应对现代教育技术挑战，获得 IT 支持

将技术融入教学实践为教育行业带来了重大变化。特别是近几年，技术在教育机构提供的产品和服务水平方面发挥了越来越重要的作用。
随着 HyFlex 教学模式成为新的当务之急，学生和教职员工都希望技术能够满足自己对灵活性和性能的需求。但是，随着数字化转型的兴起，教育机构在实施和维护满足这些需求的技术方面面临着许多挑战。
IT 团队目前面临着几个艰巨任务，即如何实现功能性混合学习文化、如何为学生提供最佳用户体验以及如何确保安全性和合规性。由于越来越难以找到具有专业 IT 技能的人员，IT 人才保留也越来越具有挑战性，当下的艰巨任务变得越来越难以掌控。
随着工作量与日俱增，如何减轻 IT 工作压力？
近年来，对熟练 IT 专业人员的需求呈指数级增长，导致教育机构更加难以吸引和留住顶尖人才。IT 工作负载不断增长，各个院校要想方设法保持 IT 员工的工作效率，通过简化工作流程、可跨平台轻松部署的工具帮助搭建无压力工作环境。
Splashtop 的一项研究表明，65%的 IT 帮助台团队都曾经历过难以承受的工作压力和倦怠，87%的团队需要新的工具和流程以支持各种设备类型、操作系统和网络。
随着自带设备办公的迅猛发展，需要支持的设备和系统数量非常庞大，更不用说对这些设备进行端点管理、软件安装和故障排除了，IT 团队必须采�用新方法来管理和交付 IT 服务。
高等院校越来越依赖技术提供教学、研究和行政服务，使得远程 IT 支持对高等教育至关重要。根据 EDUCAUSE QuickPoll 的数据，超过60％的学生曾因技术问题在课程上至少受到过一次切实影响。同样，最新的 Splashtop 学生调查发现，高等教育学生平均使用两台设备进行学习，近91%的学生希望能在所有设备上获得按需支持。
在不影响安全性的前提下提供更多灵活性
然而，对临时支持的需求不断增加并不是当今 IT 团队面临的最大挑战。在过去几年中，勒索软件攻击在教育领域越来越普遍，使教育机构成为网络犯罪分子的头号目标。由于教育机构有很多非常敏感的数据，例如地址、生日、社会安全号码、贷款申请以及学费相关的银行信息，数据安全已成为教育科技领导者面临的最大、最紧迫的问题之一。
如果管理数据就像管理技术一样对院校运营不可或缺，那么数据则会给机构和个人用户带来巨大风险。使用自带设备的学生和教职员工，以及网络安全实践较为薄弱的各种教育技术供应商，很容易使教育机构遭受网络攻击，造成严重后果。
根据高等教育组织的报告，每次勒索软件攻击的平均修复成本高达142万美元，恢复时间是所有行业中最慢的。IT 负责人肩负着实施强大的网络安全策略和程序的紧迫任务，以预防、检测、响应网络事件并从中恢复。
如今，如何提供有效的 IT 管理和支持显然成为了有待解决的挑战，以确保提供平等、持续和安全的教育机会。与合适的工具集成是数字化转型过程中的重要一步。
通过减少在用软件和平台的数量，IT 团队可以有效帮助其机构提升效率、控制成本并降低安全风险。这正是适用于教育行业的安全远程解决方案对 IT 团队大有价值的地方，可帮助他们管理更少的供应商，并保持更一致的安全覆盖。
与 IT 支持解决方案集成以提高效率
高性能远程支持可以作为高等教育集成工具，因为能为学生和教职员工提供更灵活、更易于访问的学习和工作环境，不会受限于地理位置、日程安排或设备类型。
IT 专业人员可以利用远程访问和支持功能，为最终用户提供高效、公平的体验，同时提高安全性、功能性、集成性和成本效益。
高级远程访问技术可以提供实用的、友好的用户体验，能够促进教学的多维度发展。Splashtop 为包括哈佛大学和斯坦福大学在内的全球数千家教育机构提供服务，其用户界面简单直观，使用户能够使用任意设备和操作系统，高效访问资源、运行 CPU 密集型软件，无需用户接受任何培训。
在按需支持方面，安全可靠的远程技术可帮助 IT 专业人员简化工作流程、减少设备停机时间，即使在处理大量支持请求和自带设备时也是如此。
Splashtop 允许帮助台专业人员利用一个平台来支持多种操作系统，如 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android，以及 PC、移动设备和物联网。
Splashtop：面向教育帮助台的现代远程支持解决方案
借助 Splashtop 的教育帮助台解决方案，IT 支持可以通过多种方法（邀请链接、网站或六位会话码）实现简单快速的远程连接，充分利用与现有专业服务自动化（PSA）和工单系统的无缝集成。技术员管理和协作功能可以进一步提高工作效率，帮助任何规模的 IT 团队缩短修复时间，为最终用户提供更好的服务。借助 Splashtop，Virginia Tech 等机构能够通过7人帮助台团队远程支持140个站点的2200多台设备。
对于 IT 部门来说，管理软件配置、网络和计算机系统更新十分具有挑战性且耗时，尤其是基础架构比较复杂的情况下。IT 团队需要可靠的技术以确保持续的生产力、成本效益以及高效的资源管理。通过 Splashtop 面向教育的多合一 IT 帮助台解决方案，技术员能够利用无人值守的访问、监控和管理功能，自动执行 IT 任务，例如软件更新、系统监控和维护等。
最后，在涉及避免未经授权的用户访问敏感数据以及保护访问校内资源的多台设备方面，IT 团队需要符合最高安全标准的解决方案。Splashtop 的集中管理控制台与 SSO 集成，帮助教育机构确保已在所有设备上实施安全策略。此外，Splashtop 还提供高级安全功能，包括行业标准 TLS1.2 和 AES 256位加密、SOC 2 合规性以及 PCI、HIPAA、GDPR 和 FERPA 合规支持。
安全的远程访问技术有助于解决数字化转型给 IT 专业人员带来的许多挑战。Splashtop 的教育解决方案旨在帮助 IT 团队简化远程支持，最大限度减少技术中断，为学生和教师提供所需的 HyFlex 体验。