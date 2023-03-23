Splashtop Business Access Pro 和 Solo — 现有企业访问用户常见问题

本篇博客面向 2018年8月20日前 订购（或免费试用）Splashtop Business Access 的用户提供相关信息和常见问题解答。

我们要宣布的内容

今天，Splashtop 宣布推出 Splashtop Business Access Solo 和 Splashtop Bus 这些新版本取代了之前的 Splashtop Business Access 产品。

作为 Splashtop 商务访问订阅者，这对我有何影响？

如果你在 2018 年 8 月 20 日之前订阅了 Splashtop Business Access，则有两种选择：

升级到商务访问专业版

在 my.splashtop 控制面板点击 Pro 链接，或前往 https://redirect.splashtop.com/pro 开始使用。可以免费试用 Pro 功能 7 天。也可以通过点击该页面的链接以按比例调整的价格，将现有的 Business Access 订购方案升级到 Pro，这样就能获得当前订购的全部积分。如果你进入该页面后看到“联系销售人员”的消息，意味着正在使用旧版 Business Access，需要进行额外操作才能升级到 Pro。在这种情况下，只需按照说明联系我们，我们随时愿意为您提供帮助。

您将获得新功能，包括：

多对多显示器支持（在一个或多个本地屏幕上查看远程计算机的多显示器）

在远程访问会话之外聊天

共享我的桌面（通过网络链接共享您的 Windows 桌面）

在订阅期内，Pro 版中将来添加的任何新功能

如果您正在考虑从之前的 Business Access 升级到 Pro，也请记住以下几点：

一次只能从一台设备启动远程访问会话（根据用户许可证）。 只要是从单个设备远程访问任意数量的计算机（每个用户许可证最多 10 个）。如果您购买 3 个用户订阅，则可以同时从最多 3 台设备启动会话。

Business Access Pro 不支持远程访问 RDP 会话。 此功能主要用于远程支持，可在 Splashtop 远程支持中使用。

升级是不可逆的，因此在升级之前，请务必了解新的定价和上述限制。

保留你所拥有的

您可以继续使用当前的 Splashtop Business Access 订阅和功能集，并按当前的年度订阅价格续订。 只要确保您的付款信息处于活动状态并保持自动续订处于开启状态即可。 而且，如果您有批量折扣，请务必不要将订阅数量减少到折扣门槛以下。

不要降级到Business Access Solo

我们不建议降级到 Business Access Solo，至少目前不建议降级。 与您的原始订阅相比，Solo 版的功能更少，计算机数量（限制 2）也更少。

如果我有旧版本但我的订阅到期了怎么办？

如果您的订阅到期并且您想继续使用旧的 Business Access，请务必尽快重新激活您的订阅。 30 天后，将无法重新激活旧套餐的已过期订阅，您必须选择新的订阅选项之一。

我可以将新功能添加到旧版本的现有订阅中吗？

很抱歉，该选项不可用。

如果我最近开始试用旧版本并想要那个功能集怎么办？

如果您在试用日期后的30天内登录my.splashtop.com主机并单击 “购买”" 按钮，则可以"购买原始的Splashtop Business Access。 之后，您可以选择按比例升级到Business Access Pro（如果您需要其他功能，例如多对多显示器、两个用户远程连接到一台计算机等）。

如果我在 30 天前试用了商务准入，我有哪些选择？

您可以开始新的Business Access Pro 7 一日试用，体验所有最新功能，然后根据需要选择购买 Business Access Pro 或 Business Access Solo。

如果我还有更多问题怎么办？

访问 Splashtop Business Access 网页，然后单击屏幕右下角的聊天窗口与我们的销售团队聊天。也可以通过电子邮件或电话联系我们。