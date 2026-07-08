研究发现 IT 安全是高等教育的重中之重

高等教育在不知不觉中开始探索错综复杂的创新和网络安全迷宫。学术领域以开放获取理念、自由交流思想而闻名，该领域正苦于应对这样一个看似矛盾的难题：如何既能保护学校的数字资产又能保持这些资产本身的价值？
最近的研究表明，高等教育机构越来越重视信息技术安全。这篇博客将深入探讨这些最新发现，重点介绍在威胁不断升级、数字环境不断变化的情况下，加强学术环境网络安全措施的迫切需求和战略方法。
高等教育面临着不断升级的威胁局势
穿越21世纪的数字走廊，高等教育机构无意中成为了网络犯罪活动的焦点。大量敏感数据极具吸引力，再加上往往不太坚固的网络防御，导致学术环境面临的威胁局势升级到了前所未有的水平。
令人震惊的是，仅在2021年，教育和研究领域的网络攻击数量就增长了75％，平均每周每个组织遭受1,605次攻击。网络攻击数量的增长不仅体现在数字层面，更是体现了复杂性和战略针对性，即使教育机构全副武装也依然不堪一击。
网络攻击通常经过精心策划而后再执行，善于利用技术和人为漏洞。网络威胁涉及方方面面，并且在不断演变，包括使整个 IT 基础设施瘫痪的勒索软件攻击、窃取敏感数据的网络钓鱼计划等。
网络攻击的影响不仅仅是直接的财务影响和技术中断。例如，联邦调查局2022年5月的通知揭露了这样一则令人不寒而栗的消息：有人在网上出售某些高校的敏感登录凭据，这为后续的潜在网络攻击创造了可能性。
此外，分布式拒绝服务（DDoS）攻击和勒索软件可以迫使教育机构陷入停顿状态，扰乱学术活动研究项目，甚至导致重大声誉损失，从而影响招生人数和多年的合作伙伴关系。
不可否认的是，数据泄露的风险很高。数据泄露会导致学生和教师的数据和研究信息被泄露，包括政府机构、军方和私营部门合作方的敏感和专有数据。这些数据泄露的连锁反应会影响社会的各个阶层，凸显了在高等教育中加强网络安全的重要性。
令人震惊的是，针对高校的攻击中有74％是成功的，这表明我们迫切需要强化网络安全框架。
高等教育机构正苦于应付不断攀升的攻击成功率，同时又面临着如何恢复的独特挑战。40％的机构需要一个多月的时间才能从攻击中恢复，支付赎金后能安全恢复所有数据的机构仅占2%，教育行业正处于岌岌可危的境地，亟需采取战略干预。
由于网络威胁的增加，高等教育领导层已将安全列为重中之重。
为什么高等教育是网络攻击的主要目标
高等教育机构拥有丰富多样的数据和与生俱来的开放协作环境，从而特别容易受到网络威胁的影响。了解高等教育机构为何成为主要攻击目标对于制定强大、有效的网络安全战略至关重要。
丰富多样的数据
这些数据包括学生个人、医疗、财务等多方面信息，为网络犯罪分子提供了利润丰厚的目标，为剥削和欺诈提供了多种途径。
特别是研究型大学，拥有横跨政府机构、军方和私营部门合作方的各种数据，通常涉及敏感、专有甚至机密信息，从而成为网络间谍和数据盗窃的高风险目标。
教育网络的复杂性和开放性
由于预算限制和早期采用互联网的历史，大学通常使用遗留系统，因此可能不得不苦于应付过时技术和基础设施固有的漏洞。
大型校园采用的庞大网络以及大量设备和物联网工具为恶意行为者提供了许多可以利用的接口和漏洞。
预算和资源有限
由于预算紧张以及对捐赠基金的依赖，教育机构的网络安全架构可能要与学术、体育等关键院系争夺资源。
有限资源的分配往往优先考虑眼前的、明显的需求，有时会导致网络安全只能在事故发生后追溯解决，而非事故发生前主动加强。
Splashtop 在增强高等教育 IT 安全性方面的作用
在高等教育网络安全的复杂环境中，Splashtop 成为一个关键的盟友，为机构提供先进且用户友好的解决方案，旨在加强 IT 安全，同时促进无缝的远程访问。让我们探索Splashtop的教育解决方案以及它们如何在高等教育机构中独特地定位于增强IT安全性。
安全的远程访问解决��方案
安全访问：Splashtop 提供安全的远程访问解决方案，确保用户可以从任意位置安全连接教育机构的资源，并受到强大的加密技术和多因素身份验证的保护。
合规保证：Splashtop 可以确保远程访问安全并符合相关监管框架，保护机构免受合规性违规和相关影响。
便捷学习：通过为学校计算资源提供安全、可靠的远程访问，Splashtop 确保混合学习环境不仅灵活、易于访问，而且安全。对于评估自身安全态势的 IT 领导者来说，适用于教育行业的安全远程软件提供了一种在校园内所有设备上标准化安全防护的方法。
加强 IT 管理和支持
远程 IT 支持：Splashtop 允许 IT 团队为学生、教职员工提供远程支持，确保在不影响安全性的情况下及时解决 IT 问题。
安全的 IT 管理：IT 团队可以随时随地安全管理机构的 IT 资源、进行维护并解决问题，从而确保不间断、安全的运营。
为教职员工赋能
安全的远程办公：教职员工可以从任何位置安全访问工作资源，确保行政和学术工作的连续性，同时保护网络安全。
结论
技术进步与不断升级的网络威胁局势相互交织，为高等教育机构带来了错综复杂的挑战。要在学术界的开放、协作精神与保护敏感数据和系统的必要性之间取得平衡，就必须采取细致入微、全面的网络安全方法。
可供选择的方法有采取强大的技术解决方案和组织战略以及培育普遍的网络安全意识文化。
Splashtop 可以作为高等教育机构探索安全出路的战略合作伙伴，为其提供安全、灵活、对用户友好的远程访问解决方案，不会影响安全性或合规性。Splashtop 的解决方案既能促进安全的混合学习环境，也能增强 IT 团队的能力，确保安全无缝地运营，可以应对高等教育部门的独特挑战和要求。