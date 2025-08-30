Splashtop 阿姆斯特丹总部的第一个实习生的实习感受

作者：Ellia Marton，阿姆斯特丹大学学生和欧洲、中东和非洲地区实习生，2021年夏季
培养和支持的文化
我是 Splashtop 阿姆斯特丹总部的第一个实习生，对于此次实习我的感受如何呢？
刚入职时，公司的几位创始人亲自在 LinkedIn 上发消息欢迎我的加入。随后，团队中的所有成员都向我表示了热烈的欢迎，祝我在即将开始的职业生涯中一切顺利。我还收到了一套很酷的装备！从入职的第一次互动开始，我就感受到了大家的热情。
在办公室中，我每天都能感受到这种培养型文化，我认为这是激励整个团队前进的关键因素。
以我为例，尽管我的工作经验不足，但 Splashtop 团队却从我入职的第一天起就愿意相信我，让我在公司担任相应的职位，承担相应的职责，为我机提供各种机会。
从审核社交媒体策略、登陆页面、举办营销活动，到优化客户体验，整个流程我都可以参与，为团队贡献自己的力量，在团队中发挥自己的作用。
Splashtop 团队不仅可以提供通常意义上的营销项目，而且也非常愿意培养我传播专业之外的兴趣。在团队发现我对音乐（唱歌）的热情时，他们提议让我在即将举行的教育网络研讨会上展示自己的才艺。这一提议让我非常激动！
种种挑战和主要优势
作为 Splashtop 在 EMEA 地区办公室的第一名实习生，再加上我的专业是通信科学，公司肯定对我的能力抱有很高的期望。
我需要尽快熟悉各个项目中沟通和工作所需的新工具，并迅速熟悉日常工作中常用的首字母缩略词和软件包，克服这一艰难任务是我面临的重大挑战之一。
但是，鼓励式办公环境可以帮助我战胜种种挑战，实现快速成长。
在这样的办公环境中，我能够设计图形视觉效果，有效地表达自己的想法，学习如何通过 LinkedIn 寻找潜在的网络研讨会参与者，研究行业中的相关事件，同时还可以与营销团队密切合作，针对网络研讨会和社交媒体提出自己的看法和对策，帮助公司提高品牌知名度。
此外，随着 Splashtop 在 EMEA 地区的不断扩张，我能够亲眼见证公司的成长。在这家始终将客户和员工放在首位的公司中，所有人都朝着共同的目标努力，团队协作能力之强、工作效率之高，让我感到非常惊讶。工作节奏快对我而言也是个不小的挑战。
努力工作，玩得尽兴？是的！
尽管团队平时的工作非常辛苦，但我们也会抽时间举办一些娱乐活动！
比如员工自发组织的桌上足球比赛、爬楼梯比赛，爬到八楼用时最短的员工还可以登上团队的“光荣榜”，新冠疫情之后我们终于可以回到办公室了，我们一定会充分地利用好这次机会。
我特别喜欢“披萨之夜”，在这场活动中我们讨论了客户体验，积极表达自己的看法，提出改进意见，然后写在便签上，最后再贴到墙上。
和团队一起度过的时光中令我比较难忘的还有过生日的时刻，每一次有员工过生日，大家都会聚在一起聊聊天，吃吃蛋糕。在阿姆斯特丹难得一见的好天气中，我们沐浴在阳光下，尽情享用午餐！我们在办公室里很少会感到枯燥乏味，即使是在公司一个小团队里工作，走廊里也总是充满欢声笑语。
结论
Splashtop 的团队精神非常出色，看到每个人都这么积极地支持公司的目标，我感到非常高兴。
在团队中，大家都平等相待，不仅把彼此当作同事，而且还把彼此当成朋友，这种感觉非常棒！
从与营销团队的密切合作中我学到了很多，我们一起想方设法，帮助公司提高品牌知名度，改善客户体验。
从全职学习，由于冠状病毒的限制几乎不离开公寓，到Splashtop 阿姆斯特丹--一个充满活力和乐趣的办公环境--也是一个可喜的变化！
最终在办公室的时间使我能够与同事讨论工作角色，并看到他们如何实时重叠和整合。 这对我的职业选择很有帮助，我认为我对自己未来的发展方向有了更清晰的认识。
有一点我非常确定，就是这次实习给我留下了非常深刻的印象，未来我会非常关注 Splashtop 的发展！
快来加入 Splashtop 大家庭！
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