在COVID-19中创建远程广播新闻编辑室

超过3000万专业人员使用Splashtop。 借助 Splashtop 远程访问，任何人都可以通过智能手机、平板电脑或其他计算机远程访问他们的 PC 和 Mac，就像他们坐在电脑前一样。 由于 COVID19，在家工作现在已成为"新常态。" 在这种不断增长的WFH趋势中，我们注意到来自特定细分市场（媒体和娱乐行业）的远程访问需求激增。
现在是远程广播电台的时间吗？
Patrick Evans，KESQ新闻频道3气象学家，《沙漠之眼》主持人
为了更好地了解媒体和娱乐专业人士如何使用Splashtop，我们与Patrick Evans KESQ新闻第三频道的气象学家和“沙漠之眼”主持人进行了交谈。 Patrick Evans使用Splashtop远程桌面访问其气象站并保持远程运行。
问：你如何使用 Splashtop 的远程桌面？
帕特里克： 我使用IBM ThinkPad笔记本电脑上的Splashtop连接到广播站里的Baron Weather系统。 Splashtop表现优异。我登录到天气系统，准备图形，设置显示顺序，然后完全远程操作天气系统。
问：COVID-19危机是您第一次使用此设置进行远程工作吗？如果没有，您过去何时何地使用过它？
Patrick：这是我们第一次远程进行天气。我在当地广播电台（CV 104.3 FM）的其他工作中使用 Splashtop 进行文件传输，我将在那里上传音频文件。我之所以推荐 Splashtop，是因为我对它很熟悉。在 KESQ，我们的 IT 部门为全天候用户购买了它。我相信我们所有的气象人员都在使用它，我们的几位记者也在远程工作。
问：您想在这次新冠肺炎危机期间分享如何实现韧性的任何报价？
帕特里克（Patrick）： Splashtop在使我们的气象部门能够远程操作的同时，仍在使用我们气象系统的全部资源方面发挥了作用。
居家办公：一种新的自由感？
尽管帕特里克使用Splashtop Remote桌面很不寻常，但这并不是不可想象的。 众所周知，广播和演播室设备非常昂贵。 想象一下，将一台 10K 设备带回家然后损坏它，或者必须购买几台机器才能让用户能够远程工作？ 这不仅有风险，而且相当昂贵。
WOWK的Bryan Hughes气象学家，学分：TVSpy
借助Splashtop，媒体和娱乐行业的专业人员可以安全，轻松地远程进入他们的工作室或广播电台，同时保持较低的延迟并享受4K分辨率，仅需¥43个月。尽管这很棒，但对于许多拥抱新的遥控机芯的人来说，使用Splashtop带来的最好的部分就是重新的自由感。因此，在家工作的工作室可能会留在这里。
来自 WOWK 的 Bryan Huges 是另一位由于 COVID19 而完全远程控制的气象学家。 Bryan 将他的远程设置提升到了另一个层次：使用 Splashtop 运行 Weather Lynx 的图片，将他的船变成了远程新闻编辑室！ 在接受TVSpy采访时，布莱恩热情地说，"这就像梦想成真一样。"
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