2021年第一季度 Splashtop 的新功能

提高生产力，加强访问和用户管理，提高安全性

开发人员和工程师组成了 Splashtop 最大的团队。我们致力于不断增强 Splashtop 解决方案的功能。自今年1月至3月新产品发布以来，我们提高了会话中工作效率（尤其针对创意工作），加强了访问和用户管理功能，并引入了更多的安全性设置。

让我们看一看其中的部分主要功能：

提高会话中工作效率

其他优化包括百分比缩放视图控件、键盘映射与兼容性以及检测到性能不佳时的可视会话质量指示器。

加强访问和用户管理功能

独占模式，用于预定远程访问或用户本人现场使用 独占模式适用于用户本人在现场或通过 Splashtop 会话远程连接计算机的情况。只有在当前计算机处于 Windows / Mac 登录屏幕时，此功能才可以允许用户使用这台特定远程访问计划内的计算机，这种情况下只有登录到此台计算机操作系统的用户可使用此计算机。此功能仅在 Splashtop Enterprise v3.4.4.0或更高版本中可用。 了解更多有关独占模式的信息。

批量用户管理选项 管理员可以一次为多个用户启用、禁用、删除和分配群组。该功能可用于所有 Splashtop Business 产品，并可通过 Web 控制台访问。Splashtop Enterprise 用户还可以通过 CSV 文件导入 SSO 用户（最多10,000个），并无需发起邀请。管理员还可以一次为多个用户更改 SSO 身份验证方法。

粒度控制 您可以使用我们的粒度控制功能来具体说明团队中的哪些用户可以享有有人值守访问（SOS）、文件传输、复制/粘贴、远程打印等权限。此功能仅适用于 Splashtop Enterprise，可通过 Web 控制台访问。 了解更多有关粒度控制的信息。

提高安全性

仅查看模式 纯视图模式暂停了键盘、鼠标和手写笔输入，不允许在计算机之间传输剪贴板。 你可以使用这个功能来避免意外地干扰在你连接的电脑上工作的用户。 此功能在 Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, 和 Splashtop Enterprise, v3.4.4.0或更高版本中可用。 了解更多有关仅查看模式的信息。

支持黑屏自定义 logo 或文本 您可以在远程计算机的黑屏上使用自定义 logo，用自己的 logo 代替默认的 Splashtop logo，这样当您使用 Splashtop 进行连接时，其他人将无法看到您的连接过程。此功能适用于所有 Splashtop Business 产品 v3.4.4.0或更高版本。 了解更多有关自定义黑屏的信息。

Web 控制台超时设置 管理员可以在预定的非活动时间结束后自动从 my.splashtop 控制台注销用户。该设置在下次登录时生效。此功能适用于所有 Splashtop Business 产品，并可通过 Web 控制台进行访问。

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