windows 和 Mac 计算机。