快速实现远程办公的方式

虽然 78%的首席执行官认为远程工作是当今组织的永久固定项目 ，但大中型组织内的许多团队还没有实施长期的远程工作解决方案，担心审批和部署时间过长。 以下是我们的客户提到的尚未有永久性远程工作解决方案的最常见原因（在他们部署Splashtop之前）。
“我不想经历企业采购流程”
“我担心实施过程会非常复杂”
“简单的解决方案可能不具备企业级品质和安全性”
“具备企业级品质的解决方案可能不利于用户工作效率的提高，同时会降低用户的工作效率”
不论在哪种情况下，客户几乎都不了解远程办公部署的速度和简易程度，他们通常认为远程办公要使用虚拟专用网络（VPN）等传统解决方案来实现，而非使用下一代远程访问软件。远程访问软件，尤其是专为用户设计的远程访问软件，能够快速启动并运行安全的远程办公方案。在大多数情况下，此类远程办公方案仅需几个小时即可完成部署。
无需经历企业采购流程
Splashtop 远程访问解决方案主要面向企业员工、学生、IT 人员以及其他组织的用户，更易于扩展，对用户而言可用性更强。适用于任意数量的用户，既能支持个人用户，也能供数千用户同时使用。例如，在中小型企业（或企业内部的小型团队）中非常受欢迎的解决方案 Splashtop Remote Access Pro。支持免费试用，支持分钟级部署上线。每用户每�月大约需要8美元，个人用户和小型团队可以确保每用户访问多达10台电脑。此外，用户可以按需使用以下功能以提高工作效率：
同时查看多个远程监视器
两个用户远程访问同一台计算机
通过 Web 链接共享桌面
聊天
记录会议
远程唤醒与重启
您大可不必因要为整个企业进行高价采购而苦恼！
极其容易的部署
Splashtop 易于部署，这一点曾让我们的老客户非常惊喜。有些 Splashtop 解决方案只需几个小时即可完成部署；有些则需一两天时间，因为需要部署的团队地理位置较为分散，部署时需要用到其他复杂的软件工具。Splashtop 的部署仅需以下三个步骤：
输入用户电子邮件地址以完成帐户创建和邀请过程。
为希望建立远程连接的设备（主控端）安装 Splashtop Business 应用程序（或用户前往主控端设备的应用程序商店或 Splashtop.com 自行下载 Business 应用程序）。
为希望远程访问的每台设备（被控端）安装 Splashtop streamer，用户登录并连接到自己的桌面！
以下是我们的客户 TechCastles 在150台计算机上部署 Splashtop 时的感受：
"我们几乎能够立即在150台电脑上部署Splashtop......只需点击、拖放电子邮件地址就能把人输入系统。"- 玛格丽特-朱，合伙人，在TechCastles
企业级品质
Splashtop 安装完成后，用户就可以随时随地从任意设备轻松访问组织内的所有桌面应用和数据，包括 BYOD（自带设备）政策允许的移动设备和其他设备。BYOD 允许人们任意选择办公设备，从而可以简化远程办公场所在早期阶段的搭建过程。
同样重要的是，您无需针对移动设备而重新设计应用程序，这一点往往是其他远程访问解决方案的劣势。无论一线员工还是业务专业人员，所有用户都可以使用 3D 图形、高清视频等以前只能在台式计算机上使用的应用程序。
Splashtop Remote Access Pro 具备的下述功能也能体现其企业级品质，包括：
高性能：4k 流式传输帧率高达每秒60帧
iMac Pro Retina：低延迟的 5k 流式传输
可配置设置以优化性能
利用 AMD 和 NVIDIA 的最新加速技术优化的编码和解码引擎
具有企业级安全性的用户级技术
Splashtop 远程访问解决方案的设计从一开始就面向所有用户，因而具备高于常规业务要求的特殊用户生产功能。直观的菜单界面可为用户带来原生的应用体验，支持自定义的快捷方式则允许用户快速访问应用功能。
其他用户体验功能包括白板（允许用户对内容进行注释）以及文件传输、远程打印和其他会话中操作功能。
在安全性方面，Splashtop 的客户和用户能够持续受到保护，企业网络永远不会暴露在安全威胁中。用户在远程访问其计算机或工作站时，使用的是公司网络之外的专门的 Splashtop 连接。您也可以选择启用或禁用文件传输和打印功能。
所有 Splashtop 远程访问方案均具备各种安全功能，例如设备身份验证、双因素身份验证（2FA）、单点登录（SSO）等。
结论
正如许多不同规模的组织所了解的那样，部署具有用户级简易性的高品质应用程序（如 Zoom 和 Splashtop）会带来巨大的生产力效益。如果您希望以快速简便的方式确保员工能够远程办公，那就即刻试用 Splashtop，本周末之前就能为所有员工启动并运行！