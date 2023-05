应对现代教育技术挑战，获得 IT 支持

将技术融入教学实践为教育行业带来了重大变化。 特别是在近年来,技术在教育机构可以提供的服务和服务水平方面发挥了越来越重要的作用。

随着 HyFlex 成为新的当务之急,学生、教职员工都希望技术能够满足他们对灵活性和性能的需求。 但是,随着数字化转型的兴起,教育机构在实施和维护满足这些需求的技术方面面临着许多挑战。

IT 团队面临着一项艰巨的任务,即实现功能性混合学习文化、为学生提供最佳用户体验以及确保安全性和合规性。 随着具有专业 IT 技能的人员越来越难找到,IT 员工保留变得更具挑战性,这些任务变得越来越难以管理。

随着工作量的增长,让 IT 员工无压力

近年来,对熟练IT专业人员的需求呈指数级增长,使教育机构难以吸引和留住顶尖人才。 随着 IT 工作负载的增长,大学和学院需要找到方法来保持 IT 员工的效率,并通过简化工作流程并可跨平台轻松部署的工具促进无压力的工作环境。

研究进行者 Splashtop 透露,65% 的 IT 帮助台团队经历过不可持续的压力和倦怠,87% 的团队需要新的工具和流程来支持各种设备类型、操作系统和网络。

随着 BYOD 呈指数级增长,需要支持的设备和系统数量庞大(更不用说这些设备的端点管理、软件安装和故障排除),因此 IT 团队需要采用新的方法来管理和交付 IT 服务。

随着大学和学院越来越依赖技术来提供教学、进行研究和提供行政服务,远程 IT 支持对高等教育至关重要。 根据EDU CAUSE QuickPoll的数据,由于技术问题,超过60%的学生的课程至少受到过一次切实影响。 关于同一主题,最新的 Splashtop 学生调查 发现,高等教育学生平均使用两台设备进行学习,近 91% 的学生希望在所有设备上获得按需支持。

在不影响安全性的前提下实现灵活性

然而,对临时支持的需求不断增加并不是当今IT团队面临的最大挑战。 在过去几年中,勒索软件攻击在教育领域变得越来越普遍, 使其成为网络犯罪分子的头号目标。 由于机构持有非常敏感的数据,例如地址、生日、社会安全号码、贷款申请和与学费相关的银行信息,数据安全已成为教育科技领导者面临的最大和最紧迫的问题之一。

如果管理数据与运营学院或大学的技术一样不可或缺,那么数据会给机构和个人带来巨大风险。 利用BYOD的学生和教职员工,以及网络安全实践通常不够强大的各种教育技术供应商,很容易使教育机构遭受网络攻击,并造成严重后果。

高等教育组织 报告说,每次勒索软件攻击的平均修复成本为142万美元 ,是所有行业中恢复时间最慢的。 IT 领导者肩负着实施强大的网络安全策略和程序的紧迫任务,以预防、检测、响应网络事件并从中恢复。

如今,很明显,提供有效的 IT 管理和支持带来了需要解决的挑战,以确保平等、持续和安全的教育机会。 整合正确的工具是数字化转型过程中的重要一步。 通过减少使用的软件和平台数量,IT 团队可以有效地帮助其机构提高效率、管理成本并降低安全风险。

整合 IT 支持解决方案以提高效率

高性能远程支持应该成为高等教育中的综合工具,因为它可以为学生和教职员工提供更灵活、更易于访问的学习和工作环境,无论他们的位置、日程安排或设备如何。

通过利用远程访问和支持功能,IT 专业人员可以为最终用户提供有效且公平的体验,同时提高安全性、功能性、集成性和成本效益。

先进的远程访问技术提供功能性和用户友好的体验,支持 教学和学习的多个方面 。 Splashtop 为全球数千家教育机构(包括哈佛大学和斯坦福大学)提供服务,开发了一个直观的界面,使用户能够从任何设备和操作系统有效地访问资源并运行 CPU 密集型软件,而无需培训。

在提供按需支持方面,安全可靠的远程技术可帮助 IT 专业人员简化工作流程并减少设备停机时间,即使在处理大量支持请求和 BYOD 时也是如此。

Splashtop 允许帮助台专业人员利用一个平台支持多种操作系统,如 Windows、 MacOS、Linux、iOS 和 Android,以及 PC、移动设备和 IoT。

Splashtop:教育帮助台的现代远程支持解决方案

借助 Splashtop 的教育帮助台解决方案,IT 支持可以通过多种方法(邀请链接、网站或六位数会话代码)实现快速简便的远程连接,并利用与现有专业服务自动化 (PSA) 和票务系统的无缝集成。 允许技术人员管理和协作的功能进一步提高了效率,并使任何规模的 IT 团队都能缩短修复时间,为最终用户提供更好的服务。 借助 Splashtop,像 Virginia Tech 这样的机构能够通过由 7 名帮助台工作人员组成的团队远程 支持 140 个站点的 2,200 多台设备 。

对于 IT 部门来说,管理软件配置以及网络和计算机系统更新也是一项具有挑战性且耗时的任务,尤其是在复杂的基础架构中。 IT 团队需要可靠的技术来确保持续的生产力以及高效的成本和资源管理。 Splashtop 面向教育的一体化 IT 帮助台解决方案 使技术人员能够利用无人值守的访问、监控和管理功能来自动执行 IT 任务,例如软件更新、系统监控和维护等。

最后,在保护敏感数据免受未经授权的访问和保护多个设备以访问园区资源方面,IT 团队需要符合最高安全标准的解决方案。 Splashtop 的集中式管理控制台与 SSO 集成,帮助机构确保在所有设备上实施安全策略。 此外,它还提供 一流的安全功能,包括行业标准 TLS1.2 和 AES 26 位加密、SOC 2 合规性以及 PCI、HIPAA、GDPR 和 FERPA 合规性支持。

安全的远程访问技术可以帮助解决数字化转型给 IT 专业人员带来的许多挑战。 Splashtop 的教育解决方案旨在帮助 IT 团队简化远程支持,最大限度地减少技术中断,并提供学生和教师所需的 HyFlex 体验。