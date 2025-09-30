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Media professionals remotely accessing radio stations with low latency and 4K resolution

在COVID-19中创建远程广播新闻编辑室

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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Five images show people working remotely or in an office setting, using laptops, phones, and headsets. The text reads: “Remotely Access and Control Computers from Anywhere at Any Time.”.

超过3000万专业人员使用Splashtop。 借助 Splashtop 远程访问，任何人都可以通过智能手机、平板电脑或其他计算机远程访问他们的 PC 和 Mac，就像他们坐在电脑前一样。 由于 COVID19，在家工作现在已成为"新常态。" 在这种不断增长的WFH趋势中，我们注意到来自特定细分市场（媒体和娱乐行业）的远程访问需求激增。

现在是远程广播电台的时间吗？

Patrick Evans, KESQ News Channel 3 meteorologist and Host of Eye on the Desert

Patrick Evans，KESQ新闻频道3气象学家，《沙漠之眼》主持人

为了更好地了解媒体和娱乐专业人士如何使用Splashtop，我们与Patrick Evans KESQ新闻第三频道的气象学家和“沙漠之眼”主持人进行了交谈。 Patrick Evans使用Splashtop远程桌面访问其气象站并保持远程运行。

问：你如何使用 Splashtop 的远程桌面？

帕特里克： 我使用IBM ThinkPad笔记本电脑上的Splashtop连接到广播站里的Baron Weather系统。 Splashtop表现优异。我登录到天气系统，准备图形，设置显示顺序，然后完全远程操作天气系统。

问：COVID-19危机是您第一次使用此设置进行远程工作吗？如果没有，您过去何时何地使用过它？

Patrick：这是我们第一次远程进行天气。我在当地广播电台（CV 104.3 FM）的其他工作中使用 Splashtop 进行文件传输，我将在那里上传音频文件。我之所以推荐 Splashtop，是因为我对它很熟悉。在 KESQ，我们的 IT 部门为全天候用户购买了它。我相信我们所有的气象人员都在使用它，我们的几位记者也在远程工作

问：您想在这次新冠肺炎危机期间分享如何实现韧性的任何报价？

帕特里克（Patrick）： Splashtop在使我们的气象部门能够远程操作的同时，仍在使用我们气象系统的全部资源方面发挥了作用。

居家办公：一种新的自由感？

尽管帕特里克使用Splashtop Remote桌面很不寻常，但这并不是不可想象的。 众所周知，广播和演播室设备非常昂贵。 想象一下，将一台 10K 设备带回家然后损坏它，或者必须购买几台机器才能让用户能够远程工作？ 这不仅有风险，而且相当昂贵。

Bryan Hughes Meteorologist at WOWK, credits: TVSpy

WOWK的Bryan Hughes气象学家，学分：TVSpy

借助Splashtop，媒体和娱乐行业的专业人员可以安全，轻松地远程进入他们的工作室或广播电台，同时保持较低的延迟并享受4K分辨率，仅需¥43个月。尽管这很棒，但对于许多拥抱新的遥控机芯的人来说，使用Splashtop带来的最好的部分就是重新的自由感。因此，在家工作的工作室可能会留在这里。

来自 WOWK 的 Bryan Huges 是另一位由于 COVID19 而完全远程控制的气象学家。 Bryan 将他的远程设置提升到了另一个层次：使用 Splashtop 运行 Weather Lynx 的图片，将他的船变成了远程新闻编辑室！ 在接受TVSpy采访时，布莱恩热情地说，"这就像梦想成真一样。"

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