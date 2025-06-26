Splashtop 2019年4-5月的新功能

以下是 2019 年 4 月和 5 月向 Splashtop 远程访问和远程支持解决方案添加的一些新功能。
更新后的Splashtop 商业应用于Android
Splashtop 商业应用Android ，已经更新了新的外观和新的功能。 新功能包括。
新的设计
折叠/展开组并保存组状态
在Splashtop账户之间轻松切换
更新和优化了计算机详情页
支持多达4个现场会议
最近标签显示会话历史
显示/隐藏远程鼠标
显示streamer设备名称
支持英语、西班牙语、葡萄牙语、日语、德语、简体中文、意大利语和法语。
购买和部署 Bitdefender 端点安全性
通过在 my.splashtop.com 控制台内购买和部署 Bitdefender 端点安全来保护您的计算机。此功能在Splashtop Remote Support中可用，包括无人值守的计算机访问。 根据您的 Splashtop 计划，访问管理 | 端点安全或管理 | 防病毒下的此新类别。点击此处了解更多
查看端点安全状态
查看运行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的 Windows 计算机的端点安全保护状态。确保您的端点受到保护。此功能现可在 Remote Support Premium 中可用。
查看您的有效订阅
现在，很容易查看您订阅了哪个 Splashtop 计划。只需点击 my.splashtop.com 仪表板右上角的向下箭头即可查看它们。您可以点击该信息面板下方，您可以点击订阅以查看和管理您的订阅。
Splashtop Classroom 应用现在支持 iOS 学生设备
Splashtop Classroom 应用已更新，现在学生 iOS 设备可以查看教师的共享屏幕并进行交互式参与。教师可以使用 iPad、Android 平板电脑或其他计算机控制教室计算机并注释屏幕。Splashtop Classroom 下载
增强 my.splashtop.com 本地化
更新和增强了德语和西班牙语的本地化版本。my.splashtop.com 网站以不同的语言显示，具体取决于 Web 浏览器中设置的语言首选项。