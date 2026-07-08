应对现代教育技术挑战，获得 IT 支持

Nityasha Wadalkar 是一位非常优秀的数字营销经理，在营销、销售和信息技术领域有超过15年的工作经验。Splashtop 是全球领先的随处办公解决方案供应商之一，Nityasha 目前在 Splashtop 担任产品和产品营销总监。在这个岗位上，Nityasha 利用自己在企业战略分析、客户利益代言和产品定位方面的专业知识，在推动公司的增长和创新上发挥了重要作用。工作之余，Nityasha 喜欢与家人一起享受户外生活，参加徒步旅行、露营、骑�行等活动。