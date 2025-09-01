从任何地方操作远程天气和广播电台

直到去年，对于电影制作、电台广播等许多行业的专业人员来说，远程办公几乎闻所未闻。如今，远程办公因新冠疫情而加速发展，Splashtop 等下一代远程访问解决方案的诞生让媒体与娱乐行业的所有组织机构都可以居家高效办公，相关新闻报道不胜枚举。现在，远程工作人员可以像在真实工作环境中一样，从任何地方使用任意设备访问高端工作计算机上的资源密集型桌面应用程序。
包括气象学家在内的许多媒体和娱乐行业的专业人员最近发现 Splashtop 工作灵活度很高。气象学家可以远程登录自己的气象系统，运行 Max Weather 等应用程序、制作图表、设置命中和序列，甚至可以在任何地方进行气象广播。例如，WOWK 的气象学家 Bryan Huges，他通过 Splashtop 将自己的船改造成一间远程新闻编辑室！正是高性能远程会话和强大的功能让这一切成为可能。
气象学家现在还可以通过 Splashtop 在任何设备上将麦克风音频输入远程传送到工作计算机。
The Weather Company（IBM 下属公司）的高级销售工程师 Joe Ziskovsky 说，“Splashtop Enterprise 中的远程麦克风新功能，让我们可以在任何设备上远程共享传送到 Max Weather 解决方案中的麦克风输入信息，这样我们的用户就能够通过 Max One 音频输入功能根据图形远程生成语音。远程麦克风新功能灵活度高，可以极大地增强用户根据需要远程工作的能力，同时还可以保持多个平台的收视率。”
Splashtop Enterprise – 下一代远程工作解决方案
Splashtop Enterprise 为各个企业提供安全可靠、灵活的高质量远程工作。通过 Splashtop Enterprise，您可以：
让整个企业安全访问办公计算机以进行远程办公。
使用任何设备在任何地方访问高端计算机。
远程完成任务：使用语音输入、录音机软件和 Voice Over Graphics 程序，通过本地麦克风将音频传输到远程工作计算机。
通过将本地计算机上的 USB 设备重定向到远程计算机，从而实现远程使用 Wacom 平板电脑、智能读卡器、安全密钥、打印机等设备。
与公司的单点登录（SSO）身份提供商集成，使用 SSO 凭证验证 Splashtop。
使用用户友好界面和用以提高工作效率的会话中功能（例如文件传输、会话录制等）。
让您的 IT 团队能够通过集中式控制台轻松、安全地设置、管理和扩展公司的远程访问。除此之外，IT 团队还可以为托管计算机以及 BYOD 设备提供远程支持。
获得灵活的许可选项 – 选择最终用户远程访问或技术员远程支持许可。
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点击观看如何使用 Splashtop 远程访问 Max Weather。
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