Splashtop Business Access Pro 和 Solo — 现有企业访问用户常见问题

自2025年起，Splashtop Business Access 已正式更名为 Splashtop Remote Access。
本篇博客面向2018年8月20日前订购（或免费试用）Splashtop Business Access 的用户提供相关信息和常见问题解答。
Splashtop 宣布推出新版本
今天，Splashtop 宣布推出 Splashtop Business Access Solo 和 Splashtop Business Access Pro，取代了之前的 Splashtop Business Access 产品。（更新：此后，我们又推出另一个 Splashtop Business Access 产品，即 Splashtop Business Access Performance）。
如果已经订购 Splashtop Business Access，新产品推出对我有何影响？
如果您在2018年 8月20日之前订购了 Splashtop Business Access，则有两种选择：
升级到 Business Access Pro
在 my.splashtop 控制面板点击 Pro 链接，或点击此处开始使用。可以免费试用 Pro 功能7天。也可以通过点击该页面的链接以按比例调整的价格，将现有的 Business Access 订购方案升级到 Pro，这样就能获得当前订购的全部积分。如果你进入该页面后看到“联系销售人员”的消息，意味着正在使用旧版 Business Access，需要进行额外操作才能升级到 Pro。在这种情况下，只需按照说明联系我们，我们随时愿意为您提供帮助。
可享用的新功能包括：
多对多显示器支持（在一个或多个本地屏幕上查看远程计算机的多显示器）
远程访问会话外聊天
共享我的桌面（通过网络链接共享 Windows 桌面）
订购有效期内可享 Pro 版中未来会增加的任何新功能
如果考虑从旧版的 Business Access 升级到 Pro，请注意以下几点：
每个用户许可证一次只能从一台设备启动远程访问会话。只要是从同一台设备，就可以远程访问任意数量的计算机（每个用户许可证最多可访问10台计算机）。如果购买3个用户许可证，则可以同时从最多3台设备启动远程会话。
Business Access Pro 不支持远程访问 RDP 会话。该功能主要用于远程支持，Splashtop Remote Support 支持该功能。
升级不可撤销，在升级之前，请务必了解新的定价和上述限制条件。
继续当前订购
您可以继续使用当前的 Splashtop Business Access 订购和功能集，续订价格与当前的按年订购价格一样。只需要确保付款信息可用以及自动续订处于开启状态。如果之前订购时使用了批量折扣，请确保续订数量不会少于可享折扣要求的最低限制。
如果我使用以前的许可证但订购到期了怎么办？
登录 my.splashtop.com 控制台，单击“购买”按钮，即可看到当前的 Business Access 许可选项。
我可以只将新功能添加到现有的旧版订购方案中吗？
很抱歉，目前不支持该选项。
如果我还有其他问题怎么办？
访问 Splashtop远程访问 页面，点击屏幕右下角的聊天窗口，与我们的销售团队聊天。你也可以 通过电子邮件或电话联系我们。