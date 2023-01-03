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Splashtop 2019年4-5月的新功能

作者：Splashtop Team
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以下是 2019 年 4 月和 5 月向 Splashtop 远程访问和远程支持解决方案添加的一些新功能。

更新后的Splashtop 商业应用于Android

Splashtop 商业应用Android ，已经更新了新的外观和新的功能。 新功能包括。

  • 新的设计

  • 折叠/展开组并保存组状态

  • 在Splashtop账户之间轻松切换

  • 更新和优化了计算机详情页

  • 支持多达4个现场会议

  • 最近标签显示会话历史

  • 显示/隐藏远程鼠标

  • 显示streamer设备名称

  • 支持英语、西班牙语、葡萄牙语、日语、德语、简体中文、意大利语和法语。

下载最新的Splashtop商业应用程序的Android版

购买和部署 Bitdefender 端点安全性

通过从您的my.Splashtop.com控制台内购买和部署Bitdefender 端点安全来保护您的计算机。 该功能在Splashtop 远程支持（基本型、高级型、高级型）和Splashtop SOS (SOS+10 和SOS Unlimited)计划中提供，该计划包括无人值守的计算机访问。 根据你的Splashtop 计划，在管理|端点安全管理|防病毒下访问这个新的类别。
点击这里了解更多

查看端点安全状态

查看运行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等的 Windows 计算机的端点安全保护状态。确保您的端点受到保护。此功能现可在 Remote Support Premium 中可用。

查看您的有效订阅

现在，很容易查看您订阅了哪个 Splashtop 计划。只需点击 my.splashtop.com 仪表板右上角的向下箭头即可查看它们。您可以点击该信息面板下方，您可以点击订阅以查看和管理您的订阅。

Splashtop Classroom 应用现在支持 iOS 学生设备

Splashtop Classroom 应用已更新，现在学生 iOS 设备可以查看教师的共享屏幕并进行交互式参与。教师可以使用 iPad、Android 平板电脑或其他计算机控制教室计算机并注释屏幕。Splashtop Classroom 下载

增强 my.splashtop.com 本地化

更新和增强了德语和西班牙语的本地化版本。my.splashtop.com 网站以不同的语言显示，具体取决于 Web 浏览器中设置的语言首选项。

另请参阅以前的新功能文章

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