提升远程桌面安全性的十大最佳实践

远程桌面软件使用户能够在家中、旅途中或任何有互联网连接的地方访问他们的工作计算机。这种无与伦比的连接性和可访问性对于远程和混合办公员工来说是极好的，但IT安全团队通常对任何打开公司设备访问权限的东西持谨慎态度。
远程桌面安全 是至关重要的，幸运的是，公司可以使用许多最佳实践和方法来确保其设备保持安全。
考虑到这一点，让我们来探讨远程桌面安全的最佳实践，看看公司如何使用Splashtop在任何地方工作而无所畏惧。
提升远程桌面安全性的十大最佳实践是：
选择一个值得信赖的远程桌面解决方案
创建强大且独特的密码
实施多因素身份验证 (MFA)
确保您的软件始终是最新的
根据角色限制用户访问
配置网络防火墙
定期监控和审计远程会话
遵循合规标准
实施自动会话超时
定期培训员工关于安全最佳实践
保护远程桌面访问的关键策略
如果您准备好拥抱安全远程桌面访问的强大功能和优势，可以采取一些步骤来确保您的系统保持安全。以下是远程桌面访问的一些最佳实践：
1. 选择一个值得信赖的远程桌面解决方案
市面上有多种远程桌面解决方案，但并非所有都提供相同的功能和优势。你需要来自一家值得信赖的公司的远程桌面软件，该公司在安全性方面有良好的记录，并符合你所在行业的标准。
首先，您需要了解公司对远程访问和安全的需求，并寻找能够满足这些需求的解决方案。确保研究软件的安全功能，阅读用户评论，并确保它提供您所需的工具。供应商的声誉也很重要——如果一个供应商以出色的客户支持和可负担、可预测的价格而闻名，那可能是一个不错的选择。
Splashtop 例如，在各个行业中始终获得客户的高度评价。Splashtop 也致力于安全，这就是为什么它提供多种高级安全功能，并符合广泛的行业和政府法规，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA。
2. 创建强大且独特的密码
用户的密码是他们抵御任何试图劫持其账户的第一道防线。因此，拥有一个强大且独特的密码是至关重要的。
如果您在过去二十年中曾为网站创建过密码，那么您可能已经熟悉密码安全的最佳实践。这包括：
使用大小写字母、数字和符号的良好组合
长密码（建议至少8个字符）
避免使用容易找到的个人信息（例如，用宠物的名字作为密码）
为每个账户使用不同的密码，这样即使一个密码被泄露，也不会危及所有账户。
一个独特且难以猜测的密码对于保护您的设备和账户至关重要。那是我行星上最愚蠢的密码！”That’s the kind of password an idiot has on his luggage!”)
3. 实施多因素身份验证 (MFA)
如果密码是第一道防线，那么多因素身份验证（MFA）就是第二道防线。MFA通过在用户输入密码后要求第二种验证形�式（通常是通过电子邮件或短信发送的四位数验证码）来增加额外的安全层。
多因素身份验证（MFA）确保即使您的密码被泄露，您的账户仍然受到保护。当有人尝试使用您的密码登录时，您也会收到通知，以便您可以立即更改密码。
多因素身份验证是防止未经授权访问账户和设备的强大工具。组织在登录远程桌面软件时应将其作为标准做法。
4. 确保您的软件始终是最新的
黑客和其他不法分子总是在寻找软件漏洞，以便利用这些漏洞来破坏账户。幸运的是，安全团队总是尽快发现并修补漏洞。
然而，用户仍然需要安装更新和安全补丁，跳过更新可能会使他们的系统容易受到攻击。
重要的是在更新可用时立即安装，特别是如果它们包含安全补丁。这将有助于修复任何漏洞，并为您的系统提供最新的安全功能。启用自动更新有助于保持系统的最新状态，但如果您一直点击更新通知中的“稍后提醒我”，就会让您的计算机处于风险之中。
5. 根据角色限制用户访问
某些工作和角色将需要访问特定的工具和信息。然而，这并不意味着这些应该在整个公司范围内可用。
根据工作角色限制访问权限有助于确保能够访问某些工具和文件的员工是那些真正需要它们的人。这些限制有助于降低未经授权访问的风险，并确保即使一个账户被攻破，损害也会最小化。
定期审查谁有权限访问什么，并实施基于角色的访问控制是很重要的。这样做将有助于即使在远程访问时也能保持工作安全。
6. 配置网络防火墙
防火墙是保护远程桌面连接的基本安全工具，通过监控和过滤流量来实现。安装、配置并定期更新防火墙可以帮助确保只有有权限的人才能访问��您的设备。
您可以配置防火墙以允许特定的IP地址和服务器通过，防止未经授权或未识别的设备连接到您的工作设备。这有助于将访问限制在已知用户及其设备上。
7. 定期监控和审计远程会话
你知道谁经常远程访问你的设备吗？远程会话的平均时长是多少？防止未经授权访问的最佳方法是保持警惕，这意味着监控和审计远程会话。
进行定期审计和监控会话有助于检测可疑活动，例如异常登录尝试或设置更改。监控软件可以帮助您记录谁远程访问设备，以及他们何时访问，并跟踪IP地址和时间戳以发现任何异常情况。
8. 遵循合规标准
安全标准的存在是有原因的：它们设定了组织必须达到的最低安全水平。不同行业也有其自身的安全标准，如HIPAA和GDPR，这些领域使用的技术需要遵守这些标准。
确保遵守所有相关的安全标准是至关重要的——这些标准的存在是有原因的，它们将帮助确保您采取必要步骤来保护和保障数据。因此，当您在寻找远程桌面访问解决方案时，看看它们符合哪些安全标准。
例如，Splashtop 设计用于符合多种安全标准，包括 HIPAA、PCI 和 FERPA（以及其众多安全功能）。Splashtop 以安全为首要任务构建，确保符合行业和政府法规，因此您可以在完全信任数据安全的情况下进行远程连接。
9. 实施自动会话超时
用户不应需要无限期地保持远程连接，因为这样做可能会在设备发生问题时造成安全风险。相反，自动会话超时有助于确保用户在不再活跃时注销。
自动会话超时可以设置为在一定时间的不活动后断开用户连接。这样，如果有人暂时离开他们的设备，陌生人看到或拿走他们的设备并自行访问的机会就会减少。一旦用户返回，他们可以重新登录并安全地恢复连接。
10. 定期培训员工关于安全最佳实践
对于您使用的所有安全功能和工具，有一个漏洞是任何技术都无法修复的：用户错误。绝大多数网络攻击始于网络钓鱼攻击或其他形式的社会工程，以窃取用户的登录凭据，防御这些攻击的最佳方法是培训员工警惕这些攻击。
确保为您的团队提供定期的网络安全培训，以便他们知道如何识别和避免网络钓鱼邮件，并保护他们的个人信息，包括发送测试邮件以查看是否有人上当。让您的员工保持警觉和警惕有助于确保他们不会上当受骗，泄露凭据，从而保护他们的账户安全。
安全的远程桌面解决方案应该具备哪些特征？
考虑到这一切，您如何找到一个提供强大功能并满足所有安全需求的远程桌面访问解决方案？
第一步是了解在检查选项时需要注意什么。你会想要一个提供以下功能的平台：
多设备兼容性，这样你就可以在任何设备上随时随地工作。
高级功能如远程打印、USB重定向和文件传输
安全功能包括双因素身份验证、屏幕自动锁定和会话空闲超时
可访问的、乐于助人的客户支持
易于使用和用户友好的界面
适合任何规模企业的价格点
幸运的是，您可以在 Splashtop 中找到这一切及更多。Splashtop的安全远程桌面软件允许您从任何地方访问您的工作设备，无论您使用什么设备或操作系统，都不会影响安全性。
此外，Splashtop 拥有广泛的功能，旨在让用户能够远程连接、协作和处理他们的项目。这包括高质量的音频和视频，以及远程连接触控笔、USB 设备、麦克风等。即便如此，Splashtop 对于任何规模的企业来说都是一个经济实惠的选择。
当然，Splashtop 拥有高级安全功能，如强制设备身份验证、日志记录、远程连接通知等。Splashtop不处理、访问或存储任何信息——它只传输编码的屏幕捕获流，端到端编码以确保其安全。
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