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Splashtop New Features

Splashtop 更新 - 2017年12月

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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以下是 SplashtopRemote Access 和 Remote Support 的几个新增功能。希望您在假期使用远程访问或支持电脑时能够真正帮助到您。

Splashtop Remote Access 和 Remote Support 的新增功能

远程重启

Splashtop Remote AccessSplashtop Remote Support 支持此功能）

远程重启电脑进入安全模式、执行常规重启或仅重启 streamer。现在可从本地 Splashtop Business 应用程序中使用此功能。

在Splashtop Business应用程序中，只需点击计算机旁边的齿轮图标。 然后你会看到以下重启选项。

Cclient Reboot Interface

Splashtop Business 应用中的更多操作

在上面的对话框中，您可以直接在应用程序中执行其他操作，以节省您访问 Web 控制台的时间：

  • 编辑计算机名称

  • 查看和编辑你的电脑个人笔记

  • 查看 streamer 版本、IP 地址、上次会话时间等

  • 删除计算机

  • 唤醒计算机

  • 清除保存的凭证

  • 更多...

查看 RDP 会话

Splashtop Remote AccessSplashtop Remote Support 支持此功能）

当远程进入Windows服务器时，你总是先看到控制台会话。

现在，你将有额外的选择，可以切换到活动的RDP 会话之一，以便在你需要支持这些RDP 会话中的用户时使用。

Splashtop Business 工具栏将显示活动 RDP 会话的下拉菜单（如果有）。

Splashtop interface showing connection options with two sessions

期待2018年的到来

在接下来的几个月里，我们将增加多个技术人员连接到同一台机器的能力，多显示器到多显示器，一个便携式Splashtop商业应用程序，以及更多。 查看更多我们的计划

谢谢你的持续支持。

- 辉煌团队

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