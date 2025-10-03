Splashtop Business Access Pro 和 Solo — 现有企业访问用户常见问题

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop

Splashtop Business Access Pro 和 Solo：现有企业访问用户常见问题与解答

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

自2025年起，Splashtop Business Access 已正式更名为 Splashtop Remote Access。

本篇博客面向2018年8月20日前订购（或免费试用）Splashtop Business Access 的用户提供相关信息和常见问题解答。

Splashtop 宣布推出新版本

今天，Splashtop 宣布推出 Splashtop Business Access Solo 和 Splashtop Business Access Pro，取代了之前的 Splashtop Business Access 产品。（更新：此后，我们又推出另一个 Splashtop Business Access 产品，即 Splashtop Business Access Performance）。

如果已经订购 Splashtop Business Access，新产品推出对我有何影响？

如果您在2018年 8月20日之前订购了 Splashtop Business Access，则有两种选择：

升级到 Business Access Pro

在 my.splashtop 控制面板点击 Pro 链接，或点击此处开始使用。可以免费试用 Pro 功能7天。也可以通过点击该页面的链接以按比例调整的价格，将现有的 Business Access 订购方案升级到 Pro，这样就能获得当前订购的全部积分。如果你进入该页面后看到“联系销售人员”的消息，意味着正在使用旧版 Business Access，需要进行额外操作才能升级到 Pro。在这种情况下，只需按照说明联系我们，我们随时愿意为您提供帮助。

可享用的新功能包括：

  • 多对多显示器支持（在一个或多个本地屏幕上查看远程计算机的多显示器

  • 远程访问会话外聊天

  • 共享我的桌面（通过网络链接共享 Windows 桌面）

  • 订购有效期内可享 Pro 版中未来会增加的任何新功能

如果考虑从旧版的 Business Access 升级到 Pro，请注意以下几点：

  • 每个用户许可证一次只能从一台设备启动远程访问会话。只要是从同一台设备，就可以远程访问任意数量的计算机（每个用户许可证最多可访问10台计算机）。如果购买3个用户许可证，则可以同时从最多3台设备启动远程会话。

  • Business Access Pro 不支持远程访问 RDP 会话。该功能主要用于远程支持，Splashtop Remote Support 支持该功能。

  • 升级不可撤销，在升级之前，请务必了解新的定价和上述限制条件。

继续当前订购

您可以继续使用当前的 Splashtop Business Access 订购和功能集，续订价格与当前的按年订购价格一样。只需要确保付款信息可用以及自动续订处于开启状态。如果之前订购时使用了批量折扣，请确保续订数量不会少于可享折扣要求的最低限制。

如果我使用以前的许可证但订购到期了怎么办？

登录 my.splashtop.com 控制台，单击“购买”按钮，即可看到当前的 Business Access 许可选项。

我可以只将新功能添加到现有的旧版订购方案中吗？

很抱歉，目前不支持该选项。

如果我还有其他问题怎么办？

Business Remote Access Icon

访问 Splashtop远程访问 页面，点击屏幕右下角的聊天窗口，与我们的销售团队聊天。你也可以 通过电子邮件或电话联系我们


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Several devices next to each other.
远程访问见解

什么是远程设备？示例、优势和安全提示

了解更多
An iPad tablet
远程访问见解

使用 Splashtop 从 Chromebook 远程访问 iPad

了解更多
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
远程访问见解

2026年最佳远程PC访问软件：根据您的使用场景

了解更多
A desktop computer on a desk.
远程访问见解

远程桌面：安全的远程访问、支持和最佳用例

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号