帮助朋友的最佳远程访问程序& 家庭

Sophia Gibson 是一位热衷于创新技术的客户成功代表。 作为客户成功团队的客户专家，她利用自己的专业知识确保用户从 Splashtop 产品中获得最大收益。 与客户建立牢固的关系并提供卓越的价值是她最喜欢的工作内容。 工作之余，Sophia 喜欢阅读和陪伴她的茶杯约克犬 Nina。