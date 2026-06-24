当员工在外移动办公时，需要随时随地访问自己的 PC。同样，IT 技术人员在提供远程支持时，也应能够快速、顺畅地连接到远程 PC。没有远程访问，这一切都无从谈起。
对于企业及其 IT 团队而言，远程访问和控制 PC 至关重要，因为远程连接的速度和效率会影响员工队伍的灵活性、工作效率、响应时间、支持成本等多个方面。那么，组织该如何设置远程 PC 访问和控制？
让我们来了解远程访问的工作原理、优势、最佳实践，以及如何针对各类设备设置远程 PC 控制。
什么是远程 PC 控制？
远程 PC 控制是指通过互联网或安全网络连接，从另一台设备访问、查看并控制一台计算机的能力。这样，用户就可以像设备就在眼前一样，在远程设备上工作，通过互联网连接这两台设备，并用一台设备控制另一台设备。
远程 PC 控制的工作原理
远程控制 PC 在理论上看似复杂，但在实际操作中其实非常直接。
首先，用户需要在主机和客户端设备上安装远程访问软件。该软件会在两台设备之间建立连接，使其能够共享输入和输出。
当用户需要进行远程连接时，会使用远程访问解决方案通过互联网连接到远程设备。�这会创建一个安全连接，将远程端点的屏幕共享到用户设备上，并将来自用户设备的击键、鼠标移动及其他命令传回远程设备。因此，无论用户在哪里办公，都可以查看并控制其远程设备。
优秀的远程访问软件还应支持跨不同操作系统和设备使用，包括 Mac、PC、Linux、iOS、Android 等。这使得从 Mac 远程访问 PC或通过 Android 手机远程访问 Linux 设备成为可能，从而提升可访问性，并让用户能够在自己偏好的设备上工作。
远程控制 PC 的 5 大关键优势
在明确这一点后，我们可以进一步看看远程 PC 访问和控制的优势。随时随地远程访问计算机可带来多重优势，提升效率、生产力等，让个人员工、团队乃至整个部门都能受益。
远程访问的主要优势包括：
更快解决问题：远程访问让用户能够从任何地方连接到设备，因此它是 IT 支持的强大工具。IT 人员可使用远程支持从任何地方访问最终用户设备，进行实际故障排查和维护，从而帮助更快解决问题。
降低差旅成本：让员工能够随时随地访问工作设备，有助于减少出差需求，因为这能提升远程办公和混合办公的效率（从而减少每天往返办公室的需要），支持分布各地的团队开展远程协作，并让支持人员无需亲自前往，就能直接协助用户处理设备问题。
跨平台灵活性：像 Splashtop 这样的远程访问软件可跨平台运行，无论使用何种设备或操作系统，都能实现流畅工作并保持高效。
更高生产力，更少中断：远程访问让员工无论身在何处都能高效工作，并享受流畅、低延迟的连接体验。这反过来又提升了远程员工和混合办公员工的生产力，并消除了令人沮丧的中断。
随时随地安全访问：优秀的远程访问平台通常提供强大的安全功能，例如端到端加密、多因素身份验证（MFA）等。这有助于确保敏感数据在员工移动办公时仍然安全，实现安全远程办公，并帮助维持IT 合规性。
PC 远程控制的前提条件
如果正在准备设置远程 PC 控制，首先需要满足一些前提要求。这些关键前提条件将帮助确保设备和基础架构已为远程访问做好准备，从而可以快速连接并顺畅地在任何地点开展工作。
关键前提条件包括：
远程访问软件：这点也许显而易见，但实现远程访问的首要条件，就是支持远程访问的软件。需要在两台设备上都安装可靠且安全的远程访问解决方案（例如 Splashtop），先建立连接，然后才能跨端点开始工作。
稳定的互联网连接：远程访问依赖互联网连接来连接相关设备。请确保两端都有稳定的连接，以保证访问不中断并始终顺畅进行。
兼容的设备：这取决于所使用的远程访问工具，可能很容易，也可能比较困难。有些专为远程 PC 控制设计的工具只能在特定设备或操作系统上运行，而像 Splashtop 这样的软件则可跨多种设备类型使用，包括 macOS、Windows、Android 等。
主机上的管理员权限：出于安全考虑，大多数终端默认不允许远程访问，因此需要管理员介�入并启用该功能。请确保远程设备已授予允许远程访问的管理员权限，否则连接将失败。
5 步远程控制 PC
准备好随时随地开展工作后，只需几个简单步骤即可远程控制 PC。有了 Splashtop，设置远程访问并从任何地方发起连接都很简单，只需按照以下说明操作即可：
创建 Splashtop 账户，注册即可开始免费试用。
在 PC 上从 Splashtop 下载页面 下载 Splashtop Streamer 应用，安装该应用程序并登录。
从管理员设置中启用远程访问 ，以确保允许该连接。
在将用于发起连接的设备上下载 Splashtop（也可在下载页面获取）。
登录 Splashtop 应用，然后点击 PC 以发起远程连接。
就是这么简单！完成后，即可远程控制 PC，随时随地开展工作，包括按需访问文件、专用工具和应用程序。Splashtop 提供安全、顺畅且加密的连接，让您能够高效地随时随地工作，而无需担心网络安全风险。
安全进行 PC 远程控制的最佳实践
当然，远程访问需要谨慎管理。当组织实施远程访问解决方案时，应确保已配备所需的安全控制措施和策略，以保证访问既高效又安全，因此请牢记这些最佳实践。
安全进行远程 PC 控制的最佳实践包括：
多因素身份验证 (MFA)：维护账户安全至关重要，这可确保只有获得授权的用户才能访问其账户和已连接的设备。多因素身份验证通过要求用户在登录前提供第二种验证方式，帮助阻止未获授权的用户访问。
加密：端到端加密对于保障传输中数据的安全至关重要，可防止数据被拦截或窃取。例如，Splashtop 使用AES encryption来保护数据流和连接，确保整个远程会话期间的一切都保持安全。
允许的设备：设置远程访问时，准备一份允许访问的设备列表会很有帮助。这有助于提供额外的安全保障，防止被盗的账户凭据被用于登录未知设备。
会话超时：员工始终有可能忘记结束远程会话。在这些情况下，会话超时有助于确保设备不会处于无人看管状态，因为远程会话会在设定的一段时间无操作后自动结束。
会话日志和录制：会话日志可帮助 IT 团队跟踪远程访问活动，包括谁进行了连接以及连接时间。在可用且适当的情况下，会话录制可为培训、故障排查或审计审查提供额外记录。日志和录制内容应根据组织的安全政策和隐私政策进行管理。
用 Splashtop 强化远程 PC 控制
如果正在寻找可靠且安全的远程访问方案，Splashtop 就是不二之选。Splashtop 可在不同设备和操作系统之间提供流畅的远程 PC 控制体验，让员工无论身在何处、使用何种设备，都能访问自己的工作计算机。
Splashtop 旨在让远程访问变得简单且安全。它易于设置和启动，只需点击几下，即可提供有人值守访问和无人值守访问，并支持跨平台兼容。与此同时，Splashtop 通过端到端加密、会话日志、会话空闲超时、多因素��身份验证等功能，保障远程会话的安全。
如果远程控制 PC 的复杂性让人头疼，或者需要一种可靠方式从任何地方访问工作 PC，Splashtop 可以提供帮助。Splashtop 让设置更简单、远程会话更安全、故障排查更轻松，让您无论身在何处都能保持连接。
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