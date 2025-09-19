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Chase Rubin tech entrepreneur & Splashtop user, smiling & endorsing the service

Splashtop Remote Desktop 评论：Chase Rubin

Trevor Jackins
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop 对于需要远程访问的所有公司和个人而言都极具性价比。Splashtop 是帮助台和 IT 人员的理想选择。Splashtop 也非常适合家庭和企业用户，帮助其在办公室之外访问台式机上的资料。Splashtop 可与任意设备兼容，允许任何人随时远程访问。

科技企业家和Splashtop 用户Chase Rubin提出了他对这项服务的看法。 他给出了任何公司都可以利用Splashtop's服务的理由。 Chase Rubin还将Splashtop 与该领域的其他公司进行了比较。

您正在使用哪款 Splashtop 产品？

我用 Splashtop Remote Access 远程桌面。外出时可以远程访问工作电脑上的信息。需要访问数据时，可以在平板电脑上打开主桌面。对于客户会议特别有用。可以直接与客户分享信息并回答他们针对服务提出的任何问题。我相信 Splashtop 能使我的业务运行得更加顺畅。

你如何使用 Splashtop？

当我不在办公桌旁时，我使用 Splashtop 来调用办公室计算机中的数据。通过这种方式，我始终可以访问我的数据和客户的项目。他们很感激我能够如此灵活地完成任务。如果我的业务有 IT 或帮助台组件，我还将使用远程访问来实现 IT 和支持团队职能。如果我的初创公司发展到需要这些服务的地步，那么我肯定会优先选择 Splashtop 而不是它的竞争对手。

您为什么喜欢 Splashtop？

Splashtop 为远程访问提供了交钥匙解决方案。无需使用 Splashtop 之类的服务就可以做到这一点，但它非常易于使用，消除了你自己设置这类访问方式的艰难学习过程。我相信使用 Splashtop 使我的业务更加敏捷，并准备好应对业务给我带来的任何困难。

Splashtop 是如何战胜竞争对手或你以前使用过的任何其他类似产品的？

在使用 Splashtop 之前，我试过另一种远程桌面服务，我对 Splashtop 在竞争中脱颖而出感到非常兴奋。Splashtop 比竞争产品更快、更轻松地工作。Splashtop 的第一大优势是易于设置和易于使用。它界面直观，无需占用业务责任人宝贵的时间来学习如何使用该产品。

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