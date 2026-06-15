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A man working on his computer at night.

不同规模的企业均适用的安全远程访问解决方案

Trevor Jackins
阅读时间：5分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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不同规模的企业均可使用的安全远程访问解决方案。

有数据显示，近日全球有近五分之一的公司实行完全远程办公。这些公司既希望确保远程员工能访问办公室的计算机，又希望尽可能地保证远程办公的安全。好用的安全远程访问解决方案推荐？Splashtop 面向企业、团队以及教育领域提供一系列远程访问解决方案。本文将介绍 Splashtop 的各种使用场景以及如何利用这款软件推动工作进展。

远程桌面控制

安全远程访问解决方案最常见的用途之一是实现随处访问办公电脑。通过 Splashtop，用户可以查看并控制远程桌面，就像在现场操作一样。

Splashtop 的延迟非常低。可实时连接音视频，不会出现任何卡顿。支持全高清 4K 流式传输，帧率可达每秒60帧。

用户可从台式机、手机、平板电脑以及 Chromebook 完全控制远程 Windows、Mac 或 Linux 电脑。可远程访问办公室电脑上的任何应用程序，因为用户访问的是远程电脑本身，这台工作电脑上的所有工具和处理能力均可完全访问，即使从平板电脑、手机或 Chromebook 远程访问也是如此。

用户可以在工作电脑和本地设备之间传输数据，也可以远程打印文件。这些功能可以帮助用户轻松远程办公，无需依赖云解决方案或其他文件传输方法。

为确保系统安全性，Splashtop 具备以下几个安全功能：

  • 两步验证：除非已确认用户身份，否则阻止登录。

  • 连接记录：跟踪访问设备、访问人员以及访问时间等相关信息。

  • 设备验证：阻止未授权设备的访问。

Splashtop Enterprise 解决方案支持 SSO 集成功能，以进一步提高安全性和便利性。通过该集成功能，用户可使用同一用户名和密码登录帐号，无需同时记住多个用户名和密码。

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随处访问专业软硬件

有时我们要远程访问的设备可能安装了专业软硬件，比如音视频剪辑软件、3D 建模等资源密集型应用程序。通过 Splashtop，仅需一次点击即可远程访问相应设备。设备上已安装的任何昂贵的专业软件均可访问，不需要为家庭设备另行购买软件许可。

即使无法前往工作电脑所在的办公室，员工也能远程访问这些设备。对于媒体与娱乐建筑医疗保健会计等行业的从业人员以及政府部门的工作人员而言，Splashtop 是再合适不过的远程软件。适用场景包括：

  • 加班：我们的部分工作有时需要在正常办公时间之外完成。在这段时间，我们可以通过远程访问工作电脑来完成这部分工作，而不需要实际前往办公室。

  • 生病：员工生病或大流行病等问题可能会导致办公室以及办公设备不可用。如果公司允许远程访问，员工就能继续完成工作，即使身体不适，也不会因必须到办公室上班而倍感压力。

  • 平等访问：有些员工可能想使用某台设备，但身体条件不允许，比如身患残疾。通过安全的远程访问，这些员工即使不在同一位置也能使用远程设备上的硬件和软件。

远程学习

远程访问意味着学生能随时随地访问校内的实验室计算机。很多原因都会导致学生无法到校内实验室，这时远程访问就能派上用场。这种情况让远程学习和混合学习模式日益盛行。同时，教育工作者也可以用类似的方式访问其设备。教师能随时随地访问自己的设备，这一点非常有利于学习材料的编辑以及各种远程工作的完成。此外，IT 部门也能利用 Splashtop 远程控制学校计算机系统，远程管理校内的计算机，快速解决出现的任何问题。

虚拟机控制

许多企业以及其他组织都经常会用到虚拟机（VM）。Splashtop 远程访问解决方案允许员工远程登录虚拟机，同时提供强大的安全保障。员工可以通过任何 Windows、Mac、iOS、安卓以及 Chromebook 设备登录虚拟机。Splashtop 素以高质量用户体验而自豪。Splashtop 平台简单直观，远程连接速度快、易于操作。

替代VPN

大多企业利用 VPN 技术实现对内部网络的远程访问，但这种技术已经过时、性能不足，而且非常不安全。在远程办公日益盛行的时代更是如此，VPN 不仅占用公司带宽，而且会导致公司成为网络犯罪分子的攻击目标。Splashtop 易于设置和管理，具有更高的性能和安全性，是非常完美的 VPN 替代方案

IT 远程支持

Splashtop 可提供远程 IT 支持解决方案，便于 IT 团队在无人值守的情况下访问托管计算机以及其他设备，以远程管理、监控和支持内部设备。IT 部门也可以在有人值守的情况下访问任何电脑、平板或移动设备（包括个人设备），为任何设备提供临时的远程支持。Splashtop 可提供安全的 MSP 远程支持软件，是远程管理客户设备的理想之选。

Splashtop 的安全性

Splashtop 认为可信赖的应用程序首先要考虑的一个重要因素是安全性。在这方面，我们相信 Splashtop 是市面上领先的安全远程软件解决方案之一。Splashtop 已通过 SOC 2 认证，并符合许多行业标准和安全法规，包括：

  • HIPAA

  • GDPR

  • PCI

  • CCPA

Splashtop 还具备各种安全功能，能帮助用户保护数据和隐私的安全。

Splashtop 安全远程访问解决方案

通过以上信息，想必您已对 Splashtop 安全远程访问解决方案有了一定的了解。如需了解更多，可立即免费试用，无需信用卡或任何担保。

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