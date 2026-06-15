不同规模的企业均适用的安全远程访问解决方案

不同规模的企业均可使用的安全远程访问解决方案。
有数据显示，近日全球有近五分之一的公司实行完全远程办公。这些公司既希望确保远程员工能访问办公室的计算机，又希望尽可能地保证远程办公的安全。好用的安全远程访问解决方案推荐？Splashtop 面向企业、团队以及教育领域提供一系列远程访问解决方案。本文将介绍 Splashtop 的各种使用场景以及如何利用这款软件推动工作进展。
远程桌面控制
安全远程访问解决方案最常见的用途之一是实现随处访问办公电脑。通过 Splashtop，用户可以查看并控制远程桌面，就像在现场操作一样。
Splashtop 的延迟非常低。可实时连接音视频，不会出现任何卡顿。支持全高清 4K 流式传输，帧率可达每秒60帧。
用户可从台式机、手机、平板电脑以及 Chromebook 完全控制远程 Windows、Mac 或 Linux 电脑。可远程访问办公室电脑上的任何应用程序，因为用户访问的是远程电脑本身，这台工作电脑上的所有工具和处理能力均可完全访问，即使从平板电脑、手机或 Chromebook 远程访问也是如此。
用户可以在工作电脑和本地设备之间传输数据，也可以远程打印文件。这些功能可以帮助用户轻松远程办公，无需依赖云解决方案或其他文件传输��方法。
为确保系统安全性，Splashtop 具备以下几个安全功能：
两步验证：除非已确认用户身份，否则阻止登录。
连接记录：跟踪访问设备、访问人员以及访问时间等相关信息。
设备验证：阻止未授权设备的访问。
Splashtop Enterprise 解决方案支持 SSO 集成功能，以进一步提高安全性和便利性。通过该集成功能，用户可使用同一用户名和密码登录帐号，无需同时记住多个用户名和密码。
随处访问专业软硬件
有时我们要远程访问的设备可能安装了专业软硬件，比如音视频剪辑软件、3D 建模等资源密集型应用程序。通过 Splashtop，仅需一次点击即可远程访问相应设备。设备上已安装的任何昂贵的专业软件均可访问，不需要为家庭设备另行购买软件许可。
即使无法前往工作电脑所在的办公室，员工也能远程访问这些设备。对于媒体与娱乐、建筑、医疗保健、会计等行业的从业人员以及政府部门的工作人员而言，Splashtop 是再合适不过的远程软件。适用场景包括：
加班：我们的部分工作有时需要在正常办公时间之外完成。在这段时间，我们可以通过远程访问工作电脑来完成这部分工作，而不需要实际前往办公室。
生病：员工生病或大流行病等问题可能会导致办公室以及办公设备不可用。如果公司允许远程访问，员工就能继续完成工作，即使身体不适，也不会因必须到办公室上班而倍感压力。
平等访问：有些员工可能想使用某台设备，但身体条件不允许，比如身患残疾。通过安全的远程访问，这些员工即使不在同一位置也能使用远程设备上的硬件和软件。
远程学习
远程访问意味着学生能随时随地访问校内的实验室计算机。很多原因都会导致学生无法到校内实验室，这时远程访问就能派上用场。这种情况让远程学习和混合学习模式日益盛行。同时，教育工作者也可以用类似的方式访问其设备。教师能随时随地访问自己的设备，这一点非常有利于学习材料的编辑以及各种远程工作的完成。此外，IT 部门也能利用 Splashtop 远程控制学校计算机系统，远程管理校内的计算机，快速解决出现的任何问题。
虚拟机控制
许多企业以及其他组织都经常会用到虚拟机（VM）。Splashtop 远程访问解决方案允许员工远程登录虚拟机，同时提供强大的安全保障。员工可以通过任何 Windows、Mac、iOS、安卓以及 Chromebook 设备登录虚拟机。Splashtop 素以高质量用户体验而自豪。Splashtop 平台简单直观，远程连接速度快、易于操作。
替代VPN
大多企业利用 VPN 技术实现对内部网络的远程访问，但这种技术已经过时、性能不足，而且非常不安全。在远程办公日益盛行的时代更是如此，VPN 不仅占用公司带宽，而且会导致公司成为网络犯罪分子的攻击目标。Splashtop 易于设置和管理，具有更高的性能和安全性，是非常完美的 VPN 替代方案。
IT 远程支持
Splashtop 可提供远程 IT 支持解决方案，便于 IT 团队在无人值守的情况下访问托管计算机以及其他设备，以远程管理、监控和支持内部设备。IT 部门也可以在有人值守的情况下访问任何电脑、平板或移动设备（包括个人设备），为任何设备提供临时的远程支持。Splashtop 可提供安全的 MSP 远程支持软件，是远程管理客户设备的理想之选。
Splashtop 的安全性
Splashtop 认为可信赖的应用程序首先要考虑的一个重要因素是安全性。在这方面，我们相信 Splashtop 是市面上领先的安全远程软件解决方案之一。Splashtop 已通过 SOC 2 认证，并符合许多行业标准和安全法规，包括：
HIPAA
GDPR
PCI
CCPA
Splashtop 还具备各种安全功能，能帮助用户保护数据和隐私的安全。
Splashtop 安全远程访问解决方案
通过以上信息，想必您已对 Splashtop 安全远程访问解决方案有了一定的了解。如需了解更多，可立即免费试用�，无需信用卡或任何担保。