2021年第一季度 Splashtop 的新功能

提高生产力，加强访问和用户管理，提高安全性
开发人员和工程师组成了 Splashtop 最大的团队。我们致力于不断增强 Splashtop 解决方案的功能。自今年1月至3月新产品发布以来，我们提高了会话中工作效率（尤其针对创意工作），加强了访问和用户管理功能，并引入了更多的安全性设置。
让我们看一看其中的部分主要功能：
提高会话中工作效率
USB 设备重定向
你现在可以将本地计算机上的USB设备，如智能读卡器、安全钥匙、Wacom平板电脑等手写笔/HID设备或打印机重定向到远程计算机上( 仅限Windows )。 被重定向的设备在远程计算机上工作，就像它直接插在该计算机上一样。 该功能仅适用于 Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 或更高版本。
远程麦克风
您可以将本地计算机上的麦克风输入重定向到远程计算机，然后就可以像直接坐在远程计算机前一样工作（仅 Windows）。这一功能使您可以通过 Skype、Team、Zoom、VoIP 等加入会议，还可以在远程会话期间使用语音听写或录音软件。此功能仅在 Splashtop Enterprise v3.4.4.0或更高版本中可用。
其他优化包括百分比缩放视��图控件、键盘映射与兼容性以及检测到性能不佳时的可视会话质量指示器。
加强访问和用户管理功能
独占模式，用于预定远程访问或用户本人现场使用
独占模式适用于用户本人在现场或通过 Splashtop 会话远程连接计算机的情况。只有在当前计算机处于 Windows / Mac 登录屏幕时，此功能才可以允许用户使用这台特定远程访问计划内的计算机，这种情况下只有登录到此台计算机操作系统的用户可使用此计算机。此功能仅在 Splashtop Enterprise v3.4.4.0或更高版本中可用。
批量用户管理选项
管理员可以一次为多个用户启用、禁用、删除和分配群组。该功能可用于所有 Splashtop Business 产品，并可通过 Web 控制台访问。Splashtop Enterprise 用户还可以通过 CSV 文件导入 SSO 用户（最多10,000个），并无需发起邀请。管理员还可以一次为多个用户更改 SSO 身份验证方法。
粒度控制
您可以使用我们的粒度控制功能来具体说明团队中的哪些用户可以享有有人值守访问（SOS）、文件传输、复制/粘贴、远程打印等权限。此功能仅适用于 Splashtop Enterprise，可通过 Web 控制台访问。
提高安全性
仅查看模式
仅查看模式会暂停键盘、鼠标和手写笔输入，并且不允许在多台电脑之间传输剪贴板。可以使用此功能来避免意外干扰远程用户的工作。
支持黑屏自定义 logo 或文本
您可以在远程计算机的黑屏上使用自定义 logo，用自己的 logo 代替默认的 Splashtop logo，这样当您使用 Splashtop 进行连接时，其他人将无法看到您的连接过程。此功能适用于所有 Splashtop Business 产品 v3.4.4.0或更高版本。
Web 控制台超时设置
管理员可以在预定的非活动时间结束后自动从 my.splashtop 控制台注销用户。该设置在下次登录时生效。�此功能适用于所有 Splashtop Business 产品，并可通过 Web 控制台进行访问。