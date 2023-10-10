研究发现 IT 安全是高等教育的重中之重

高等教育机构发现自己正在探索错综复杂的创新和网络安全迷宫。 这个以开放获取精神和思想自由交流而闻名的学术领域正在努力应对一个悖论：如何在保护其数字资产的同时保持其内在价值？

最近的研究表明，高等教育机构越来越重视信息技术安全。 本博客深入探讨了这些最新发现，重点介绍了在威胁不断升级和数字格局不断变化的情况下，在学术环境中加强网络安全措施的迫切需求和战略方法。

高等教育中不断升级的威胁格局

穿越21世纪的数字走廊，高等教育机构无意中成为了网络犯罪活动的热点。 大量敏感数据的吸引力，加上通常不那么坚固的网络防御，使学术环境中的威胁格局升级到了前所未有的水平。

仅在2021年，教育和研究领域的网络攻击就增长了惊人的75％，平均每周每个组织1,605次攻击。 这种激增不仅是数字上的，而且体现了一种复杂的战略目标，即使是准备最充分的机构也变得脆弱。

网络攻击通常是精心策划和执行的，利用技术和人为漏洞。 网络威胁是多方面的，并且在不断演变，从使整个 IT 基础设施瘫痪的勒索软件攻击到谨慎地窃取敏感数据的网络钓鱼计划。

网络攻击的影响不仅仅是直接的财务影响和技术中断。 例如，联邦调查局2022年5月的通知凸显了一个令人不寒而栗的现实，即高校的敏感登录凭证被发现在网上出售，这为随后可能的网络攻击打开了闸门。

此外，分布式拒绝服务（DDoS）攻击和勒索软件可能迫使机构陷入停顿，扰乱学术活动研究项目，甚至导致严重的声誉损害，从而影响多年的入学和合作伙伴关系。

不可否认，风险很高。 数据泄露会泄露学生和教师的数据和研究信息，包括来自政府机构、军方和私营部门合作者的敏感和专有数据。 此类漏洞的连锁反应可能渗透到社会的各个阶层，这凸显了在高等教育中加强网络安全的重要性。

对高校的攻击中有惊人的74％是成功的，这表明迫切需要强化的网络安全框架。

高等教育机构正在努力应对成功攻击率的上升，在恢复方面面临着独特的挑战。 由于40％的机构需要一个多月的时间才能从攻击中恢复，只有2％的机构即使在支付了赎金后仍能安全返回所有数据，因此该行业处于不稳定的境地，需要紧急的战略干预。

由于网络威胁的增加，高等教育领导者已将安全列为重中之重。

为什么高等教育是网络攻击的主要目标

丰富多样的数据和本质上开放的协作环境融为一体，使高等教育机构特别容易受到网络威胁的影响。 了解这些机构为何成为主要目标对于制定强大、有效的网络安全战略至关重要。

丰富的多样化数据

包括学生个人、医疗和财务信息的多方面数据为网络犯罪分子提供了利润丰厚的目标，为剥削和欺诈提供了多种途径。

特别是研究型大学，它们藏有跨越政府机构、军方和私营部门合作者的数据，通常涉及敏感、专有甚至机密信息，这使它们成为网络间谍和数据盗窃的高风险目标。

教育网络的复杂性和开放性

由于预算限制和早期采用互联网的历史，大学通常使用传统系统，因此可能会努力应对过时技术和基础设施所固有的漏洞。

大型校园的庞大网络以及无数的设备和 IoT 工具为恶意行为者提供了许多入口点和漏洞。

预算和资源有限

由于预算紧张和对捐助资金的依赖，教育机构可能会发现其网络安全框架与学术和体育等其他关键部门争夺资源。

有限资源的分配往往倾向于满足眼前的、可见的需求，有时使网络安全只能在事故发生后追溯解决，而不是主动加强。

Splashtop 在增强高等教育 IT 安全性方面的作用

在错综复杂的高等教育网络安全环境中，Splashtop 成为关键盟友，为机构提供先进的、用户友好的解决方案，旨在加强 IT 安全，同时促进无缝远程访问。 让我们探索 Splashtop 的教育解决方案 ，以及它们如何在增强高等教育机构内的 IT 安全性方面具有独特的优势。

安全的远程访问解决方案

安全访问： Splashtop 提供安全的远程访问解决方案，确保用户可以从任何位置安全地连接到机构资源，并受到强大的加密和多因素身份验证的保护。

合规保证： 为了确保远程访问安全并符合相关监管框架，Splashtop 保护机构免受合规性违规和相关影响。

无障碍学习： 通过提供对学校计算资源的安全可靠的远程访问，Splashtop 确保混合学习环境不仅灵活、可访问，而且安全。

加强 IT 管理和支持

远程 IT 支持： Splashtop 使 IT 团队能够为学生、教职员工提供远程支持，确保在不影响安全性的情况下及时解决 IT 问题。

安全的 IT 管理：IT 团队可以随时随地安全地管理机构 IT 资源、执行维护和解决问题，从而确保不间断、安全的运营。

赋予教职员工权力

安全的远程办公：教职员工可以从任何地点安全地访问其工作资源，确保行政和学术工作的连续性，同时保持网络安全。

结论

技术进步与不断升级的网络威胁格局的交汇为高等教育机构带来了复杂、多方面的挑战。 要在学术界的开放、协作精神与保护敏感数据和系统的必要性之间取得平衡，就必须采取细致入微、全面的网络安全方法。

前进的道路包括强大的技术解决方案、组织战略和普遍存在的网络安全意识文化。

Splashtop 成为这一旅程的战略合作伙伴，为高等教育机构提供安全、灵活且用户友好的远程访问解决方案，不会影响安全性或合规性。 从促进安全的混合学习环境到增强 IT 团队的能力以及确保无缝、安全的运营，Splashtop 的解决方案套件旨在应对高等教育部门的独特挑战和要求。

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