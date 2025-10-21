以下是 SplashtopRemote Access 和 Remote Support 的几个新增功能。希望您在假期使用远程访问或支持电脑时能够真正帮助到您。
Splashtop Remote Access 和 Remote Support 的新增功能
远程重启
（Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 支持此功能）
远程重启电脑进入安全模式、执行常规重启或仅重启 streamer。现在可从本地 Splashtop Business 应用程序中使用此功能。
在Splashtop Business应用程序中，只需点击计算机旁边的齿轮图标。 然后你会看到以下重启选项。
Splashtop Business 应用中的更多操作
在上面的对话框中，您可以直接在应用程序中执行其他操作，以节省您访问 Web 控制台的时间：
编辑计算机名称
查看和编辑你的电脑个人笔记
查看 streamer 版本、IP 地址、上次会话时间等
删除计算机
唤醒计算机
清除保存的凭证
更多...
查看 RDP 会话
（Splashtop Remote Access 和 Splashtop Remote Support 支持此功能）
当远程进入Windows服务器时，你总是先看到控制台会话。
现在，你将有额外的选择，可以切换到活动的RDP 会话之一，以便在你需要支持这些RDP 会话中的用户时使用。
Splashtop Business 工具栏将显示活动 RDP 会话的下拉菜单（如果有）。
期待2018年的到来
在接下来的几个月里，我们将增加多个技术人员连接到同一台机器的能力，多显示器到多显示器，一个便携式Splashtop商业应用程序，以及更多。 查看更多我们的计划 。
谢谢你的持续支持。
- 辉煌团队
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