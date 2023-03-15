Splashtop Remote Desktop 评论：Chase Rubin

对于需要远程访问计算机的任何公司或个人，Splashtop 都是一项有价值的服务。Splashtop 是服务台和 IT 人员的理想选择。对于可能需要在办公室外访问台式机上资料的家庭和商业计算机所有者，它也非常有用。Splashtop 可配合任何设备使用，从而使任何人都可以随时进行远程访问。

科技企业家和Splashtop 用户Chase Rubin提出了他对这项服务的看法。 他给出了任何公司都可以利用Splashtop's服务的理由。 Chase Rubin还将Splashtop 与该领域的其他公司进行了比较。

您正在使用哪款 Splashtop 产品？

我使用 [Splashtop Business Access] 远程桌面。这有助于我在外出时访问工作计算机上的信息。当我需要访问数据时，能够在平板电脑上打开家里的台式机。这对于客户会议特别有用。我能够直接与客户共享信息，并回答他们有关我的服务的任何疑问。我相信 Splashtop 使我的业务运作更加顺畅。

你如何使用 Splashtop？

当我不在办公桌旁时，我使用 Splashtop 来调用办公室计算机中的数据。通过这种方式，我始终可以访问我的数据和客户的项目。他们很感激我能够如此灵活地完成任务。如果我的业务有 IT 或帮助台组件，我还将使用远程访问来实现 IT 和支持团队职能。如果我的初创公司发展到需要这些服务的地步，那么我肯定会优先选择 Splashtop 而不是它的竞争对手。

您为什么喜欢 Splashtop？

Splashtop 为远程访问提供了交钥匙解决方案。无需使用 Splashtop 之类的服务就可以做到这一点，但它非常易于使用，消除了你自己设置这类访问方式的艰难学习过程。我相信使用 Splashtop 使我的业务更加敏捷，并准备好应对业务给我带来的任何困难。

Splashtop 是如何战胜竞争对手或你以前使用过的任何其他类似产品的？

在使用 Splashtop 之前，我试过另一种远程桌面服务，我对 Splashtop 在竞争中脱颖而出感到非常兴奋。Splashtop 比竞争产品更快、更轻松地工作。Splashtop 的第一大优势是易于设置和易于使用。它界面直观，无需占用业务责任人宝贵的时间来学习如何使用该产品。

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