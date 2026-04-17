打补丁并不是简单地按下“更新”按钮并等待安装的事情。许多业务环境需要进行补丁前准备、失败补丁的补救、定制应用的处理和设备的一致性等，这使得补丁部署成为一个挑战。
这就是脚本派上用场的地方。脚本是一种强大的工具，可用于大规模自动化和控制补丁工作流程，使支持更大、更复杂的环境变得更容易。
考虑到这一点，让我们探索补丁管理的脚本编写，哪些脚本功能很重要，以及如何找到满足您特定需求的补丁管理解决方案。
为什么基本修补工具止步于此
虽然基础的补丁工具可能在简单环境中有效，但当补丁工作流程涉及例外情况、修复步骤、第三方应用程序和分布式终端时，它们往往难以胜任。对于拥有较大设备群或操作复杂度更高的企业和MSP，通常需要更有能力的补丁管理方式。
基本补丁工具可能不足的几个原因包括：
他们可能处理标准更新，但在处理例外情况和环境特定工作流程时会有困难。
他们常常缺少完成安装所需的灵活的补丁前和补丁后操作。
他们可能提供日程安排，但不会提供更深层次的自动化或修复补丁安装失败的问题。
他们可能会处理操作系统，但会留下第三方应用程序、自定义应用或不支持的软件未修补，从而使漏洞未得到解决。
他们可能无法提供足够的可见性来了解补丁失败情况，也无法提供后续措施。
当IT团队需要绕过产品限制进行编写脚本时，这可能会为他们增加额外的手动工作。
脚本在补丁管理软件中的作用
优秀的脚本编写应该能够自动化和简化多个任务，包括：
1. 更新前和更新后的自动化
补丁自动化是补丁管理脚本编写中最重要的方面之一，包括补丁前和补丁后的自动化。这包括在部署补丁前关闭应用程序和服务，在安装前进行检查以确保部署顺利，安装补丁后重新启动设备，并验证结果。
这些任务对于确保和验证补丁部署的有效性至关重要。没有它们，补丁安装更容易失败，并且在补丁未正确安装或解决故障时更难识别。
2. 补丁失败时的补救措施
当补丁未正确安装时，应尽快解决。好的脚本编写包括在安装失败时触发的补救措施，包括恢复更改、隔离问题和收集诊断信息。
如果正确进行，这种脚本编写将有助于解决安装失败的问题，并确保更多更新可以无需人工干预地正确部署。这不仅方便，而且是一个强大的功能，可以增强操作弹性。
3. 为不支持的或内部应用定制工作流程
有时候，团队需要修补专有应用程序或其他典型自动化工具无法覆盖的内部应用程序。在这些情况下，脚本帮助弥合差距，为补丁和更新提供了一种在打包支持不足时自动化的方法。
在混合环境中，或对于依赖于特定软件的公司来说，这一点尤其重要。仅仅因为一个应用程序不被广泛使用并不意味着它没有攻击者可以利用的漏洞，因此无论应用程序有多小众，高效推出更新都是重要的。
4. 一对多操作跨端点执行
当你需要管理多个端点时，能够同时发送命令和脚本是无价的。通过一对多的脚本和任务，您可以在多个设备上同时运行脚本、重启、部署等，而无需手动管理每一个设备。这提供了快速、一致的补丁部署，便于在更大规模下为终端打补丁。
脚本在补丁管理工作流程中的提升作用
脚本可以帮助自动化与补丁相关的任务，减少手动跟进工作，并处理基本补丁工作流经常遗漏的边缘情况，包括：
1. 处理特定应用程序的更新要求
有时，专有或第三方应用程序对补丁有特定要求，在没有满足这些前提条件的情况下尝试自动化补丁管理可能会产生问题。在这些情况下，脚本可以帮助检查先决条件，暂停正在使用的应用程序实例，并确保补丁正确部署。之后，脚本可以包含命令，以便在部署后重新打开和验证应用程序，将干扰降到最低。
2. 支持定制和内部软件
公司可能经常会有一些您的普通补丁工具无法处理的自定义或专有软件。这可以包括内部工具、业务线应用程序，以及未被补丁管理解决方案默认目录涵盖的其他任何内容。在这些情况下，能够创建用于修补和支持定制软件的脚本是必不可少的。
3. 更快地响应失败或部分部署
如果补丁未能正确安装，您会希望立即知道并快速响应。通过合适的脚本，您可以确保您的补丁管理软件触发补救步骤，收集故障信息，并自动重新尝试。这不仅有助于确保在所有终端设备上正确部署补丁，而且无需每次进行人工干预。
4. 在分布式环境中管理补丁
分布式环境的支持可能具有挑战性，尤其是在远程和混合办公模式发展的情况下，对于拥有混合设备的公司而言尤为如此。如果没有适当的自动化，技术人员将无法支持每个端点，从而有可能导致设备未打补丁且易受攻击。然而，通过自动化脚本，更容易确保自动修补每台设备并正确安装更新。
Splashtop AEM 如何支持需要更多控制的补丁流程
当团队需要对补丁工作流程有更多控制时，Splashtop AEM（自主终端管理）有助于自动化补丁部署、应用基于策略的控制，并提高端点的可见性。借助实时补丁、脚本支持、库存可见性和以修复为中心的工作流，Splashtop AEM 帮助 IT 团队以较少的手动操作和更强的运营控制来管理补丁。
Splashtop AEM 包含：
1. 实时修补和基于策略的自动化
Splashtop AEM 支持操作系统和第三方应用程序的实时修补，帮助 IT 团队减少从修补发布到部署的延迟。补丁和修复策略可以根据日程、事件或终端属性配置触发，使团队能够更好地控制更新如何在其环境中推出。
2. 脚本编写和一对多操作提升运营效率
Splashtop AEM 支持一对多操作，包括脚本、软件部署和重启。在补丁工作流程中，这有助于IT团队更快地响应异常，减少手动跟进工作，并在分布式环境中更一致地处理补丁相关任务。
3. 可见的补丁状态、失败和库存
Splashtop AEM 提供补丁状态、失败原因以及硬件和软件库存的可视性。这有助于IT团队识别哪些端点仍然需要更新，更高效地排查部署失败的问题，并维护进行审计和内部审查所需的报告环境。
4. 为内部或不受支持的应用程序定制补丁
除了操作系统和第三方应用程序打补丁之外，Splashtop AEM 还支持自定义补丁，以适应专有或不受支持的应用程序。对于内部软件、小众工具和业务应用程序，这为IT团队提供了一种打包、部署和跟踪更新的方法，与他们更广泛的补丁工作流程并行。
5. 适合替代手工工作或弥补空白的团队
手动更新端点可能耗时、资源密集且难以扩展。Splashtop AEM 通过自动化补丁更新、基于策略的控件和集中可见性帮助减少手动工作量，因此 IT 团队可以花费更少的时间在重复更新任务上，而将更多的时间投入到更高价值的工作中。
此外，Splashtop AEM 可以补充现有的补丁管理工具。例如，使用 Microsoft Intune 的团队可以同时使用 Splashtop AEM 来实时补丁、精细脚本、库存报告和补丁可见性方面的不足。同样地，使用较重工具的团队可以使用 Splashtop AEM 来简化核心补丁、自动化和端点可视化，无需一次重建整个堆栈。
通过Splashtop AEM增强补丁管理流程的控制
具有脚本功能的补丁管理可以强大地提高补丁的速度、效率和效果。然而，要获得最大效益，它需要在实际环境中保持灵活、自动化和可管理。
对于需要更灵活和自主的补丁流程的团队，Splashtop AEM 将补丁、自动化、脚本支持和端点可见性集成到一个平台中。这有助于 IT 团队更高效地管理更新，更快地响应问题，并减少通常伴随复杂补丁环境而来的人工工作。
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