Splashtop Remote Access 一周评论– 2019 年 7 月 29 日

阅读我们在 2019 年 7 月 29 日这一周最喜欢的 Splashtop 客户评论。了解为什么这些客户从 TeamViewer、GoToMyPC 和 LogMeIn 切换到 Splashtop。

在 Splashtop，我们会听到业务专家、MSP、IT、帮助台以及其他人为何喜欢 Splashtop 的信息。这些评论凸显了今天有超过 2000 万人使用 Splashtop 一流的远程桌面解决方案的一些原因。

以下是过去一周的一些热门评论！

一周评论

Splashtop Remote Support 评论

“我很高兴从LogMeIn切换过来，再也没有回头。 有史以来最好的商业决策。 Splashtop 确实使像我这样的小型企业有可能与在计算机支持和远程管理解决方案上花费高额资金的大公司处于同一个竞争环境中。 谢谢 Splashtop！ 你们有所作为。” -Xay Phouangaphayvong，Sol POS 创始人兼首席服务官

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Splashtop Business Access 评论

“Splashtop 是一个非常易于使用的系统。 我以前是的客户GoToMyPC，对过渡和易用性感到紧张。 做出这个改变真是个不错的决定！ 对迄今为止的一切都非常满意。 价格非常惊人，我希望在续订时机成熟时，保费不会像我在其他公司所经历的那样上涨。 只要他们不改变这种状况，只要我的业务代表着，他们就会有客户！” -Lisa M Rizzo，自雇牙科管理顾问

“你的支持、产品的易用性和部署性确实令人印象深刻。 感谢您的快速回复和顶级产品。 我会给 #1 打分然后我有 TeamViewer 和 LogMeIn Pro。” -弗兰克·沃林斯基-WEDU-TV 工程副总裁

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Splashtop 远程支持：适用于希望无人值守远程访问用户计算机以提供远程支持的 MSP 和 IT 团队。 了解更多|免费试用

Splashtop SOS：适用于需要有人值守的快速支持解决方案来为用户设备提供按需远程支持的 IT、支持和帮助台团队。 了解更多|免费试用

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